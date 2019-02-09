中国春节假期结束 旅遊人数创新高

(德国之声中文网) 根据中国官媒新华社统计，中国国内旅行人数在为期一周的春节假期间达到了4.15亿人次，比去年同期增加了7.6％。

中国文化旅遊部称，春节旅游收入为5139亿元人民币（约762亿美元），年增长率为8.2％。新华社报导，中国出入境人数也比2018年同期增长了11％，达到1253万人次。边境当局记录有超过620万人次入境，增加了9.5％。新华社援引国家移民局的数据称，出境人数超过630万，增长12.5％。中国居民因个人原因出境722万次，增长16％。

尽管经济放缓，农历新年期间中国国内和国际旅游消费依旧强劲增长。新华社报道，中国遊客这个农历新年的主要海外目的地是泰国、日本、越南、韩国、新加坡、马来西亚、美国、香港、澳门和台湾。

从春运看见中国变迁

根据《经济参考报》，中国春运交通方式在这60年来已有大幅变化。「从20世纪50年代最具代表性的绿皮火车，到现在的高铁、动车、自驾……多种方式并行。」

报导内容提到，根据中国铁路公司总经理陆东福在工作会议上介绍称，到2018年底，全国铁路营业里程达到13.1万公里以上，其中高铁2.9万公里以上。2019年，全国铁路将确保投产新线6800公里，其中高铁3200公里。高铁与其他铁路共同构成的快速客运网已基本覆盖50万以上人口城市。

此外，《经济参考报》也提到，北京站工作人员在2019年春运辅导旅客使用「刷脸」自助进站设备，省去了人工检票的时间，提升通行速度。据报导，北京铁路局管内车站进站口新增167台「自助实名制核验闸机」。「旅客进入闸机通道口，只需将身份证放在机器读取区内，这时机器取景框会出现旅客的影像，信息读取核对完成后，闸门便会自动放行。」

尽管运用相关科技仍有个人资料保护疑虑，中国政府已将科技运用在春运疏解人潮，让每年「人類史上最大規模遷移」能够更加顺畅。

夏立民/杨威廉 (路透社等)