 中国明年进军火星 太空热席卷民间 | 科技环境 | DW | 04.03.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

中国明年进军火星 太空热席卷民间

从硬任务到软实力，中国正掀起一股太空热潮。 今年一月「嫦娥四号」成功着陆月球背面，成就中国和人类的第一次。 趁着全国两会聚集中外媒体的镁光灯，当局也把握机会宣传一系列太空大计。

Chang'e-4 auf dem Mond (Getty Images/AFP/CNSA)

今年一月，中國的「嫦娥四号」成為全球首個成功着陆月球背面的探測器。

DW.COM

二战后，美、苏在航天领域展开剑拔弩张的竞赛。然而如今，最让华盛顿警惕的是中国的航天项目。(06.01.2019)

经过三个多星期旅程，中国探测器「嫦娥四号」成功登陆月球背面，成就人类史上第一次。中国这一步宣示了其技术的飞跃，在人类重返月球的竞赛中具有里程碑意义。 (03.01.2019)

本周二，中国航天部门发布了火星探测器以及火星车的设计构型图，并在全球范围内为探测器征集名称。按照计划，中国火星探测器将在2020年升空，一步到位实现火星表面着陆。 (24.08.2016)

中国空间探测器“嫦娥4号”实现在月球背面成功登陆，成为上周国际媒体关注的新闻。德语报章的周日版继续讨论这一航天使命对于习近平的“中国梦”、以及对世界所具有的意义。 (07.01.2019)

(德国之声中文网) 身兼政协委员的探月工程总设计师吴伟仁，周日 (3月3日) 出席中国全国政协会议开幕，官方特意安排他在「委员信道」环节接受采访。

他表示，中国今年年底会再接再励发射「嫦娥五号」，如果探测器成功在月球上采集样本并返回地球，中国将成为继美国和前苏联之后，第三个具备此技术的国家。

吴伟仁也在同场透露，中国计划在2020年发射该国第一个火星探测器，期望实现环绕、着陆和探测火星。 他说「嫦娥四号」的月球车「玉兔二号」正在月球采集新的探测数据，未来会逐步向全球开放数据。

中国大力發展太空技术，希望与西方国家并列太空强国。 中国并没有公开相关的具体开支，但《南华早报》指每年预算花费约80亿美元，仍然较美国太空总署(NASA) 215亿美元的年度预算少。 吴伟仁也承认，中国与其他太空强国相比仍有很大差距﹕「中国的探月工程失败不起，没有退路，只能成功。 」

Werbeveranstaltung für den chinesischen Science-Fiction-Film The Wandering Earth in Qingdao (Getty Images/AFP/STR)

中国科幻电影《流浪地球》横扫中国国内票房，故事主要角色大部分是中国航天员。 图为导演郭帆出席宣传活动。

民间太空热

太空热潮在最近一个月席卷中国，中国国产科幻电影《流浪地球》从大年初一 (2月5日) 上映以来，不足一个月已在国内录得44亿元人民币高票房。 就连中国外交部发言人华春莹也曾在例行记者会上，推荐一众外媒入场看戏。

根据中国小说家刘慈欣同名作品改编的《流浪地球》，讲述中国航天员联合其他国家拯救地球。 不过这股热潮似乎并非人人受落，在一河之隔的香港却颇为惨淡。

综合香港媒体报导，上周四 (2月28日) 首映日平均每场不足30人次，部分电影院甚至仅仅卖出7张票。 有影评人认为，《流浪地球》的特技有所进步，但两地文化差异终究令这部国产大片被港人冷待。 纵然如此，电影公司已经宣布它将会登上Netflix平台，准备冲出中国进军国际。

China Mars (China news )

中新社照片顯示，火星营地首批「居民」獲颁发「火星护照」。

平民也能当「火星人」

另一方面，中国第一个火星模擬营地本月也投入运作，带动民间的「太空产业」。 它座落在青海省海西州冷湖地区，干旱而且人迹罕见，地貌酷似火星，距离最近的敦煌机场也有270公里。 这个占地80亩的营地设有睡眠舱和帐篷，总共可以招待160人。

中新社报导，当地政府在2017年启动这个名为「冷湖火星小镇」的计划，目的是要建造以「科学、科普、科幻」为核心的旅游基地，总投资高达1.5亿元人民币。 参加者可以体验在火星生活，营地也有天文设施供研究人员考察之用。

China Mars (China news )

火星营地的「太空舱」(图) 最多能够同时容纳60人，另设帐篷可供100人住宿。

在3月1日的开幕仪式前，主办方特意为参加者安排「仿真火星着陆」实验，不过出现尴尬场面。 「火星着陆舱」升空后降落返回地面，期间却无法打开降落伞，令实验以失败告终。

火星营地负责人高峻岭在事后解說﹕「虽然实验失败了，但使学员更加体会到火星着陆的艰辛。」

李芊/夏立民 (综合报导)

观看视频 01:24

“嫦娥四号”上的德国科研仪器

相关音频视频

“嫦娥四号”上的德国科研仪器  

相关内容

USA, Cape Canaveral: Israel schickt Raumsonde zum Mond

以色列月球探测器进入太空 22.02.2019

随着以色列“创世纪”号月球探测器的发射升空，以色列在登月道路上实现了巨大的飞跃。如果这个探测器能够完成任务，这将是完全由私人资助的第一次登月。

Chang'e-4 auf dem Mond

中国棉花 月球发芽 15.01.2019

本月初刚刚成功在月球背面登陆，“嫦娥四号”的生物科普试验载荷内就长出了第一株绿色植物嫩芽。

China Chang'e-4 Mondprogramm | Start

“嫦娥”再奔月 德国正“搭车” 08.12.2018

中国的“嫦娥四号”探测器将首次在月球背面的“软着陆”。在德国北方波罗的海之滨的基尔市，几名科学家正紧张、兴奋地关注着来自西昌卫星发射中心的消息。

广告

经济纵横

USA Handelsgespräche mit China in Washington | Lighthizer & Mnuchin & Ross & Liu He (Getty Images/AFP/M. Ngan)

美媒﹕美中将达成重大贸易协议

有关中美贸易休战的各方消息不断传出。但是到底要多久才能完全解决根本分歧，还有关税存在的必要性各有不同讨论。热战过后是否会进入冷战，或是持续闷烧暗斗? 谁又是最后的赢家? 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 