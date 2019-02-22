中国明年进军火星 太空热席卷民间

(德国之声中文网) 身兼政协委员的探月工程总设计师吴伟仁，周日 (3月3日) 出席中国全国政协会议开幕，官方特意安排他在「委员信道」环节接受采访。

他表示，中国今年年底会再接再励发射「嫦娥五号」，如果探测器成功在月球上采集样本并返回地球，中国将成为继美国和前苏联之后，第三个具备此技术的国家。

吴伟仁也在同场透露，中国计划在2020年发射该国第一个火星探测器，期望实现环绕、着陆和探测火星。 他说「嫦娥四号」的月球车「玉兔二号」正在月球采集新的探测数据，未来会逐步向全球开放数据。

中国大力發展太空技术，希望与西方国家并列太空强国。 中国并没有公开相关的具体开支，但《南华早报》指每年预算花费约80亿美元，仍然较美国太空总署(NASA) 215亿美元的年度预算少。 吴伟仁也承认，中国与其他太空强国相比仍有很大差距﹕「中国的探月工程失败不起，没有退路，只能成功。 」

民间太空热

太空热潮在最近一个月席卷中国，中国国产科幻电影《流浪地球》从大年初一 (2月5日) 上映以来，不足一个月已在国内录得44亿元人民币高票房。 就连中国外交部发言人华春莹也曾在例行记者会上，推荐一众外媒入场看戏。

根据中国小说家刘慈欣同名作品改编的《流浪地球》，讲述中国航天员联合其他国家拯救地球。 不过这股热潮似乎并非人人受落，在一河之隔的香港却颇为惨淡。

综合香港媒体报导，上周四 (2月28日) 首映日平均每场不足30人次，部分电影院甚至仅仅卖出7张票。 有影评人认为，《流浪地球》的特技有所进步，但两地文化差异终究令这部国产大片被港人冷待。 纵然如此，电影公司已经宣布它将会登上Netflix平台，准备冲出中国进军国际。

平民也能当「火星人」

另一方面，中国第一个火星模擬营地本月也投入运作，带动民间的「太空产业」。 它座落在青海省海西州冷湖地区，干旱而且人迹罕见，地貌酷似火星，距离最近的敦煌机场也有270公里。 这个占地80亩的营地设有睡眠舱和帐篷，总共可以招待160人。

中新社报导，当地政府在2017年启动这个名为「冷湖火星小镇」的计划，目的是要建造以「科学、科普、科幻」为核心的旅游基地，总投资高达1.5亿元人民币。 参加者可以体验在火星生活，营地也有天文设施供研究人员考察之用。

在3月1日的开幕仪式前，主办方特意为参加者安排「仿真火星着陆」实验，不过出现尴尬场面。 「火星着陆舱」升空后降落返回地面，期间却无法打开降落伞，令实验以失败告终。

火星营地负责人高峻岭在事后解說﹕「虽然实验失败了，但使学员更加体会到火星着陆的艰辛。」

李芊/夏立民 (综合报导)