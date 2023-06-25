 中国旅游业恢渐复元气 | 经济纵横 | DW | 25.06.2023

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经济纵横

中国旅游业恢渐复元气

中国文化和旅游部数据中心指出，在刚刚过去的端午节小长假，中国旅游人数突破1亿人次，同比增长逾30%。

作为消费需求的晴雨表，中国的旅游数字受到密切关注。

作为消费需求的晴雨表，中国的旅游数字受到密切关注。

（德国之声中文网）今年端午假期，中国的旅游人数同比增长32.3%，突破1亿大关，估计为1.06亿人次，比2019年新冠疫情爆发之前的水平高出12.8%。中国文化和旅游部数据中心公布了这个数字。

作为消费需求的晴雨表，中国的旅游数字受到密切关注。因为有迹象表明，取消新冠限制后，中国的经济并未快速复苏。预计，北京方面将承诺采取进一步措施促进经济增长。

文旅部还表示，端午节放假期间，实现国内旅游收入373.1亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。不过该部门并未进一步有关 “按可比口径”指标的详细信息。

根据中央人民政府网站，中国移民局数据显示，随着民航、邮轮、酒店、餐饮、大交通和目的地资源商等供应链的稳步恢复，以及签证和口岸通关政策的便利化，端午节假期入出境旅游达到了2020年以来的峰值。中国旅游研究院院长戴斌指出，如果说五一假期是国内旅游市场全面复苏、转入常态化发展的转折点：“那么端午节假期则是入出境市场复苏的里程碑，标志着国内、入境和出境三大市场全面进入了复苏新通道。”

中国移民局指出，在端午节假期期间，中国记录了396万次出入境旅行，其中大陆居民出入境为197万人次，167万次是香港，台湾和澳门居民。另有32.3万人次是外国公民。

黄金周假期 中国人“报复性”旅行消费

（路透社等）

 

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