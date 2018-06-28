中国施压去除「台湾」 44家航空公司一个不剩

(德国之声中文网) 稍早撑住没改名的达美航空终于屈服，在25日下午将网页上的「台湾」改为「台北」。现在只剩下一家航空公司－联合航空(United Airlines)没有遵照中国指示更改台湾名称。

5月，44家航空公司中已经有18家航空公司依照中国意愿，更改网页上的台湾标注，中国民航局批准其余的26家航空公司因技术问题延期办理，以7月25日为最后期限。

24日，越南航空更改表述为「台北」，美国夏威夷航空网站上原本与国家并列的“台北(下标高雄机场)”的表述则消失了。现在，全美航空的网站上，原显示「台湾」的区块改为其国际机场「台北桃园机场」及其机场英文简称TPE，输入「台湾」无法搜寻到对应机场。

此事证实了传闻。一位美国行政官员曾向路透社记者透露，美国国务院在周一晚间通知了北京驻美大使，全美航空会在中文与英文网站上列出特定城市的名称。

然而，截至截稿，只剩下联合航空尚未更改名称。联合航空上找得到象征台湾的TW缩写。

德国之声记者致电联合航空，无法立即做出回应。

一个中国原则

中国要求各国将网站上的航点名称改为「中国台湾」，以体现其坚持的「一个中国」原则。美国曾批评中国此举为「奥威尔式的胡言乱语」。

中国发言人耿爽在周二(24日)的例行记者会上，被问及是否会就航空公司改名一事与美方进行磋商，他回应: 「坚持一个中国原则是中美关系稳定发展的政治基础，美方对此非常清楚。一个中国原则也是不容谈判和磋商的。」

在被问及中方是否会对拒绝整改的公司做出如禁用机场等惩罚措施时，他回应说：「让我们拭目以待。」

不遵守规定的业者会遭到何种惩处尚不清楚，但是根据去年十二月新增的条款，中国政府有权管制「违反公共利益」的航空业者。外界揣测措施可能影响航班、订票软件等。

美国国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)在24日的例行记者会上，表示美方反对任何政府当局对私人企业的网页标示给予指示。她表示没有察觉到公司即将向中国政府屈服，所以会把记者的问题带回给美国公司。

外交部反应

台湾(中华民国)外交部发布声明表示:「台湾是民主的国家。」

「台湾存在国际社会，是客观的事实，不会因中国当局的打压而消失，台湾人民对民主价值及生活方式的坚持与追求，也不会因中国的胁迫而停止。」

台湾政府呼吁理念相近国家合作，防阻中国干涉他国商业主权的行为成为常态。

目前，多个国家的航空公司为了避免惩处改名，包括加拿大航空、英国航空、德国汉莎航空、日本航空等。

上周，帛琉航空公司因中国旅客数大减，停止中国航班。中国去年为了惩罚帛琉与台湾邦交，指示旅游业者停止预定前往帛琉的航班。

罗法/夏立民(路透社)