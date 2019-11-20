中国新规：知识产权保护成官员政绩指标

中国发布《关于强化知识产权保护的意见》，宣称加大侵权假冒行为惩戒力度、建设侵权假冒线索智能检测系统、提高维权效率。新规定跟中美贸易谈判有关吗？
（德国之声中文网）据中国官方媒体报道，中共中央办公厅，国务院办公厅近日印发《关于强化知识产权保护的意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻履行。
该"意见"规定强化保护知识产权法律，加大侵权假冒行为惩戒力度，严格执行现有法律。同时，它也降低了知识产权犯罪刑事起诉的门槛。
新的规定将知识产权保护作为评估地方政府官员政绩的标准之一，为严格执法制造了更大的动力。
盗窃和强迫转让技术，版权、专利和商标得不到足够的保护，长期以来令在中国营运的外国公司怨声载道，也是最近中美爆发贸易战的关键因素。
美国商业部国际贸易管理局最近发表的一份报告说，尽管已经有了很大的进步，但是"中国仍然是全球假冒伪劣、数字盗版和IP盗窃的避风港"。报告说，中国盗窃美国知识产权让美国公司损失巨大，每年高达6000亿美元。
盗版也是中国国内关注的问题。中国政府一直宣称，如果因为产品和技术的盗版，公司不能从研发投资中获利，创新的动力就会减弱。
官方通讯社新华社发布的消息中没有专门提及中美贸易谈判。它说，知识产权保护已成为创新驱动发展的"刚需"、国际贸易的"标配"，也是塑造良好营商环境的重要方面。
新规定要求提高恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，但并没有列出具体的处罚措施，而是留给随后将会修订的法律法规。
新规定明确提出，力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制，权利人维权"举证难、周期长、成本高、赔偿低"的局面明显改观。
中美两国之间各自代价高昂的贸易战最近取得进展，双方都表达了乐观的意见。
本周一，当被问及贸易谈判进展时，中国外交部发言人耿爽重申北京的立场，希望在"相互尊重的基础上"达成协议。
环球时报：中美非常接近达成第一阶段贸易协议
中国官媒《环球时报》周一称，中国与美国"非常接近"达成第一阶段贸易协议，驳斥了其他媒体的"负面"报导。
报道引述亲中国政府的专家称呼，中国致力于在平等基础上与美国继续展开第二阶段，甚至第三阶段贸易协议的谈判。
贸易专家和白宫消息灵通人士上周说，由于北京希望降低更多关税，而华盛顿也有更多自己的要求，原来计划在11月内完成的谈判"第一阶段"将要拖延到明年。
根据中美双方信息及贸易专家分析，两国达成初步协议如此艰难，雄心勃勃的"第二阶段"谈判看起来遥遥无期。
（美联社，路透社）
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