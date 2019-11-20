中国新规：知识产权保护成官员政绩指标

（德国之声中文网）据中国官方媒体报道，中共中央办公厅，国务院办公厅近日印发《关于强化知识产权保护的意见》，要求各地区各部门结合实际认真贯彻履行。

该"意见"规定强化保护知识产权法律，加大侵权假冒行为惩戒力度，严格执行现有法律。同时，它也降低了知识产权犯罪刑事起诉的门槛。

新的规定将知识产权保护作为评估地方政府官员政绩的标准之一，为严格执法制造了更大的动力。

盗窃和强迫转让技术，版权、专利和商标得不到足够的保护，长期以来令在中国营运的外国公司怨声载道，也是最近中美爆发贸易战的关键因素。

美国商业部国际贸易管理局最近发表的一份报告说，尽管已经有了很大的进步，但是"中国仍然是全球假冒伪劣、数字盗版和IP盗窃的避风港"。报告说，中国盗窃美国知识产权让美国公司损失巨大，每年高达6000亿美元。

盗版也是中国国内关注的问题。中国政府一直宣称，如果因为产品和技术的盗版，公司不能从研发投资中获利，创新的动力就会减弱。

官方通讯社新华社发布的消息中没有专门提及中美贸易谈判。它说，知识产权保护已成为创新驱动发展的"刚需"、国际贸易的"标配"，也是塑造良好营商环境的重要方面。

新规定要求提高恶意侵犯商标专用权的赔偿数额，但并没有列出具体的处罚措施，而是留给随后将会修订的法律法规。

新规定明确提出，力争到2022年，侵权易发多发现象得到有效遏制，权利人维权"举证难、周期长、成本高、赔偿低"的局面明显改观。

中美两国之间各自代价高昂的贸易战最近取得进展，双方都表达了乐观的意见。

本周一，当被问及贸易谈判进展时，中国外交部发言人耿爽重申北京的立场，希望在"相互尊重的基础上"达成协议。

环球时报：中美非常接近达成第一阶段贸易协议

中国官媒《环球时报》周一称，中国与美国"非常接近"达成第一阶段贸易协议，驳斥了其他媒体的"负面"报导。

报道引述亲中国政府的专家称呼，中国致力于在平等基础上与美国继续展开第二阶段，甚至第三阶段贸易协议的谈判。

贸易专家和白宫消息灵通人士上周说，由于北京希望降低更多关税，而华盛顿也有更多自己的要求，原来计划在11月内完成的谈判"第一阶段"将要拖延到明年。

根据中美双方信息及贸易专家分析，两国达成初步协议如此艰难，雄心勃勃的"第二阶段"谈判看起来遥遥无期。

“山寨”建筑 “天下建筑一大抄” 不少建筑设计师的灵感来自其他大师的作品。大多数设计师也不在乎别人效仿自己的设计。著名英国女建筑师莎哈•哈蒂（ Zaha Hadid）甚至说过：“天下建筑一大抄！”

“山寨”建筑 模仿过度 有时候模仿过度就成了一比一复制。莎哈•哈蒂设计的北京“望京SOHO”写字楼区，就几乎被照搬到了重庆。两个“望京SOHO”都将在明年完工。

“山寨”建筑 “复制”“粘贴” 中国建筑设计领域已经不是首次出现。2011年，广东完全仿制奥地利风景如画的小村庄Hallstatt建了一座山寨版Hallstatt。奥地利Hallstatt村民最初提出过反对，也无济于事。

“山寨”建筑 山寨给原版做广告 之后奥地利Hallstatt村改变了看法，当地负责旅游开发事务的专员甚至认为，中国广东的山寨版村庄是给奥地利Hallstatt变相做了宣传。

“山寨”建筑 东京的巴黎铁塔 埃菲尔铁塔绝对是法国首都巴黎的标志性建筑。不过，建于1958年的东京铁塔（Tokyo Tower），除了比埃菲尔铁塔晚建了70年，高出13米之外，看起来几乎是埃菲尔铁塔的孪生兄弟。日本当年修建这座铁塔，为了展现日本走出战后废墟，成功实现经济腾飞。

“山寨”建筑 金门大桥 美国旧金山的金门大桥 （Golden Gate Bridge）是该市的标志性建筑，也因不少好莱坞大片的浪漫或惊险镜头闻名于世。

“山寨”建筑 有区别，但要仔细看 葡萄牙的“4•25大桥”（Ponte de 25 Abril）是为了纪念1974年4月25日人民推翻军政府的革命运动修建的。不过，第一眼看上去，这座大桥几乎就是旧金山金门大桥（Golden Gate Bridge ）的翻版。在仔细看，才会发现区别：金山大桥的南北两侧钢塔内部成梯状金属结构，葡萄牙大桥的钢塔内部则是十字结构。

“山寨”建筑 墨西哥的曼哈顿 纽约曼哈顿的摩天大楼帝国大厦（Empire State Building）是纽约最著名的地标性建筑之一。谁知帝国大厦在墨西哥首都还有个“近亲”：“拉美之塔”（Torre Latinoamericana）（图）。直至上世纪70年代，“拉美之塔”是墨西哥城最高的建筑，之后被“世贸大厦”（Torre World Trade Center）取代。

“山寨”建筑 华盛顿的国会山 国会山是美国的国会大厦所在地，也是美国国家权力的所在地和著名的景点之一。国会山的建筑起建于1793年，1823年完工，建筑总长229米，大圆顶最高处88米。

“山寨”建筑 哈瓦那的国会山 就在距离华盛顿以南几百公里之外，古巴首都哈瓦那也有一座“国会山”（Capitolio Nacional），是古巴设计师格万特斯（Evelio Govantes）和加巴罗卡斯（Félix Cabarrocas）模仿华盛顿国会山设计的。直到1959年古巴革命前是该国的政府所在地，如今是国家科学院、环境部和国家图书馆的所在地。

“山寨”建筑 深圳的国会山 深圳的微缩景区公园“世界之窗”里，也有一座“国会山”，也是按照华盛顿国会山原比例微缩建成。同一座公园里还能看到“迷你”的泰姬陵、吴哥窟和智利复活节岛。 作者: Ananda Grade 编译：谢菲



（美联社，路透社）