中国新规：台湾人不需要工签了

（德国之声中文网）国务院台办发言人马晓光表示，最新的政策是为了逐步为"台湾同胞在大陆学习、创业、就业、生活提供与大陆同胞同等待遇"。

同样不再需要申办工作许可的还包括香港和澳门的居民。美联社报道称，北京希望用这种办法争取到更多香港年轻人的好感。他们中的许多人看到自己的城市被大陆经济所主导，同时自由公民社会也愈发受到威胁。

美联社报道称，中国希望能够凭借这类举措削弱台湾民众对总统蔡英文的支持。北京方面一直以来对其不满，因为蔡拒绝承认台湾是中国的一部分。

中国当局其实已经在上海、北京为来自台湾这个高科技岛屿的年轻专业人才推出了一系列优惠政策。包括减少监管措施，提供比台湾大得多的潜在市场。

最近一段时间，北京勒令各大国际航空公司停止在自身的网页上将台湾视为独立国家的做法。据称它还促使亚洲奥委会撤回了台湾明年举办东亚青年运动会的权利。

台湾已经被联合国以及其它主要国际组织排除在外。美联社报道称，中国则一直通过经济诱惑逐步削减与台湾建立外交关系国家的数量。

眼下，北京已经派出战机环台湾岛飞行，并在台湾海峡靠近中国的这一边不断举行军事演习。

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 宋芸樺 2018年，台灣演員宋芸樺被網友翻出三年前一次訪問中，被問到最喜歡的國家時回答「台灣」，因而被質疑支持台獨。宋芸樺隨即在微博發文道歉﹕「我是中國人，一個90後的中國女生，台灣是我的家鄉...台灣是我出生的地方、祖國大陸是我夢想實現的地方，特別是國家今年出的惠台政策，給了我更多的發展空間和學習的機會。」

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 周子瑜 南韓女子組合TWICE成員，因在電視節目中自稱來自台灣並手持中華民國旗，遭中國網民炮轟台獨。當時僅16歲的周子瑜發布道歉影片，表示「中國只有一個，海峽兩岸是一體的，我始終為自己是一個中國人而感到驕傲」。事件發生時正值台灣2016年總統大選前夕，時任總統馬英九指﹕「她沒有必要道歉，我們支持她。」蔡英文在勝選演講中更說﹕「只要我當總統一天，我會努力讓我的國民，沒有一個人須為他們的認同而道歉。」

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 戴立忍 2016年戴立忍主演趙薇執導的《沒有別的愛》，遭網友及中國共青團質疑是台獨分子並呼籲抵制電影，理由是他曾經聲援反服貿學運和香港佔領運動。戴立忍發表3000字聲明澄清「我從來不是台獨份子，也從未倡議台獨」，並說從小被教育要做個堂堂正正的中國人，沒有割裂自己血緣的想法。但他承認拿香港爭普選字牌拍照是「政治敏感度不足」，並為事件造成紛擾致歉。劇組最終仍決定撤換男主角。

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 水原希子 與戴立忍一同參演《沒有別的愛》的日本女星，被指控曾為「辱華」照片點讚，那其實是中國藝術家艾未未向天安門豎中指的相片。水原希子發表影片道歉，以中文說「對不起」，指點讚不是因為同意照片的政治意義，並在隨後取消點讚。

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 余文樂 2018年，香港演員余文樂創立的潮流品牌MADNESS，官方網站寫道會「發送貨品到世界各地大部分國家」，當中包括港澳台，被網友指「分裂國家」。MADNESS發表道歉聲明，把描述更改為「國家/地區」。余文樂也急急致歉撲火﹕「對於公司品牌監管不力，出現這麼大的錯誤和誤會，我難辭其咎，也感到非常抱歉。」

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 范瑋琪 2015年9月3日，中國舉行抗戰勝利七十周年閱兵，正當不少藝人在微博上談論閱兵時，台灣歌手范瑋琪發表雙胞胎兒子的生活照，引來上萬則留言批評她「不愛國」。范瑋琪後來刪除照片並道歉﹕「真是對不起，因為分享了一張兒子的照片，讓大家不高興了！」

台独？辱华？这些艺人曾向中国道歉 沒「道歉」的林心如 2018年，台灣演員林心如自製自演的電視劇《我的男孩》，因為獲台灣文化部2000萬元輔助金資助拍攝，被中國網友指她領取「台獨津貼」。電視劇在中國播出兩集後一度下架，林心如發表聲明稱有關指控是造謠，並強調「以前不曾以後也不會支持任何台獨言論及行為」，作品才能重見天日。 作者: 李芊（发自台北）



任琛/苗子（美联社）