 中国新规上路 办手机号先扫脸 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.12.2019

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时政风云

中国新规上路 办手机号先扫脸

根据中国新规定，各地电信运营商在用户注册新手机时，必须收集人脸资料。上个月，在隐私问题日益受到关切下，中国出现了首宗有关人脸辩识的诉讼。

China Kunden im Handyladen (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

(德国之声中文网) 中国大规模监控政策在周日(12月1日)又再进一步。新规定要求用户在申请新手机时要进行人脸扫描以协助确认身份。

根据法新社援引中国联通的消息来源，「人像比对」规定手机新用户要留下转动头部和眨眼的画面。

其实中国工业和信息技术部在9月就宣布过这项新规定。新規以维护「网上公民的合法权益」为由，加强电话用户实名登记，其中就包括以人工智能的方式确认身份。

「老大哥」遇上大数据

中国手机用户在签署新的电话合约时，本就需要提供身份证明。但现在，办手机需扫脸的新规正式上路。

法新社报导，有网民担心其生物特征数据遭到泄漏或出售。一位用户在微博上写道：「这有点太超过了。」另一位则说:「控制，再来是更多的控制」。

中国多年来一直努力使互联网用户能以实名登记，防止线上诈骗和进行政治监控。大约10年前，社群媒体公司被迫推出实名注册。

观看视频 01:53

人脸识别技术 是否侵犯隐私?

公民追踪技术再升级

尽管北京当局坚持说，最新的措施是为了提高网络安全性，并减少网路诈骗，但隐私保护团体认为，人脸扫描是当局试图追踪公民的新作法。

人脸辨识目前在中国受到广泛运用。北京的目标是到2020年安装4亿个新的监视器。这些监视器目前用于识别闯越马路者、确认监控工人的出勤状况，以及对进入住宅和政府大楼的人员进行监视。

新的人脸扫描政策也是人工智能兴起后，北京可应用在社会信用体系的新方法。每个公民会因为他们的不同行为被评判分级，甚至还有秘密的黑名单资料库存在。

China KFC Lei Feng Spirit (picture-alliance/dpa/Zhu Haochen)

人脸识别在中国已广泛使用，图为在行动支付上的运用。

首宗人脸扫描法律诉讼

渐渐地开始有民众对无处不在的人脸辨识感到不安。上个月中国出现了首宗相关诉讼。当地法院称，一名中国教授因为浙江杭州的一个动物园要求其进行人脸扫描而提出诉讼。据报导，这名法律教授说，从指纹输入改成人脸辨识是侵犯消费者的权利。

Frühlingsfest in China (picture alliance/Imaginechina/R. XI)

2018年深圳警方展示内建有人脸识别功能的新型机器警察，孩童在活动现场体验与机器警察互动。

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