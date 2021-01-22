 中国新西兰双边自贸协定升级 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.01.2021

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时政风云

中国新西兰双边自贸协定升级

中国和新西兰签署双边自贸协定升级协议，明显扩展两国间经济、文化和金融交流。

China - Neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern und Xi Jinping

新西兰总理阿德恩2019年4月访华与习近平会晤

（德国之声中文网）根据该协议，太平洋国家新西兰将获得对华出口的更多准入权，中方更大尺度开放其航空、教育和金融领域。作为交换，新西兰增加中国汉语教师和导游人员入境签证名额。

新西兰政府总理阿德恩（Jacinda Ardern）周二（1月26日）表示，在新冠导致的世界经济危机中发生此事，显得尤其重要，"中国继续是我们的最重要贸易伙伴之一"。

新中两国签署自贸协定升级议定书前一天，中国主席习近平在本年度达沃斯世界经济峰会视频会议首天的发言中呼吁减少贸易、投资和技术交流壁垒。

中国官媒在报道中称赞了这次自贸协定升级议定书的签署，称"这意味着双方对彼此开放领域更大、水平更高，将给两国企业和人民带来更多开放红利"。

Symbolbild Freihandel

在新西兰方面，该议定书还需经由该国国会审议批准。中国是新西兰最重要贸易伙伴，双边贸易总额达216亿美元。2008年，新西兰成为首个同中国签署自贸协议的西方国家。

中国是仅次于美国的世界第二大国民经济体。北京同澳大利亚的关系最近明显恶化。此前，堪培拉政府主张国际社会对新冠大流行瘟疫起源作独立调查。中国中部城市武汉最先报告发现新冠病例。作为对这一主张的反应，北京宣布对大麦、葡萄酒等澳大利亚商品加征惩罚性关税。

与此同时，中国与欧盟达成一份内容广泛的双边投资协议。该协议应能向欧盟企业提供更好的投资保护及更佳市场准入条件。北京也有意加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协议》（CPTPP）。

 

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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