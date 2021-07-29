中国新立法计划 企业将受更严格监管

(德国之声中文网) 最新公布的《法治政府建设实施纲要》提出，要在2025年前"积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法"，并对《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应对法》、《国境卫生检疫法》进行修订。此外还要"及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。"

日本瑞穗银行的分析师张健(Ken Cheung Kin Tai)指出，最新文件表明"与反垄断有关的重组将是一个长期的政策方向"。

最近几个月，中国当局对众多本土科技企业启动了反垄断调查或者国家安全审查，并且出台了新规，禁止教育培训行业进行资本化运作。这一系列措施被解读为北京全面收紧私营经济管控的信号。就在8月12日，官方背景的《证券时报》报道称，中国金融监管机构将强化针对网络保险公司的审查，以"努力净化市场环境"、"保护消费者合法权益"。此外，被官媒指责为"精神鸦片"的网络游戏产业现在也担心，将成为监管机构的下一个目标，其股价近期严重下挫。

《法治政府建设实施纲要》并没有提及"涉外法治"立法的具体内容。就在不久前，中国通过了一部《反外国制裁法》，任何个人或实体若配合外国政府针对中国的单边制裁，都有可能受到反制措施。其中，"实体"显然也包括在华经营的外国企业。

中国游戏产业现在担心会成为下一个打击目标

中国吸引外资能力受影响

除了立法计划，《纲要》还提到了"加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。"

路透社指出，在近期一系列整治措施之后，北京当局的监管措施显得难于预测，使得中国对外国投资者的吸引力短期内骤降。中国私募股权公司中信资本的首席执行官张懿宸表示，外资短期内对增加在中国的投资将"绝对"谨慎。张懿宸在路透全球市场论坛上说，针对教育培训行业的整顿"一夜之间把其中一些公司变成了非营利性实体"，"这些措施缺乏对财产权的尊重，外国投资者感到担忧是可以理解的。"

不过，该论坛上，也有其他专家认为，如果北京针对私营经济的监管措施能转化为保护数据和减少垄断行为的有意义的改革，那么就可能提高中国的长期吸引力。瑞银财富管理首席投资官(海夫莱)Mark Haefele说："投资者只是不喜欢不知道下一支靴会落哪儿的不确定性。"他指出，"中国打算继续开放金融市场，他们意识到，为了有效地做到这一点，他们需要在进行这些改革时更加谨慎。"

(路透社、法新社)

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