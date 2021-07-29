 中国新立法计划 企业将受更严格监管 | 经济纵横 | DW | 12.08.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

中国新立法计划 企业将受更严格监管

中国国务院8月11日公布了2021-2025年度的《法治政府建设实施纲要》，提出要针对科技创新、反垄断、文化教育以及“涉外法治”等“重要领域”加强立法。路透社及法新社都认为，这意味着北京对经济界的监管力度将进一步加大。

滴滴等企业近期遭受一系列监管措施后，股价严重下挫

滴滴等企业近期遭受一系列监管措施后，股价严重下挫

DW.COM

中国目前正在大力整顿教培行业。早在几十年前就曾取缔过校外培训机构的韩国又能带来哪些启示呢？

中国官媒3日发文批评网游是「精神鸦片」，导致游戏类股动荡，文章后来删除严厉字眼後重新发布。遭点名的腾讯承诺，将对未成年用户实行更严格使用限制。

彭博社报道称，中国科技行业正在遭遇前所未有的监管风暴，这使得腾讯公司从市场宠儿在本月一下子变成全球股市最大的输家。

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

 (德国之声中文网) 最新公布的《法治政府建设实施纲要》提出，要在2025年前"积极推进国家安全、科技创新、公共卫生、文化教育、民族宗教、生物安全、生态文明、防范风险、反垄断、涉外法治等重要领域立法"，并对《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应对法》、《国境卫生检疫法》进行修订。此外还要"及时跟进研究数字经济、互联网金融、人工智能、大数据、云计算等相关法律制度，抓紧补齐短板，以良法善治保障新业态新模式健康发展。"

日本瑞穗银行的分析师张健(Ken Cheung Kin Tai)指出，最新文件表明"与反垄断有关的重组将是一个长期的政策方向"。

最近几个月，中国当局对众多本土科技企业启动了反垄断调查或者国家安全审查，并且出台了新规，禁止教育培训行业进行资本化运作。这一系列措施被解读为北京全面收紧私营经济管控的信号。就在8月12日，官方背景的《证券时报》报道称，中国金融监管机构将强化针对网络保险公司的审查，以"努力净化市场环境"、"保护消费者合法权益"。此外，被官媒指责为"精神鸦片"的网络游戏产业现在也担心，将成为监管机构的下一个目标，其股价近期严重下挫。

《法治政府建设实施纲要》并没有提及"涉外法治"立法的具体内容。就在不久前，中国通过了一部《反外国制裁法》，任何个人或实体若配合外国政府针对中国的单边制裁，都有可能受到反制措施。其中，"实体"显然也包括在华经营的外国企业。

中国游戏产业现在担心会成为下一个打击目标

中国游戏产业现在担心会成为下一个打击目标

中国吸引外资能力受影响

除了立法计划，《纲要》还提到了"加大重点领域执法力度。加大食品药品、公共卫生、自然资源、生态环境、安全生产、劳动保障、城市管理、交通运输、金融服务、教育培训等关系群众切身利益的重点领域执法力度。"

路透社指出，在近期一系列整治措施之后，北京当局的监管措施显得难于预测，使得中国对外国投资者的吸引力短期内骤降。中国私募股权公司中信资本的首席执行官张懿宸表示，外资短期内对增加在中国的投资将"绝对"谨慎。张懿宸在路透全球市场论坛上说，针对教育培训行业的整顿"一夜之间把其中一些公司变成了非营利性实体"，"这些措施缺乏对财产权的尊重，外国投资者感到担忧是可以理解的。"

不过，该论坛上，也有其他专家认为，如果北京针对私营经济的监管措施能转化为保护数据和减少垄断行为的有意义的改革，那么就可能提高中国的长期吸引力。瑞银财富管理首席投资官(海夫莱)Mark Haefele说："投资者只是不喜欢不知道下一支靴会落哪儿的不确定性。"他指出，"中国打算继续开放金融市场，他们意识到，为了有效地做到这一点，他们需要在进行这些改革时更加谨慎。"

(路透社、法新社)

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

--FILE--A pedestrian walks past the headquarters building of Tencent in Shenzhen city, south China's Guangdong province, 30 July 2016. Tencent is planning to lead a new investment round in Indian budget hotel operators OYO Rooms, according to a report by The Times of India. The Shenzhen-based internet giant is reportedly in talks to lead an investment round to raise more than $300 million for the Indian company, which would reach a valuation of more than $2 billion. The move will more than double OYO's valuation, previously set at $850 million after an investment by Japanese internet backer SoftBank. Foto: Zhu Min/Imaginechina/dpa |

腾讯在监管风暴中蒸发1700亿美元 市场宠儿变最大输家 29.07.2021

彭博社报道称，中国科技行业正在遭遇前所未有的监管风暴，这使得腾讯公司从市场宠儿在本月一下子变成全球股市最大的输家。

--FILE--A mobile phone user shows the icon of the taxi-hailing and car-service app Didi Chuxing on his smartphone in Ji'nan city, east China's Shandong province, 15 January 2018. Chinese people are expected to take 33million car-pool trips during the upcoming Spring Festival travel rush, Chinese ride-sharing giant Didi Chuxing has predicted. The month-long travel rush Chunyun is forecast to see 2.98 billion home-bound trips, the National Development and Reform Commission said. Although railways have long been top choice for the annual migration, train and air services cannot fully meet the mammoth transport demands. To meet these needs, Didi launched its inter-city ride-sharing service Hitch ahead of Chunyun in 2016. The service allows users to pair traveling needs not only within a city but also across the country, making it possible for drivers to take passengers when travelling home for Chinese New Year. Foto: Da Qing/Imaginechina/dpa |

安全疑虑 中国互联网企业连遭打击 05.07.2021

先是阿里巴巴、美团，现在又是滴滴、满帮、BOSS直聘：中国的互联网企业近期接连遭到北京当局的反垄断、网络安全审查。这些企业手中掌握的大数据，显然引发了当权者的担忧。

YICHANG, CHINA - JULY 4, 2021 - A mobile phone shows the interface of Didi's APP in Yichang, Hubei province, China, July 4, 2021. On the evening of July 4, 2021, the Cyberspace Administration of China (CAC) issued a notice on the removal of the Didi App: According to the report, the Didi App has been found to have seriously violated laws and regulations in the collection and use of personal information.

滴滴否认媒体报导其考虑私有化的计画 30.07.2021

《华尔街日报》周四（7月29日）引述知情人士指，由於中国监管升级，中国的叫车服务公司滴滴出行正在考虑私有化计划。不过，滴滴却是即刻否认。

广告
Scott Morrison | australischer Premierminister

气候危机？澳大利亚总理不以为然

对于联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）8月9日公布的迄今最令人震惊的报告，堪培拉政府总理莫里森 (Scott Morrison) 回应称，应对气候变化，澳大利亚已做得“足够”多。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  