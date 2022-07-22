 中国新疆等地再迎极端高温 危及棉花生产 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.07.2022

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新闻广角

中国新疆等地再迎极端高温 危及棉花生产

近日在中国，一波波热浪袭来，本周六更是进入了24节气中的大暑。在吐鲁番，预计未来24小时最高气温将达到45摄氏度左右。气象学家警告，新疆的持续高温正加速山区冰川的融化，山洪等灾害的风险增加，极端高温也对棉花等农业生产构成威胁。

酷暑带来干旱问题，威胁新疆的棉花产量。种植棉花需要大量的水（资料图片）

酷暑带来干旱问题，威胁新疆的棉花产量。种植棉花需要大量的水（资料图片）

（德国之声中文网）在中国社媒微博上，有网友表示：今年感觉格外热，全国各地都是，“难道预言的全球变暖真的来了？”此言可能说出不少人心声。自今年6月以来，中国迎来一波波热浪，很多城市连发高温预警。本周六（7月23日），央视新闻等在发帖时都加上了#全年最热的时候来了#的标签，指的是当天4时7分，节气大暑到来。

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北美西部过去几天热浪滚滚，最高气温几达50摄氏度。一项最新研究结果显示，历史上，如此极端高温可能一千年才出现一次。    

暴雨、热浪、海平面上升：联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）在其最新报告中再度发出对全球变暖后果的紧急警报，要求立即大幅减少温室气体排放。

中国多地近日发生的“大白”发生中暑甚至患上热射病的消息在网络上引发争议。江西省南昌市卫健委通知，为防止医务人员中暑，在室外采样无需再穿防护服。与此同时，随着新增病例的上升，多个城市再次收紧管控实施封城。

连日强降雨在中国西南和西北地区造成洪涝灾害，已经有至少12人死亡，数以万计的民众被转移避险，而东部多省仍然面临酷热高温。与此同时，欧洲和美国民众也受到今夏极端天气的困扰。

酷暑推高了中国对电力的需求。入夏以来，中国各地用电量持续攀升。例如在上海，据中国官媒报道，7月上旬居民用电量同比增长超过33%。

新疆多地出现山洪等融雪性自然灾害

据中国媒体报道，这两天，新疆各地遭遇今年入夏以来的最高温，大部分平原地区的气温都达到摄氏35度以上，局部地区达到45度左右。

新疆气象台首席预报员陈春艳在周六接受中国央视采访时说，要预防融雪性洪水等灾害发生。她表示，这次高温天气持续时间长，影响的范围也比较广，尤其是南疆、东疆持续时间几乎达到了10天。

报道指出，持续高温造成山区融雪加快，多地出现山洪、泥石流、山体滑坡等自然灾害。

路透社报道指出，新疆气象局在周六中午左右再次发布了该地区高温红色警报，这是三级高温预警系统中的最高级，预测喀什、和田、阿克苏等地的温度可能上升到40摄氏度以上，而吐鲁番的一些地区在未来24小时内可能达到45摄氏度或以上。

"中国热极"纪录是否会被刷新？

吐鲁番盆地属于中国最炎热、最干旱的地方。据中国媒体报道，2015年新疆吐鲁番市艾丁湖曾刷新“中国热极”纪录，艾丁湖区域的自动气象站测得50.3度的高温。

中国气象局在周五（7月22日）说，新疆的冰川融化构成了中国与吉尔吉斯斯坦边境附近的阿克苏河支流溃坝的巨大风险。

新疆以沙漠著称，但边境地区也有很长的山脉，包括天山、帕米尔、昆仑山和喀喇昆仑山。这些山脉这两年越来越受到因新冠疫情很难出国旅行的中国游客欢迎。

气象学者陈春艳提醒，尤其是进山旅游的时候，要注意融雪融冰型的洪水或地质灾害发生。

根据一些估计，生产一公斤棉花需要2万升水，而一公斤棉花只够生产一件T恤衫和一条牛仔裤

根据一些估计，生产一公斤棉花需要2万升水，而一公斤棉花只够生产一件T恤衫和一条牛仔裤（资料图片）

新疆棉面临威胁

酷暑也给农村地区带来干旱问题。陈春艳说，高温持续时间长，对新疆的农作物也会有一定的影响，“所以要再次提醒，尤其是南疆、东疆的棉田这些要加强管理，减少持续高温对它的影响”。

路透社的报道指出，新疆棉花产量约占世界的20%，而种植棉花需要大量的水。根据一些估计，生产一公斤棉花需要2万升水，而一公斤棉花只够生产一件T恤衫和一条牛仔裤。

新疆并非中国唯一热浪来袭的省份。新一轮的极端高温预计将影响约20个省份。中国气象局表示，沿海省份和金融之都上海预计最受影响。

（路透社等）

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