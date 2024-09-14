中国新房价格呈9年最大跌幅

中国8月新房价格同比下降5.3%，创9年来最快跌幅。尽管政府出台支持措施，房地产市场仍低迷，连续14个月下滑，投资和销售持续萎缩。市场期待更强有力的政策干预。

（德国之声中文网）根据中国国家统计局最新数据，8月中国新房价格同比下降5.3%，创下自2015年5月以来的最大跌幅。相比7月份4.9%的降幅，房价跌势进一步加剧。这也是新房价格连续第十四个月下滑，8月环比下降0.7%，降幅与7月基本持平。

中国房地产市场正面临开发商债务高筑、楼盘停工和购房者信心下降等多重挑战，给金融体系带来压力，并威胁到中国全年5%的经济增长目标。尽管政府出台了多项支持政策，包括下调按揭贷款利率和降低购房成本，但这些举措尚未能有效提振市场。

据路透社调查，预计2024年中国房价将下降8.5%，2025年将继续下滑3.9%。业内专家表示，市场要彻底复苏仍需时间，购房者需求、收入和信心的恢复是关键。中原地产首席分析师张大伟指出，市场期待更强有力的政策来推动复苏。

投资销售跌幅巨大

官方数据显示，今年前八个月，全国房地产投资同比下降10.2%，住宅销售额更是下跌18.0%。尽管在部分主要城市，政策扶持已经部分激发了购房需求，但小城市库存高企、去库存困难的问题尤为突出，显示出不同地区市场发展的不均衡性。

在统计局调查的70个城市中，只有上海和南京两个城市在8月份实现了房价的月度和年度双增长，反映出整体市场低迷的局面。分析机构野村证券（Nomura）在一份研究报告中指出，随着下半年经济放缓压力加剧，预计中国政府将不得不出面救助已售未建的住宅项目，以稳定市场。

为进一步刺激市场，中国可能在本月为规模超过5万亿美元的现有按揭贷款下调利率。为了支持利率下调，路透社援引澳新银行（ANZ）的经济学家预告称，中国官方9月将可能下调五年期贷款市场报价利率（LPR），并配合下调20个基点的中期借贷便利（MLF）和50个基点的存款准备金率（RRR）。

中国房地产市场的未来仍充满不确定性。尽管政策措施不断加码，但房地产市场深层次的结构性问题仍需解决。经历了数十年的高速增长后，中国房地产市场目前整体处于供远大于求的状态。中国国家统计局最新公布的数据显示，8月末，商品房待售面积73783万平方米，同比增长13.9%。其中，住宅待售面积增长了21.5%。

(路透社)

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