 中国新增病例续降 韩国进入社区传播 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.02.2020

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时政风云

中国新增病例续降 韩国进入社区传播

虽然中国的单日新增确诊病例持续下降，新冠病毒的疫情在中国以外的地区却显现出逐渐扩散的趋势。韩国第四大城出现超级传播者后，全国确诊病例在一天之内超越日本。

Südkorea l Massenhochzeit in Gapyeong-Gun (Reuters/H. Ran)

2月7日，参加团体婚礼的韩国人有的已经开始戴上口罩防疫

(德国之声中文网)2月20日，湖北省单日新增确诊病例为411例，比前一天349例稍微增加。湖北省单日新增死亡病例115例，比前一天108例稍微增加。整体而言，湖北省的单日新增确诊病例与之前相比有显著下降。

根据新华社报导，中央指导组成员、国务院副秘书长丁向阳介绍，目前，湖北和武汉疫情出现了一些积极的变化，防控工作取得了阶段性成效。武汉新增确诊和疑似病例下降，医疗救治能力和水平也在不断提升，出院人数稳定增加。除武汉外，湖北各市州的确诊病例、疑似病例也连续下降。

丁向阳表示，必须清醒地认识到，湖北和武汉疫情还是十分严峻。从医疗救治上讲，确诊患者基数大，武汉现在正在救治的患者有3万多，还有几千重症和危重症患者，救治任务还十分艰巨。

世界卫生组织周四表示，对于新增病例趋缓感到鼓舞，但是仍不能掉以轻心。该组织也提到中国以外还有25个国家出现疫情，包括伊朗也已经出现5个病例。虽然现在海外回报给世界卫生组织的病例只有1076例，相对起中国的整体疫情还只是占据很小的比例，但是世界卫生组织也提醒这可能不会维持太久。

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钻石公主号2名日本新冠肺炎患者死亡。周三这艘邮轮的隔离期结束，第一批人获准下船，但是在船上的确诊病例却仍继续增加。日本传染病专家用影片披露了船上"不专业"的防疫措施，就连他都感到害怕。 (20.02.2020)

中国官方喜欢强调危机这个词里，既有危险，也有机会。新冠疫情下，中国不得不慢慢启动经济运转。“全民爸爸”马云也出来给企业指明未来的方向。但对于许多企业来说，比未来更重要的，是眼下的苟且。 (19.02.2020)

中国官媒将剃发的甘肃省医护称为「最美逆行者」，引发网民批评，就连共青团同天推出的拟人化角色「江山娇」也沦为网友的质问对象。这是否代表中国舆论开始捍卫女权了? 德国之声邀请到专家分析。 (20.02.2020)

韩国进入社区传播阶段

虽然中国的确诊病例增加幅度有减缓迹象，但是新型冠状病毒在海外的疫情仿佛才正要开始。

韩国在一天之内的确诊数量激增53病例，全国累计病例达到104例。新增病例中还包含第一例死亡病例，为63岁男性，已经住院20多年，死后才被确诊感染。

韩国的确诊病例激增疑似与新发现的一名「超级传播者」有关。这名61岁的女子是韩国的第31号病例，近期无出国史，近日曾参加新天地大邱教会活动，该教会目前已有43人确诊。

大邱广域市的人口有230万人，是继首尔、釜山、仁川之后的韩国第四大城市。

韩国政府在周四已确认疫情进入社区传播阶段，宣导大邱民众待在家里尽量不要出门。周五，韩国政府宣布将会对大邱及其周边地区实施特殊管制。

Ausbreitung der Coronavirus in Iran (titrebartar)

伊朗已经出现五名新冠病例

伊朗出现两名神秘病例

伊朗在周四宣布了两名新冠病毒的死亡病例之后，又出现三个确诊病例，全国共有5例确诊。

伊朗政府称头两名高龄男性因为新冠病毒引发的呼吸道疾病逝世。他们没有出国旅游史，几乎没有离开过库姆（Qom）这个什叶派穆斯林圣地。他们也不曾与中国旅客接触。官员表示他们曾经接触过伊朗-伊拉克战争期间的生化武器。

出于对疫情的担忧，伊拉克宣布关闭其位于伊朗边境的关口，禁止伊朗的旅客入境。伊拉克的航空公司也暂停了前往伊朗的班机。科威特也在卫生当局与航空局的指示下，暂停了所有飞往伊朗的航班。

罗法/邹宗翰(综合报导)

 

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