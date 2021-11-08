中国新增本土染疫病例升至六周新高

（德国之声中文）中国国家卫生委员会周六通告，截至10月29日，中国国内报告发生59例新的本土感染病例，高于一天前的48例，为9月16日以来本土新增染疫人数最高值。

大多数新增染疫病例发生在中国北方地区，其中包括黑龙江、内蒙古、甘肃、北京和宁夏。

加上境外输入的感染，10月29日共录得78例新病例，高于一天前的64例。此外，还有24例无症状新病例，高于一天前的23例。

与此同时，官方数字显示，中国无新增死亡病例。中国因新冠病亡的总数仍为4636人。

尽管与世界其他地方的染疫情况相比，中国的新增数字显得微不足道，但最近呈现的多地爆发已迫使当局强化对服务业的限制措施，其中包括旅游和送餐企业。

10月30日，中国国务院联防联控机制召开新闻发布会，通报疫情防控最新情况。其中提到“当前疫情仍呈快速发展态势，防控形势严峻复杂”，“总体看，本轮疫情点多、面广、线长”。

目前，中国当局仍在坚持病毒清零政策。此外也继续大力推进疫苗接种。

中国国家卫健委发言人米锋周六称，截至 10 月 29 日，中国已共施打22.6 亿剂疫苗，为 10.7 亿人全面接种了新冠疫苗，约占中国 14.1 亿人口的 75.8%。

中国边境地区面临更高的境外输入染疫风险。由于资源相对较少，与富裕城市相比，边境城镇的抗疫能力更受考验。据官媒《中国日报》报道，位于中国与蒙古边境的内蒙古额济纳旗政府表示，未来几天内将把 9400多名滞留旅客转移至低风险地区。

该地新近受到疫情爆发重创，上周进入封锁状态。周六报告的本土新增染疫数字中，有 18 例发生在属于额济纳旗的阿拉善盟。

（路透社等）

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