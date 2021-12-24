中国新增创数月新高 多名官员“防疫不利”遭惩处

（德国之声中文网）中国国家卫生健康委员会周六通报，周五（12月24日）0至24时，31个省和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例140例，其中本土病例87例。此前一天，中国通报的病例数为55例。

周五确诊的本土病例多集中于陕西省西安市，共75例，创下单日最高记录。这个人口1300万人的城市自周四起因疫情全面封城。

在"清零政策"下，中国通过严格边境管制、漫长隔离和针对性封城措施将新冠感染数字降至最低，但近几周来疫情有再度卷土重来的趋势。

根据中国官媒央视播出的画面，西安多个检测站外大排长龙，大批防疫人员出动进行清洁消毒工作。在严格的封城规定下，自周四起西安每户人家每两天只能有一人外出购买生活物资。西安居民需要雇主或地方当局的特别批准才能离开该市。

西安的检测站外大排长龙

所有预定周五从西安出发的国内航班以及多数火车都被取消。西安官员表示，疫情可追溯至一架来自巴基斯坦的班机。

自2021年12月9日西安通报第一个本土感染病例后，迄今已累计330确诊病例。中纪委周五在网站发布消息称，26名相关责任人员因为"疫情防控不利"遭到追责问责，但并未说明受到何种处罚。

根据中国官媒报道，西安的感染病例至今蔓延至包括北京在内的五个城市，这加剧了人们对于病毒传播速度的的担忧。

中国正筹备二月北京冬季奥运会，决心扑灭任何疫情爆发的可能性。中国几乎关闭了边境，届时所有奥运参与者只能在严格的"闭环"内活动。

（路透社、法新社）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。