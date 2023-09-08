中国新地图重划中俄边界 “普京只能忍气吞声”

（德国之声中文网）中国自然资源部上周发布了2023年新版标准中国地图，其中的一些新变化引起了媒体关注。例如，南海“十段线”、中印边境的争议地区被划入中国版图等。在中国发布新版地图后，印度、马来西亚、越南、以及菲律宾都提出了抗议。

不过，有一个国家的沉默，同样引起舆论聚焦。在新版地图中，中国东北角与俄罗斯交界处的黑瞎子岛（又称大乌苏里岛，Bolshoy Ussuriysky Island），全部被标注为中国领土。

公开资料显示，俄方（前苏联）在1929年中东路事件时占领了黑瞎子岛。中共在1949年建政后，曾索要该岛主权。1969年，中苏因为边界问题爆发冲突，即“珍宝岛事件”，事件以中方胜利告终，但中苏关系恶化。据中国官方文件记载，“珍宝岛事件”后俄罗斯开始往黑瞎子岛上移民。

2004年，中俄重新勘定国界、签署协议，其中的决定包括将黑瞎子岛一分为二——岛屿的西部归还中国，东部仍归属俄罗斯。

专家：俄罗斯沉默不意味着接受中国主张

对于中方这次重新“划分版图”，俄罗斯官方起初没有立即回应。对此，有台媒直接质疑，是否“中俄关系生变？”

美国《新闻周刊》（Newsweek）关注了该话题，在8月31日的报道中采访了伦敦大学的中国问题专家曾锐生。

曾锐生表示，克里姆林宫的沉默显示出“普京政府把中俄战略伙伴关系放在优先位置”，也显示出俄罗斯入侵乌克兰以来，莫斯科对北京的“立场被削弱了“。不过，他也说，“我不认为俄罗斯的沉默意味着俄罗斯接受中国的主张。俄罗斯只是暂时不提出有损伙伴关系的异议”。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3日，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



“俄罗斯的平静回应”

事实上，此后不久，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）就针对中国新版地图事件做出表态。据《新闻周刊》9月1日报道，俄罗斯外交部对于中国的领土主张“表示拒绝”。同时，扎哈罗娃驳斥了中俄重启领土争端的任何说法，她说这一争端早在15年前就已通过双边协议得到解决。

有中国网络公众号写道， “俄罗斯的平静回应彰显了（中俄）两国的睦邻友好关系”。

西方媒体对该话题的关注也被一些中国网民解读为“挑拨中俄关系”。多个中国网络公众号指出，“西方媒体对此进行炒作，试图在中俄之间制造裂痕”。

美联社9月1日的一篇报道还分析了中国为何选择此时推出新版地图。报道指出，中国很清楚自己的主张是有争议的，这些主张也并不新。该时间点恰逢南非的金砖峰会后、东盟以及G20峰会前，看起来有其用意。报道说，在金砖峰会上，普遍认为中俄关系得到了加强。“中国政府现在公布该地图，表明无意在任何主张上让步，并确保该地区其他国家对其立场记忆深刻。”

消息人士：“北京的强权政治算计”

中国选择这个时间点发布地图的另一个原因，可能是因为俄罗斯目前没有太多可以讨价还价的砝码。德国《日报》（taz）9月7日的一篇文章写道，自侵略乌克兰以来，莫斯科已经严重依赖中国，“中共领导层似乎想抓住这个机会，而且这个算盘正在奏效”。文章称，克里姆林宫目前不得不选择隐忍。

文章作者、驻华记者Fabian Kretschmer还指出，一些中俄外交圈的消息人士表示，早就有不满的声音。“一位消息人士说，与中国不可能有真正的友谊，中国只知道自己的权力利益，新地图上的领土要求绝不是‘偶然’的错误，而是一种强权政治算计。但是在当前形势下，普京只能忍气吞声。”

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（综合报道）

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