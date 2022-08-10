中国新发现的“琅琊病毒”有多可怕？

（德国之声中文网）自从新冠疫情开始以来，人们对从动物传给人类的病毒保持高度警惕。

这并非杞人忧天：人畜共患病毒的感染案例仍在增加。8月初，一个由中国、新加坡和澳大利亚科研人员组成的团队在专业期刊《新英格兰医学杂志》（New England Journal of Medicine）上发表论文称，一种新的亨尼帕病毒（henipavirus）-- "琅琊病毒"（英文全称Langya-Henipavirus，缩写为LayV）在中国出现，至今已经在山东和河南等地出现过至少35例感染病例。这些病例是在2018年底到2021年初之间的这段时间发现的。

研究人员说，"琅琊病毒"很可能是通过鼩鼱（一种鼠类哺乳动物）传递给人类。也就是说，鼩鼱可能是琅琊病毒的天然宿主。

感染者的主要症状包括发热、疲劳、咳嗽、食欲不振、肌肉疼痛、恶心、头痛和呕吐。

在全文为两页的研究报告中，研究人员说他们没有观察到人传人迹象。这意味着，就目前所知，唯一的风险来自与鼩鼱的直接接触。

几乎所有"琅琊病毒"感染者都是中国山东和河南两省的农民。

剑桥大学兽医学系主任伍德（James Wood）告诉德国之声："除非你与宿主接触，或与它们接触的中间动物宿主接触，否则风险不大。"

伍德说："然而，这种病毒与其他在人类中具有高致死率的病毒密切相关，因此需要进行关注和处置。"

人畜共患疾病很常见

人畜共患疾病非常普遍。科学家估计，超过60%的已知人类传染病可以从动物传播而来。

尽管许多人畜共患疾病症状轻微，但是也有些比较严重。

世界上大多数爆发大规模疫情的病毒，如新冠病毒、埃博拉病毒（Ebola） 、中东呼吸综合征病毒（MERS）和寨卡病毒（Zika），都来自人畜共患病毒的传播。

但是目前所知，"琅琊病毒"并不具有人畜共患的风险。

研究人员对中国9名患者的密切接触者进行了测试，所有结果均为阴性。

琅琊病毒有可能进行人际传播吗？

根据最新的这项研究，没有证据显示琅琊病毒会进行人际传播。

然而，研究人员指出，9名患者的样本太小，不能完全排除人际传播的可能性。

伦敦卫生和热带医学院的国际公共卫生专家惠特沃思（Jimmy Whitworth）说，如果观察到该病毒的人际传播，那将"非常令人担忧"。

这是因为琅琊病毒的基因序列与其他亨尼帕病毒相似。另一种亨尼帕病毒-致命的墨江亨尼帕病毒（Mojiang henipavirus）于2012年在中国发现。

墨江矿工的神秘死亡

在中国云南省的三名矿工神秘地死于肺炎之后，研究人员从在矿区周围乱窜的蝙蝠、老鼠和鼩鼱身上提取肛门拭子，查找病因。

他们发现其中三只老鼠对一种病毒的检测结果呈阳性，这种病毒在基因上与亨尼帕病毒家族中的其他病毒相似，但又有所不同。于是，他们以矿工居住的县的名称将其命名为墨江亨尼帕病毒。

墨江亨尼帕病毒和琅琊亨尼帕病毒都属于亨尼帕病毒家族，其中包括致命的尼帕（Nipah）和亨德拉（Hendra）病毒。

在中国的野生动物中观察到的尼帕病毒可以由人类传播。而亨德拉病毒在澳大利亚的野生动物中观察到，不能在人与人之间传播。

尼帕病毒的显微图象

还需要更多的监测和研究

德克萨斯大学新型传染病专家瓦斯拉克斯（Nikolaos Vasilakis）说，没有人际传播以及病例较少的特点意味着琅琊病毒可能对一般公众不构成威胁。

然而，瓦斯拉克斯说，这组数据非常小，还需要更多的监测和研究。

"如果样本量增加，也许这个报告的结果不具有代表性。目前我们还不知道。" 瓦斯拉克斯说，在不知道该病毒对人类影响的更多事实的情况下，对有限样本的评估是非常困难的。

包括爱荷华州立大学食品安全和公共卫生中心主任罗斯（James Roth）在内的其他人畜共患疾病研究专家也持相同的看法。

罗斯说："我将很有兴趣关注此事，因为它属于亨尼帕病毒家族，这是一个非常可怕的病毒家族。它们在各类物种中有很大的传播潜力，有传播给人类的可能。到目前为止，还没有这方面的证据，希望它能保持这种状态。"

病毒感染新物种时获得适应性

病毒感染不同的物种时，会去适应它们。尽管论文显示有证据表明琅琊病毒主要是在鼩鼱身上发现的，但它也在一些狗和山羊身上出现。

罗斯说，现在的担忧是，该病毒从感染其他物种中获得的一些适应性可能使其得以适应人类。他说，该病毒有可能发展出一种突变，使其能够在人与人之间传播。

"这是科学家们必须密切关注的事情。"罗斯说，"不确定它会这样变异，但存在这种可能性。"

琅琊病毒为什么受到关注？

作为普通人，我们应该如何计算自己的风险？如果存在如此众多的人畜共患病毒，为什么琅琊病毒受到特别关注？

媒体报道琅琊病毒，是因为它属于最新发现。

瓦斯拉克斯说："任何时候，只要在人群中检测到任何新出现的此类病毒，都是一个值得关注的问题。

并非所有这些病毒都会发展到大流行的程度，但是最初的检测应该总是以足够的重视。"

然后，科学家、卫生专业人士、政治人物和整个社会就可以决定下一步该采取什么措施。

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