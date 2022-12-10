 中国新冠第二波疫情高峰预测6月底到来 “二阳”可怕吗？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.05.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国新冠第二波疫情高峰预测6月底到来 “二阳”可怕吗？

中国的“五一”假期过后，许多人在社交媒体上反映自己二次感染了新冠病毒，也就是“二阳”。中国工程院院士钟南山近日表示，中国国内今年新冠第二波疫情高峰将在6月底。新的疫情高峰有何特点，如何应对？本台记者就此采访了香港大学病毒学专家金冬雁。

民众大量出行的五一假期过后，中国社交媒体上出现了较多关于“二阳”的讨论

民众大量出行的五一假期过后，中国社交媒体上出现了较多关于“二阳”的讨论

（德国之声中文网）5月22日，中国工程院院士钟南山在一个论坛上表示，根据模型预测，今年新冠第二波疫情高峰会在6月底，届时新增感染约6500万/周。2023年5月底最高峰的感染人数为4000万/周。他说："一个奥密克戎感染者可传染30多人，我们的疫情防控战略已经从过去的预防感染调整为现在的预防重症，因为感染是很难预防的。"

香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁向德国之声也认为，"新冠病毒会找到每一个易感者，这是不以人们意志为转移的。除非反复接种高效疫苗或者完全与世隔绝，否则都可能被感染。"

不过，对于模型预测数据，金冬雁认为，是否准确将由实践来检验，但由于中国的检测量太少，监测网不够密，公布也可能要时间，“所以即使发生，第二波数据也可能反映不出来或严重滞后。”

至于如何才能预防重症，金冬雁教授指出："防重症两大武器一是象辉瑞莫德纳同样高效的mRNA疫苗，高危群组建议反复接种。二是大量储备并公平分配Paxlovid及其他药给高危人士。”他建议，高危人士一旦感染应“马上服药，越早越好，也可以加强个人防护。”

”健康青壮年二阳症状多数轻微“

据《中国新闻周刊》5月23日的一篇报道，德国华裔病毒学家、埃森大学医学院病毒研究所教授陆蒙吉在接受《中国新闻周刊》采访时表示，相较于初次感染，二次感染免疫反应时间会更短，症状也较为轻微。他说，一部分人的二次感染或不可避免；中国也要面临第二三波疫情，但是由于人群已有基础免疫力，感染波峰不会太高，而且感染时间会被拉长，不会发生第一轮感染那种6 ~8周内基本所有人群都被感染的情况。此外，大多数人病情会在几天内好转。如果有人出现持续高烧等严重症状，及时就医可以避免严重后果。

据澎湃新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李侗介绍他观察到的情况说，"二阳"患者主要是18岁到60岁这个年龄段的中青年人，"二阳"患者总体症状比第一次感染要轻，病程相对较短，重症病例也很少。因此，"二阳"患者人数上升对医疗资源的影响较小，"整个医疗状况、救治能力远远好过年初的感染高峰时期"，他说。

《科技日报》报道说，5月18日，中国科学院院士、北京大学教授谢晓亮在一场学术会议上表示，从当前疫情的统计数据看（以北京为例），此轮疫情走势图较缓和，大概率不会出现今年初那样的疫情形势。

香港大学病毒学专家金冬雁也指出，“二波是地方性流行。以香港及欧美的数据，有效繁殖率Rt都在2以下，多数情况在1.5以下。健康青壮年二阳症状多数轻微，效果如疫苗加强针。”他同时指出，新冠低度流行有利于群体免疫的补充。

《自然》杂志今年5月4日发文称，新冠病毒虽有复苏之势，但再次出现让医院不堪重负的井喷式疫情的可能性不大。各国现在经历的是频率高但致死率更低的感染潮，特征为相对高比例的轻症感染。


新冠病毒仍是威胁

5月5日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦宣布，新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件，但他同时强调，这并不意味着新冠病毒不再是一个全球卫生威胁。

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

金冬雁教授5月24日接受德国之声采访时说，香港在去年二至四月出现疫情海啸后，分别在去年9月及今年1月出现第一及第二波。”目前正处于第三波，已接近顶峰。每天累计至少3%到5%人感染，就是21到35万人。这是根据每天万人随机抗原抽查得出，过去四天分别为4.81%、3.25%、3.16%和3.62%。“他还表示，”国内新冠死亡率多少不知道。香港在0.1%左右。在相同时间区间内死于季节性流感的与死于新冠的差不多或更多。“

金冬雁教授认为，“新冠以后隔几月会有小波。绝多数人症状轻微。重症死亡率极低，但绝对数字仍未不少。海啸或井喷不会再发生。除非出现新的类似病毒这样的极低概率事件，海啸与井喷应该永不再来。世界上经历过大海啸的国家与地区都没有过二次海啸。”

（综合报道）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

世卫调整新冠接种建议 中低风险者无需第二剂加强针

隶属于世卫的免疫战略咨询专家组建议，目前仅有高风险人群需要进行额外的加强接种，第二剂加强针对于中低风险者虽然没有坏处，但也几乎没什么帮助。

中国批准首款国产mRNA新冠疫苗

在中国上个月已经宣布取得抗疫“决定性胜利”之后，首款国产mRNA疫苗SYS6006的问世没有引起太大轰动，但专家认为其意义重大，并强调必须与世界卫生组织分享数据。

新变种“大角星”在印度快速传播 专家：不必恐慌

别名“大角星”的奥密克戎亚种XBB.1.16引起关注，因为该病毒传播速度比XBB.1.5还要快，在印度造成当地新冠病例急剧上升。不过，印度专家指出，到目前为止，几乎没有任何严重的XBB.1.16感染病例。

德国宣布新冠大流行结束 4月7日取消所有防疫规定

德国卫生部长宣布新冠大流行结束，认为“德国成功应对了疫情，并取得了良好的成绩，但长时间封锁学校可能并不必要”。 本周五（4月7日）起所有防疫措施将被取消。

防疫政策大逆转后的中国

2022年12月初，中国防疫政策突然180度大转弯，放弃了严苛的“清零政策”，选择迅速、全方位放开。此后，中国上下开始疫情海啸。感染潮伴随着抢药潮，同时医院和殡仪馆人满为患、不堪重负，情景可谓惨烈。

外部链接

香港大学公共卫生学院疫情统计数据

相关音频视频

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

相关内容

08.12.22 *** BEIJING, CHINA - DECEMBER 08: Communters walk to work during the morning rush hour as many companies are still operating at limited capacity, on December 8, 2022 in Beijing, China. As part of a 10 point directive, Chinas government announced Wednesday that people with COVID-19 who have mild or no symptoms will be permitted to quarantine at home instead of at a government facility, testings requirements are reduced, people are permitted to buy over the counter medications, and local officials can no longer lock down entire neighbourhoods or cities, a major shift in its zero COVID policy. (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

中国防疫：从“新冠可怕”到“新冠不可怕” 10.12.2022

多项放松防疫限制的措施显示，中国正在放弃过去的“清零”政策。钟南山表示，预计明年上半年中国能够恢复到疫情前生活状态，并强调预防重心要从预防感染转到预防重症。彭博社则注意到，本周在黄山开会的IMF等国际组织领导人似乎获准不用隔离。

Pandemic prevention workers in protective suits spray disinfectant in a residential compound that was placed under lockdown as outbreaks of coronavirus disease (COVID-19) continue in Beijing, China November 9, 2022. REUTERS/Thomas Peter

专访: 处理不好就会变成病毒不杀人，恐惧杀人 22.11.2022

中国政府在重申坚持动态清零的基础上发布了优化防控的二十条措施，但各地刚开始落实就因感染人数增长而重新收紧防控。香港大学医学院病毒学家金冬雁教授指出，奥密克戎的致死率比季节性流感还要低，重要的是防止“恐惧杀人”。

GUANGZHOU, Jan. 28, 2020 -- Chinese renowned respiratory scientist Zhong Nanshan receives an interview with Xinhua in Guangzhou, south China s Guangdong Province, Jan. 28, 2020. CHINA-GUANGZHOU-ZHONG NANSHAN-NOVEL CORONAVIRUS-INTERVIEW CN LiuxDawei PUBLICATIONxNOTxINxCHN

钟南山谈疫情 内外有别 22.04.2022

在一本中国英文学术期刊上，新冠疫情权威学者钟南山与其他中国专家撰文指出，“动态清零”长期而言不可能实现，中国需要有序、有效地重新开放。中国国内媒体纷纷删除了有关此论文的报道，转而报道钟南山近期强调坚持动态清零的言论。

广告

评论分析

G7 Summit in Hiroshima

客座评论：全球南方获得话语权已经刻不容缓

德国之声特约评论员Alexander Görlach，刚刚在日本闭幕的七国集团峰会显示，所谓的全球南方不仅希望拥有经济领域的话语权，也希望开展政治层面的平等对话。