中国新冠第二波疫情高峰预测6月底到来 “二阳”可怕吗？

（德国之声中文网）5月22日，中国工程院院士钟南山在一个论坛上表示，根据模型预测，今年新冠第二波疫情高峰会在6月底，届时新增感染约6500万/周。2023年5月底最高峰的感染人数为4000万/周。他说："一个奥密克戎感染者可传染30多人，我们的疫情防控战略已经从过去的预防感染调整为现在的预防重症，因为感染是很难预防的。"

香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁向德国之声也认为，"新冠病毒会找到每一个易感者，这是不以人们意志为转移的。除非反复接种高效疫苗或者完全与世隔绝，否则都可能被感染。"

不过，对于模型预测数据，金冬雁认为，是否准确将由实践来检验，但由于中国的检测量太少，监测网不够密，公布也可能要时间，“所以即使发生，第二波数据也可能反映不出来或严重滞后。”

至于如何才能预防重症，金冬雁教授指出："防重症两大武器一是象辉瑞莫德纳同样高效的mRNA疫苗，高危群组建议反复接种。二是大量储备并公平分配Paxlovid及其他药给高危人士。”他建议，高危人士一旦感染应“马上服药，越早越好，也可以加强个人防护。”

”健康青壮年二阳症状多数轻微“

据《中国新闻周刊》5月23日的一篇报道，德国华裔病毒学家、埃森大学医学院病毒研究所教授陆蒙吉在接受《中国新闻周刊》采访时表示，相较于初次感染，二次感染免疫反应时间会更短，症状也较为轻微。他说，一部分人的二次感染或不可避免；中国也要面临第二三波疫情，但是由于人群已有基础免疫力，感染波峰不会太高，而且感染时间会被拉长，不会发生第一轮感染那种6 ~8周内基本所有人群都被感染的情况。此外，大多数人病情会在几天内好转。如果有人出现持续高烧等严重症状，及时就医可以避免严重后果。

据澎湃新闻报道，北京佑安医院感染综合科主任医师李侗介绍他观察到的情况说，"二阳"患者主要是18岁到60岁这个年龄段的中青年人，"二阳"患者总体症状比第一次感染要轻，病程相对较短，重症病例也很少。因此，"二阳"患者人数上升对医疗资源的影响较小，"整个医疗状况、救治能力远远好过年初的感染高峰时期"，他说。

《科技日报》报道说，5月18日，中国科学院院士、北京大学教授谢晓亮在一场学术会议上表示，从当前疫情的统计数据看（以北京为例），此轮疫情走势图较缓和，大概率不会出现今年初那样的疫情形势。

香港大学病毒学专家金冬雁也指出，“二波是地方性流行。以香港及欧美的数据，有效繁殖率Rt都在2以下，多数情况在1.5以下。健康青壮年二阳症状多数轻微，效果如疫苗加强针。”他同时指出，新冠低度流行有利于群体免疫的补充。

《自然》杂志今年5月4日发文称，新冠病毒虽有复苏之势，但再次出现让医院不堪重负的井喷式疫情的可能性不大。各国现在经历的是频率高但致死率更低的感染潮，特征为相对高比例的轻症感染。



新冠病毒仍是威胁

5月5日，世界卫生组织总干事谭德塞在日内瓦宣布，新冠疫情不再构成国际关注的突发公共卫生事件，但他同时强调，这并不意味着新冠病毒不再是一个全球卫生威胁。

流行病学家：中国跳过了防疫“缓冲区”

金冬雁教授5月24日接受德国之声采访时说，香港在去年二至四月出现疫情海啸后，分别在去年9月及今年1月出现第一及第二波。”目前正处于第三波，已接近顶峰。每天累计至少3%到5%人感染，就是21到35万人。这是根据每天万人随机抗原抽查得出，过去四天分别为4.81%、3.25%、3.16%和3.62%。“他还表示，”国内新冠死亡率多少不知道。香港在0.1%左右。在相同时间区间内死于季节性流感的与死于新冠的差不多或更多。“

金冬雁教授认为，“新冠以后隔几月会有小波。绝多数人症状轻微。重症死亡率极低，但绝对数字仍未不少。海啸或井喷不会再发生。除非出现新的类似病毒这样的极低概率事件，海啸与井喷应该永不再来。世界上经历过大海啸的国家与地区都没有过二次海啸。”

（综合报道）

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