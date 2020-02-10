 中国新冠确诊破4万 世卫专家赴北京调查 | 科技环境 | DW | 10.02.2020

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科技环境

中国新冠确诊破4万 世卫专家赴北京调查

中国延长春节假期至2月9日后，即将迎来百万返工潮。目前疫情确诊和死亡人数持续上升，但新增病例较过去几日减少。世卫也派出专家前往调查。

China Chengdu Krankenhausabfälle Coronavirus (Reuters/cnsphoto)

武汉肺炎衝击中国企业。2月10日各地率续开工后，一线城市将拉高防疫警报。

(德国之声中文网) 根据中国国家卫健委2月10日公布的最新资料，新冠病毒疫情确诊人数已经来到40171例。死亡人数则是908人。

世界卫生组织周日(2月9日)表示，世卫率领的国际专家先遣队已前往北京协助调查新冠病毒的最新状况。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月下旬曾前往北京与中国国家主席习近平和其他部长进行会谈。双方协议世卫就这次的疫情进行国际派遣任务。

不过中国政府花了近两个星期的时间才批准专家团队名单。目前名单尚未曝光，外界只知道领头的是世卫资深专家，加拿大流行病学家和紧急情况专家艾尔沃德 (Bruce Aylward)博士。

谭德塞在推特上说：「我刚在机场为世卫组织领导的2019新型冠状病毒国际专家访中代表团的先遣团队成员送机。这个团队由艾尔沃德（Bruce Aylward）博士率领。」

上个月陪同谭德塞访问并留在中国与高阶卫生官员进行会谈的世卫组织全球传染病危险防范主管布莱恩（Sylvie Briand）博士上周透露，正在与中国讨论名单，团队大约有15人。

Schweiz Genf | Pressekonferenz WHO - Tedros Adhanom Ghebreyesus Ruft Gesundheitsnotstand wegen Coronavirus aus (picture-alliance/KEYSTONE/J.-C. Bott)

世卫组织秘书长谭德塞在新冠防疫上处处维护中国引起争议。

邹宗翰/杨威廉 (路透社等)

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