中国新冠确诊破四万 新增病例数再次抬头

(德国之声中文网) 据中国国家卫健委2月10日凌晨发布的最新数字，此前一天中，全国新增病例3062起，暂时中止了之前几天新增病例数连续下降的势头。政府相关部门发言人曾一度乐观地表示，新增病例连续下降说明重点疫区的隔离防控措施收到了成效。

截至周一（2月10日）上午8：20，中国的累计病例数已经达到40235起，另有23589起疑似病例。死亡病例数也在周日再次猛增97例，总计达到909例。与此同时，治愈出院人数也在快速增长，累计达到了3288例。

钟南山：24天潜伏期"只是个例"

在病例研究方面，由国家卫健委高级别专家组组长、中国工程院院士钟南山领衔的"中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征"研究，在预印本网站medRxiv上发表。研究团队统计了1月份的1099例患者的临床特征后发现，新冠肺炎的潜伏期中位数为3天，而最长的一起则达到了24天。不过，研究团队成员之一、广州医科大学学者关伟杰对媒体表示，这项研究尚未正式发表，仍在同行评审阶段。他也强调，24天潜伏期"只是个例"。

还有一项由中国、新加坡多家学术机构志愿者协作完成的研究则指出，新型冠状病毒攻击的主要目标可能不仅仅是肺泡组织，还包括肾脏。研究者强烈呼吁在确诊患者入院第一天起就尽早采用肾脏保护措施，从而降低危重病人死亡率。该研究的论文同样处于同行评审阶段。

在中国大陆以外地区，香港周日也报告了7起新增病例，使得累计病例总数达到了36。特区政府透露，这7起新增病例都是来自于同一场家庭聚会，该聚会有两名来自中国内地的亲属参加。

欧洲病例总数已达38起

被困在日本横滨的"钻石公主号"邮轮上，周日也再次检出了60多起新增病例。此前，日本卫生部门已经在这艘载有3711人的船上发现了70余名新型冠状病毒感染者。在所有旅客及船员的检测报告出具前，这艘邮轮将继续处于被隔离状态。而此前在香港遭隔离的一条邮轮，在所有剩余旅客检疫结果成阴性后，已经解除了隔离。本周末，香港已经针对内地来港旅客启动了14天隔离措施。

马来西亚也在周日发现了该国的第18起病例。患者长期在澳门工作，在2月1日入境马来西亚前，曾经先去中国内地。

而在法国，本周末也发现了5起新增病例。患者均来自英国，前往法国南部山区滑雪，他们曾与一名英国确诊者有过接触，而后者在抵英前曾在1月于新加坡参加一次国际会议。目前，新加坡累计病例已达43起，仅次于中国和日本。

在西班牙马约卡岛，一名居民周末也被确诊，成为该国第二起病例。据信他也是在今年1月于法国南部山区滑雪时接触到了感染者。目前，全欧洲总共已确认有38名新型冠状病毒感染者。

中国央行提供紧急贷款

为应对疫情带来的冲击，中国央行已经宣布提供3000亿人民币资金，主要用于给医疗物资厂商发放低息贷款。中国政府还出台了包括减税、补贴等措施，帮助农民、超市、医药供应商共同抗击疫情。当局正在努力确保大城市的食品供应，减轻防疫检查措施带来的不利影响，避免在武汉等主要疫情地区引起恐慌。中国政府2月10日发布的数据显示，1月通胀率已经达到了八年来的最高值，为5.4%。

由于商店关门、旅游业爆冷、工厂延迟开工，业内人士预计，中国经济总体形势也将受到一定的冲击。

此外，"梨视频"网站上公布的一则采访片段中，去世"吹哨人"李文亮医生的母亲对镜头表示，当局必须给家人"一个交代"。

世界卫生组织(2月9日)表示，世卫率领的国际专家先遣队已前往北京协助调查新冠病毒的最新状况。

世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）1月下旬曾前往北京与中国国家主席习近平和其他部长进行会谈。双方协议世卫就这次的疫情进行国际派遣任务。

不过中国政府花了近两个星期的时间才批准专家团队名单。目前名单尚未曝光，外界只知道领头的是世卫资深专家，加拿大流行病学家和紧急情况专家艾尔沃德 (Bruce Aylward)博士。

谭德塞在推特上说："我刚在机场为世卫组织领导的2019新型冠状病毒国际专家访中代表团的先遣团队成员送机。这个团队由艾尔沃德（Bruce Aylward）博士率领。"

上个月陪同谭德塞访问并留在中国与高阶卫生官员进行会谈的世卫组织全球传染病危险防范主管布莱恩（Sylvie Briand）博士上周透露，正在与中国讨论名单，团队大约有15人。

文山 综合报道