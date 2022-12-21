中国新冠疫情: 三周或已感染2.5亿人

（德国之声中文网）根据中国社交媒体上流传的一份"12月21日国家卫健委会议纪要"，卫健委下属的国家疾控局副局长孙阳在会议上通报了估算结果：12月1日至20日，全国累计感染2.48亿人，人群累计感染率已经达到了17.56%；其中，仅12月20日当天，全国就新增了约3700万感染病例。目前，彭博社以及《金融时报》都已经从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。

孙阳在会议上还指出，目前估算累计感染率超过一半的省级行政区包括北京和四川，估算累计感染率在20%到50%间的则有天津、湖北、河南、湖南、安徽、甘肃、河北。孙阳还表示，北京已经越过了疫情高峰期，而四川则仍然出于高峰期，"长三角、珠三角、西北、东北地区的疫情流行进展相对滞后。"

不过，根据中国国家卫健委对外公开发布的正式疫情数字，12月初至今全国累计确诊感染人数仅有6.2万人，严重低于卫健委内部会议上的估算值。需要指出的是，从12月中旬起，中国官方发布的正式疫情数字就不再包括无肺炎症状的阳性感染者。而且各地不再进行大规模核酸检测，许多感染者无法被纳入统计。

卫健委主任：新冠感染者死亡不一定是新冠致死

而且，尽管各大城市的医院、殡仪馆近期都不堪重负，但是官方发布的死亡病例数12月至今只有十余起。国家卫健委本周还对外界表示，目前的死亡数字只统计直接死于新冠病毒引起的呼吸衰竭病例，至于新冠感染造成的原有基础疾病恶化而死亡之患者则不被统计在内。

国家卫健委的会议纪要并没有估算全国的新冠死亡数字。卫健委主任马晓伟只是笼统地在会上表示："从疫情救治统计数据来看，因感染新冠病毒而导致的重症病例较少，仅占重症病例的1.83%；真正危及患者生命的是基础疾病重症合并新冠病毒阳性，占重症病例的98.17%，这些患者更需要重点关注"，"重症救治形势异常严峻……主要感染人群已经转移到老年人，老年人基础疾病多，重症病患者将快速增长，急诊和住院需求将进一步增加。"

根据会议纪要，马晓伟还在会上说："是新冠肺炎死亡的，实事求是上报；不是新冠肺炎，而是其他疾病导致死亡的，也不能因为核酸阳性，就都报成新冠肺炎死亡。这两类死亡的比例也应当与现在新冠重症和基础病重症的比例相一致。这个人是基础性疾病（比如冠心病史）死亡，同时他是新冠感染者，那他就属于冠心病的死亡，不属于新冠的死亡，不能就往上贴。"

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

青岛市发布较真实疫情数字

也有一些地方政府公开发布相对真实的疫情数字。12月23日，青岛市卫健委主任薄涛对外界表示，按照监测数据推测，青岛目前每日新增感染量为49万人-53万人，且今后两天会在此基础上以10%增速增加。青岛市常住人口约为1000万，相当于每天新增感染约5%的人口。

流行病学专业出身的薄涛对青岛市民表示："只要大家共同努力，就可以把曲线拉得更平更长，让高峰期进程可控，为岛城医疗物资储备、医疗救治服务等赢得更多时间，从而减轻短期内的医疗资源挤兑现象。"

青岛市的做法，引来了官媒《环球时报》前总编胡锡进的赞扬。他12月24日在微博发文表示，"其他地方到昨天仍在沿用过去的统计方式，或许有其无奈的因由，但那种统计方式既不能反映现实，也严重背离民众的感受，导致对官方公布信息严肃性的侵蚀，损害了公信力，其弊端远大于那样做所能带来的好处。"胡锡进认为，青岛的估算虽然存在偏差，但这种偏差要比老办法带着个位数的"准确"更容易得到人们的信任、理解和包容，对各项工作的指导意义也更强。他希望各地也能及时跟进，重塑疫情数据的格局。

新冠疫情攀高峰 北京市民怎么看?

上海呼吁年轻人少聚会

在上海，官方机构"上海市健康促进委员会办公室"以及"上海市健康促进中心"则在12月24日发布提醒，呼吁市民"双休日非必要不外出，给各种聚会按下暂停键，做好自己健康的第一责任人。"这则呼吁的首要对象是年轻人："年轻人双休日晚上少聚会，这两天温度低，在外聚会冷热温差大，再加上人群密集，容易导致传染疾病。"尽管中国并没有庆祝圣诞节的传统，但是在上海等大城市，年轻人依然会借这一节日的机会与亲友开展聚会活动。

另据驻华德国商会的预计，到了明年春天，中国社会就有望从疫情中恢复正常。德国商会华北及东北地区执行董事晏思(Jens Hildebrandt)表示，近期随着中国放宽防疫管控，全国疫情爆炸式增长，许多在华德企正面临人手短缺的困境；同时物流行业的大规模病假也干扰了德企的供应链。"但是许多德企都做好了充足准备，比如事先提高了库存，而且他们也都知道如何应对疫情高峰。因此德企的生产总体正常进行，部分略有放缓。"

北京殡仪馆压力山大

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