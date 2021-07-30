 中国新冠疫情蔓延 “Delta传染力如水痘” | 科技环境 | DW | 31.07.2021

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科技环境

中国新冠疫情蔓延 “Delta传染力如水痘”

在南京爆发的本土疫情继续在中国蔓延，多个地区实施严格防控措施。世卫警告，Delta变种已成为全球主要流行的病毒株，美国疾控中心内部文件指出，其传染力堪比水痘。

China Corona Test

（德国之声中文网）中国数月来最大规模的新冠疫情已经蔓延到另外两个地区。中国国家卫健委周六通报，7月30日新增55例，其中江苏、湖南、重庆等地出现本土病例共30例。此前一日，中国31个省份新增确诊病例则为64例，其中本土病例21例。

在南京爆发疫情并扩散后，目前中国各地共出现200多起感染病例。7月20日，南京禄口国际机场有9名清洁人员确诊。有关当局证实，所有确诊者感染的皆为具高传染力Delta变种。

南京展开第三轮大规模检测

中国官媒环球时报报道，截至7月30日，南京累计本土确诊病例191例，其中包括1名无症状感染者。190例确诊病例均在南京市第二医院汤山院区治疗，1例无症状感染者目前也正接受集中隔离。

南京市卫健委副主任杨大锁在南京疫情防控发布会上宣布，7月31日起，该市江宁区湖熟街道周岗社区围合区域调整为中风险地区，目前第三轮核酸检测正在进行中。杨大锁介绍称，已制定机场的总体消杀方案，准备用10天时间对机场进行全面消毒，对机场工作人员居住地及环境正制定消杀方案，进行终末消毒。

China Nanjing | Tests nach Coronavirusausbruch

南京民众排队等候核酸检测

南京疫情正扩散到江苏、北京、安徽、四川、辽宁、广东和湖南。7月29日，北京市长平区副区长佟立志介绍，北京昌平区在出现1例京外关联本地确诊病例后，连夜封控制管理确诊病例居住的小区及周边9个小区约4.1万人。

此外，在湖南省旅旅游胜地张家界的景区“魅力湘西”剧场有游客确诊后，张家界11个街道被调整为中风险地区并实施严格管控，张家界景点周六全部关闭。

Delta变种危及全球

世界卫生组织（WHO）周五表示，随着Delta变种的传播，全球得来不易的抗疫成果可能遭受打击。世卫干事谭德赛指出，过去四周里全球多数地区的感染数字增加80%，同期非洲的死亡人数也提高80%。迄今非洲只有1.5%人口接种过疫苗。

根据世界卫生组织数据，132个国家出现Delta变种，目前已成为全球主要流行的病毒株。但世卫组织应急专家瑞安（Mike Ryan）强调，WHO批准的疫苗仍能针对包括Delta在内的所有变种病毒提供有效防护，防止出现重症和住院情况。

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值得关注的是，《华盛顿邮报》及《纽约时报》等美国媒体引述美国疾控中心(CDC)的一份内部文件指出，Delta变种病毒的传播力有如水痘，比MERS、SARS、埃博拉、普通感冒、季节性流感和天花更具传染性。

世卫组织流行病学家范克尔霍夫（Maria van Kerkhove）表示，Delta变种的传染力比2019年底首次在中国出现的原始毒株高出约50%。迄今已有部分国家通报住院率上升，但尚未观察到Delta变种导致更高死亡率。

（综合报道）

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