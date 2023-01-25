中国新冠疫情：已过峰值？

（德国之声中文网）中国疾病预防控制中心（简称“中疾控”）官网1月25日发布中国全国新冠病毒感染情况，表示在2022年12月22日前后，感染人数、发热门诊诊疗人数达到峰值。

中疾控表示，达到峰值时，感染人数每日最多新增超700万，重症患者数量最高峰每日增量近1万；死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例。

“阳性率呈现先增后降”

中疾控还表示，核酸检测结果方面，2022年12月9日以来，中国各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势，阳性人数12月22日达到高峰（694万）后逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5万；检测阳性率12月25日（29.2%）达高峰后逐步下降，1月23日降低到5.5%。

另外，在抗原检测结果方面，各省份也从2022年12月19日的最高189万下降到2023年1月23日的最低10.5万；抗原检测阳性数及阳性率自2022年12月9日快速上升，12月22日达高峰（33.7万、21.3%）后波动下降，2023年1月23日降至最低，分别为4773和4.5%。

发热门诊的诊疗情况也核酸、抗原检测结果相符。中疾控称，中国大陆发热门诊就诊人数，于2022年12月23日达到峰值286.7万人次，随后连续下降，2023年1月23日下降到6.3万人次，较峰值下降了97.8%。

病毒来袭？中国乡下老人担心春运吗？

中疾控：重症1月5日达峰值 死亡1月4日达峰值

在住院诊疗方面，中国在院新冠感染者于2023年1月5日达到峰值162.5万人，随后持续下降，1月23日下降至24.8万人。其中重症患者数量于2022年12月27日至2023年1月3日期间每日增量近1万，1月4日增量明显下降，1月5日达到峰值12.8万，随后持续下降，1月23日下降至3.6万。

在院新冠病毒感染死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273，随后持续下降，1月23日下降至896，较峰值下降79.0%。

中疾控的报告还指出，“监测结果表明，此轮疫情流行株为BA.5.2和BF.7，未发现新的变异株”。

中疾控流行病学首席专家吴尊友在上周末表示，多达80%的中国人可能已经感染。这意味着感染人数已经超过10亿。吴尊友表示，新冠疫情在未来两三个月反弹的可能性很小。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



英国分析机构：中国新冠疫情本周达到峰值

总部设在伦敦的Airfinity健康研究机构周三（1月25日）报告说，根据其预测模型，中国最新一波新冠疫情已经达到峰值，估计每天有420万感染病例。专家们认为，在中国农历新年到来之前，民众返乡加速了病毒的传播。

Airfinity估计，本周四死于新冠病毒的人数将达到峰值3.6万人。根据其模型，12月初以来，中国已有约84.8万人死于新冠病毒感染。这远高于中国官方通报的数字。

根据中国官方1月中旬通报，自去年12月至1月12日近一个月里，中国统计有6万人死亡。而一些专家认为，这个数字可能存在严重低估。

Airfinity表示，目前预计，中国出现的是一波大规模、长时间的感染，而不是像之前预测的出现两波。该机构警告说，这增加医院的压力，会导致更高的死亡率。

在实行了将近三年的严格封控政策之后，中国在11月停止了强制隔离和大规模核酸测试。此后，有报道称医院拥挤不堪，火葬场超负荷运转，药品普遍短缺。

（路透社，德新社）

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