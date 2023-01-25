中国新冠疫情：已达峰值？已过峰值？

中疾控1月25日发布最新新冠感染情况，称中国在2022年12月22日前后感染人数达到峰值每日700万，死亡病例数于1月4日达到峰值每日4273例。同一天，英国分析机构Airfinity发报告称，中国新冠感染以及死亡数字本周达到峰值，预计峰值日的死亡人数高达3.6万。
（德国之声中文网）中国疾病预防控制中心（简称“中疾控”）官网1月25日发布中国全国新冠病毒感染情况，表示在2022年12月22日前后，感染人数、发热门诊诊疗人数达到峰值。
中疾控表示，达到峰值时，感染人数每日最多新增超700万，重症患者数量最高峰每日增量近1万；死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273例。
中疾控还表示，核酸检测结果方面，2022年12月9日以来，中国各省份报告人群核酸检测阳性数及阳性率呈现先增加后降低趋势，阳性人数12月22日达到高峰（694万）后逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5万；检测阳性率12月25日（29.2%）达高峰后逐步下降，1月23日降低到5.5%。
另外，在抗原检测结果方面，各省份也从2022年12月19日的最高189万下降到2023年1月23日的最低10.5万；抗原检测阳性数及阳性率自2022年12月9日快速上升，12月22日达高峰（33.7万、21.3%）后波动下降，2023年1月23日降至最低，分别为4773和4.5%。
发热门诊的诊疗情况也核酸、抗原检测结果相符。中疾控称，中国大陆发热门诊就诊人数，于2022年12月23日达到峰值286.7万人次，随后连续下降，2023年1月23日下降到6.3万人次，较峰值下降了97.8%。
在住院诊疗方面，中国在院新冠感染者于2023年1月5日达到峰值162.5万人，随后持续下降，1月23日下降至24.8万人。其中重症患者数量于2022年12月27日至2023年1月3日期间每日增量近1万，1月4日增量明显下降，1月5日达到峰值12.8万，随后持续下降，1月23日下降至3.6万。
在院新冠病毒感染死亡病例数于1月4日达到每日峰值4273，随后持续下降，1月23日下降至896，较峰值下降79.0%。
中疾控的报告还指出，“监测结果表明，此轮疫情流行株为BA.5.2和BF.7，未发现新的变异株”。
中疾控流行病学首席专家吴尊友在上周末表示，多达80%的中国人可能已经感染。这意味着感染人数已经超过10亿。吴尊友表示，新冠疫情在未来两三个月反弹的可能小很小。
总部设在伦敦的Airfinity健康研究机构周三（1月25日）报告说，根据其预测模型，中国最新一波新冠疫情已经达到峰值，估计每天有420万感染病例。专家们认为，在中国农历新年到来之前，民众返乡加速了病毒的传播。
Airfinity估计，本周四死于新冠病毒的人数将达到峰值3.6万人。根据其模型，12月初以来，中国已有约84.8万人死于新冠病毒感染。这远高于中国官方通报的数字。
根据中国官方1月中旬通报，自去年12月至1月12日近一个月里，中国统计到有6万人死亡。而一些专家认为，这个数字可能存在严重低估。
Airfinity表示，目前预计，中国出现的是一波大规模、长时间的感染，而不是像之前预测的出现两波。该机构警告说，这增加医院的压力，会导致更高的死亡率。
在实行了将近三年的严格封控政策之后，中国在11月停止了强制隔离和大规模核酸测试。此后，有报道称医院拥挤不堪，火葬场超负荷运转，药品普遍短缺。
（路透社，德新社）
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中國取消清零政策後，政府公佈的感染和死亡人數极低，与民众真实感受不符。一名上海基层工作者表示，新冠患者去世后尸体无法直接送火葬场，医院急诊则是人满为患。也有北京居民表示，当地的感染高峰已经过去，交通流量回复不少，“杨康”们让北京比之前还堵。
北京大学一个研究团队称，中国新冠感染率已达到64%，感染人数累积约9亿。流行病学家曾光则指出，全国范围的重症高峰还未到来。他还指出中国疫苗接种曾错失良机。