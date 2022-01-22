中国新冠测试“高门槛”引争议

（德国之声中文网）北京冬奥运会的新冠测试规则引起争议后，国际奥委会为其进行了辩护。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家布莱恩·麦克洛斯基（Brian McCloskey）在一份声明中指出，东道主的目的是 “不要让奥米克戎进入到封闭的防疫泡泡之中“。

争论的中心是PCR检测中决定结果成阴性还是阳性的CT值。CT值越低，意味着感染新冠的风险越高。根据加拿大广播公司 CBC Sports 报道，加拿大大多地方的标准为 CT 值 35。在德国，CT值30及以上的人被认为不具有传染性，在中国，该门槛为40。

麦克洛斯基承认，在出发前测试为阴性的运动员，到了中国之后测试结果可能是阳性。他强调，北京的新冠测试系统“有效可靠“。因为奥米克戎更具传染性，所以必须迅速锁定阳性病例。

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前往中国参加冬奥会的第一波涉奥人员中已检测出39个新冠感染病例。北京冬奥组委网站消息，机场入境涉奥人员总数累计2586人，其中运动员及随队官员171人，其他利益相关方2415人。经海关检测后，复检阳性39人，均来自其他利益相关方。

本届冬奥会采取严格防疫措施，所有运动员在出发前往中国前两周内，必须监控自己的体温和其它健康指标，并且先后进行两次PCR核酸检测，结果都必须是阴性。而对于所有进入北京冬奥会“防疫泡泡”的人员来说，也要遵守严格的防疫规定。每天都要接受测试。过去大概两个星期期间，涉奥人员检测总次数为336421，检测阳性有33人。

德国无舵雪橇运动员乔治-哈克尔（Georg Hackl）认为北京的病毒检测策略毫无意义。接受《星期日世界报》采访时，曾三度获得奥运会冠军的哈克尔说：“我的建议是推迟冬奥会，因为这样做对谁都没有好处。参与者受到煎熬，只有观众不用忍受这一切，因为他们根本就来不了。”

哈克尔谈到了去年11月在延庆国家滑雪中心举行的自身经历。"飞机在北京降落后，我们在机舱里等了很长时间。当我在某个时候向窗外望去时，我只看到到处都是戴着头罩的人。我在那里只看到'全副武装'的人，也就是穿着白色防护服、戴着口罩、外面还罩上了有机玻璃、戴着橡胶手套的人，像宇航员一样。"

(德新社，德国体育通讯社)





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