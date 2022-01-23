中国新冠测试“高门槛”引争议

北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。
（德国之声中文网）北京冬奥运会的新冠测试规则引起争议后，国际奥委会为其进行了辩护。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家布莱恩·麦克洛斯基（Brian McCloskey）在一份声明中指出，东道主的目的是 “不要让奥密克戎进入到封闭的防疫泡泡之中“。
争论的中心是PCR检测中决定结果成阴性还是阳性的CT值。CT值越低，意味着感染新冠的风险越高。根据加拿大广播公司 CBC Sports 报道，加拿大大多地方的标准为 CT 值 35。在德国，CT值30及以上的人被认为不具有传染性，在中国，该门槛为40。
麦克洛斯基承认，在出发前测试为阴性的运动员，到了中国之后测试结果可能是阳性。他强调，北京的新冠测试系统“有效可靠“。因为奥密克戎更具传染性，所以必须迅速锁定阳性病例。
前往中国参加冬奥会的第一波涉奥人员中已检测出39个新冠感染病例。北京冬奥组委网站消息，机场入境涉奥人员总数累计2586人，其中运动员及随队官员171人，其他利益相关方2415人。经海关检测后，复检阳性39人，均来自其他利益相关方。
本届冬奥会采取严格防疫措施，所有运动员在出发前往中国前两周内，必须监控自己的体温和其它健康指标，并且先后进行两次PCR核酸检测，结果都必须是阴性。而对于所有进入北京冬奥会“防疫泡泡”的人员来说，也要遵守严格的防疫规定。每天都要接受测试。过去大概两个星期期间，涉奥人员检测总次数为336421，检测阳性有33人。
德国无舵雪橇运动员乔治-哈克尔（Georg Hackl）认为北京的病毒检测策略毫无意义。接受《星期日世界报》采访时，曾三度获得奥运会冠军的哈克尔说：“我的建议是推迟冬奥会，因为这样做对谁都没有好处。参与者受到煎熬，只有观众不用忍受这一切，因为他们根本就来不了。”
哈克尔谈到了去年11月在延庆国家滑雪中心举行的自身经历。"飞机在北京降落后，我们在机舱里等了很长时间。当我在某个时候向窗外望去时，我只看到到处都是戴着头罩的人。我在那里只看到'全副武装'的人，也就是穿着白色防护服、戴着口罩、外面还罩上了有机玻璃、戴着橡胶手套的人，像宇航员一样。"
(德新社，德国体育通讯社)
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