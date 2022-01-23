 中国新冠测试“高门槛”引争议 | 足坛体坛 | DW | 23.01.2022

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中国新冠测试“高门槛”引争议

北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。

China - Vorbereitung für Beijing 2022 Winter Olympics

2022冬奥会将于2月4日在北京拉开帷幕

（德国之声中文网）北京冬奥运会的新冠测试规则引起争议后，国际奥委会为其进行了辩护。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家布莱恩·麦克洛斯基（Brian McCloskey）在一份声明中指出，东道主的目的是 “不要让奥密克戎进入到封闭的防疫泡泡之中“。

争论的中心是PCR检测中决定结果成阴性还是阳性的CT值。CT值越低，意味着感染新冠的风险越高。根据加拿大广播公司 CBC Sports 报道，加拿大大多地方的标准为 CT 值 35。在德国，CT值30及以上的人被认为不具有传染性，在中国，该门槛为40。

麦克洛斯基承认，在出发前测试为阴性的运动员，到了中国之后测试结果可能是阳性。他强调，北京的新冠测试系统“有效可靠“。因为奥密克戎更具传染性，所以必须迅速锁定阳性病例。

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北京冬奥会: 不对公众售票 冬奥村启动闭环管理

前往中国参加冬奥会的第一波涉奥人员中已检测出39个新冠感染病例。北京冬奥组委网站消息，机场入境涉奥人员总数累计2586人，其中运动员及随队官员171人，其他利益相关方2415人。经海关检测后，复检阳性39人，均来自其他利益相关方。

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国际货币基金组织总干事格奥尔基耶娃表示，在奥密克戎变种蔓延的背景下，中国若继续坚持“零容忍”的严格防疫政策，将给本国经济以及世界经济都造成严重负担。港大微生物学教授袁国勇表示，希望奥密克戎变种能够进化成为一种只导致普通感冒的冠状病毒。

对于正在备战冬奥会的运动员来说，保持新冠测试阴性是在出发飞往中国之前最重要的事情。他们在期待着实现奥林匹克梦想的同时，也害怕一个阳性测试结果会导致这个梦想瞬间破灭。

奥运会主办国在筹备奥运会过程中发现主办成本一再增加的情况并不罕见。北京冬奥会开幕在即，主办成本超支的“魔咒”这次可能也落在北京的头上，而这一切主要是由于中国严苛的防疫措施和门票销售方面的损失造成的。

北京冬奥会临近，中国多个城市却爆出新冠感染疫情。中国迄今的防疫政策面临考验，一旦失败将造成巨大后果，而且全世界都会感受到影响。

本届冬奥会采取严格防疫措施，所有运动员在出发前往中国前两周内，必须监控自己的体温和其它健康指标，并且先后进行两次PCR核酸检测，结果都必须是阴性。而对于所有进入北京冬奥会“防疫泡泡”的人员来说，也要遵守严格的防疫规定。每天都要接受测试。过去大概两个星期期间，涉奥人员检测总次数为336421，检测阳性有33人。

德国无舵雪橇运动员乔治-哈克尔（Georg Hackl）认为北京的病毒检测策略毫无意义。接受《星期日世界报》采访时，曾三度获得奥运会冠军的哈克尔说：“我的建议是推迟冬奥会，因为这样做对谁都没有好处。参与者受到煎熬，只有观众不用忍受这一切，因为他们根本就来不了。”

哈克尔谈到了去年11月在延庆国家滑雪中心举行的自身经历。"飞机在北京降落后，我们在机舱里等了很长时间。当我在某个时候向窗外望去时，我只看到到处都是戴着头罩的人。我在那里只看到'全副武装'的人，也就是穿着白色防护服、戴着口罩、外面还罩上了有机玻璃、戴着橡胶手套的人，像宇航员一样。"

 

 

(德新社，德国体育通讯社)


      
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