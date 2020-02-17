中国新冠死亡破两千 俄禁止中国公民入境

(德国之声中文网) 2月18日，中国有74,185例确诊新冠病毒，2,004例死亡。单日新增确诊1,749例，单日新增死亡139例。这显示出一个稍微下滑的趋势。

湖北省当日新增了1,693例确诊，是2月11日以来最低，也是连续第二天单日确诊量低于2,000例。湖北省的全省确诊案例共61,682例。然而单日新增了132例死亡病例，比前一天93例死亡稍高，也将整个省的死亡病例推高到1,921例，并将全国的死亡病例数推高到突破2,000例。

俄罗斯暂停中国公民入境

俄罗斯负责防治新冠肺炎疫情的部门周二表示，从2月20日起，俄罗斯将暂时禁止中国公民入境。禁令将适用于出于就业、私人、教育和旅游目的进入俄罗斯的中国公民。

周一，俄罗斯表示在钻石公主号上的俄罗斯人被确诊为新冠肺炎，是疫情中首个确诊的俄罗斯人。

此前，朝鲜、美国、韩国、澳大利亚、新西兰、菲律宾等国也都对中国公民实施入境管制。

停泊在横滨港的钻石公主号从海上隔离病房变成最大病毒温床

钻石公主号隔离期满

2月18日，钻石公主号为期14天的隔离结束。这艘船总共承载了来自56个国家的3700名旅客。截至本周二（2月18日），3711名乘客和乘务人员中已有542人被确诊感染了新型冠状病毒（SARS-CoV-2），成为中国以外最大的疫情爆发点。

延伸阅读:告别“钻石公主”号 面对二次隔离？

盡管日本政府一再强调对钻石公主号的隔离是有效的，但一些专业人士推测，船上的隔离措施不够严格、到位。上船协助实施隔离的3名日本卫生机构人员也被感染，或许就能说明隔离或防护规定及流程没有被严格执行。

因此，隔离期结束并不意味着所有人可以同时离船。日本政府致信给船上乘客说，只有在同船舱的室友都被检测为阴性，且没有发热与呼吸道症状者，才可以准备离船。有和确诊病患接触过的人，也还要再隔离14天。日本政府要花3天才能让所有人都完成确认程序。因此，周三第一天只有500人可以离船，之后其他人才会分批下船。

此外，在船上服务的乘务人员也被怀疑为带原者。预计在所有旅客下船之后，乘务人员还要另外实施14天的隔离。他们当中有人冒着被辞退的风险告诉媒体，员工一起工作、用餐，也睡在同一间船舱里。

各国撤侨隐忧仍在

由于钻石公主号上隔离的效果遭到质疑，各国政府提议将国民接出船，以免留在船上反而更有可能被感染。首个派出撤侨班机的是美国，虽然已经预先排除确诊、有症状的人不能登机，但是就在准备让300名美国人离开的过程当中，美国政府获得最新的确诊报告，才发现300人中有14人确诊。美国政府在飞机上腾出空间给确诊病例隔离，抵达美国之后便将他们送到医院。其他没有确诊的人则在军事基地隔离14天。

延伸阅读: 钻石公主号：美派专机接出侨民 累计病例达454

其他国家如韩国、加拿大、英国也都宣布陆续派专机撤侨，但他们也说就算钻石公主号的隔离期结束，离船的旅客回国后也要再实施14天的隔离。

韩国联合通讯社报导，韩国政府在18日派出总统专机，将6名韩国人与一对日本夫妇接回韩国。19日，韩国的确诊病例从31增加到41例。

加拿大政府说船上有256名加拿大人，当中有43人被确诊，将会被送到日本的医院。加拿大宣布在本周内派遣专机接回没有染病的国民，并且让他们另外进行14天隔离。

现在，还有一百多名美国人留在钻石公主号上，或是在日本的医院。周二，美国政府寄出一封信给决定留在船上的人，告诉他们在上岸后两周内仍然不能回美国。信中告诉他们，他们无法取得登机证，也不会被允许坐上飞机，「除非你已经没有在旅途中感染他人的可能性。」

罗法/邹宗翰(综合报导)