 中国新冠死亡破两千 俄禁止中国公民入境 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.02.2020

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时政风云

中国新冠死亡破两千 俄禁止中国公民入境

爆出上百名确诊病例的钻石公主号在周三结束14天隔离期，但是各地的确诊与死亡病例仍在持续增加当中。在这样的背景下，中国的友好国家俄罗斯宣布禁止中国公民入境。

China Coronavirus Klinik in Wuhan (Getty Images/AFP)

(德国之声中文网) 2月18日，中国有74,185例确诊新冠病毒，2,004例死亡。单日新增确诊1,749例，单日新增死亡139例。这显示出一个稍微下滑的趋势。

湖北省当日新增了1,693例确诊，是2月11日以来最低，也是连续第二天单日确诊量低于2,000例。湖北省的全省确诊案例共61,682例。然而单日新增了132例死亡病例，比前一天93例死亡稍高，也将整个省的死亡病例推高到1,921例，并将全国的死亡病例数推高到突破2,000例。

俄罗斯暂停中国公民入境

俄罗斯负责防治新冠肺炎疫情的部门周二表示，从2月20日起，俄罗斯将暂时禁止中国公民入境。禁令将适用于出于就业、私人、教育和旅游目的进入俄罗斯的中国公民。

周一，俄罗斯表示在钻石公主号上的俄罗斯人被确诊为新冠肺炎，是疫情中首个确诊的俄罗斯人。

此前，朝鲜、美国、韩国、澳大利亚、新西兰、菲律宾等国也都对中国公民实施入境管制

Japan Coronavirus Covid-19 Kreuzfahrtschiff Diamond Princess (picture-alliance/AP Photo/Yomiuri Shimbun)

停泊在横滨港的钻石公主号从海上隔离病房变成最大病毒温床

钻石公主号隔离期满

2月18日，钻石公主号为期14天的隔离结束。这艘船总共承载了来自56个国家的3700名旅客。截至本周二（2月18日），3711名乘客和乘务人员中已有542人被确诊感染了新型冠状病毒（SARS-CoV-2），成为中国以外最大的疫情爆发点。 

延伸阅读:告别“钻石公主”号 面对二次隔离？

盡管日本政府一再强调对钻石公主号的隔离是有效的，但一些专业人士推测，船上的隔离措施不够严格、到位。上船协助实施隔离的3名日本卫生机构人员也被感染，或许就能说明隔离或防护规定及流程没有被严格执行。

因此，隔离期结束并不意味着所有人可以同时离船。日本政府致信给船上乘客说，只有在同船舱的室友都被检测为阴性，且没有发热与呼吸道症状者，才可以准备离船。有和确诊病患接触过的人，也还要再隔离14天。日本政府要花3天才能让所有人都完成确认程序。因此，周三第一天只有500人可以离船，之后其他人才会分批下船。

此外，在船上服务的乘务人员也被怀疑为带原者。预计在所有旅客下船之后，乘务人员还要另外实施14天的隔离。他们当中有人冒着被辞退的风险告诉媒体，员工一起工作、用餐，也睡在同一间船舱里。

各国撤侨隐忧仍在

由于钻石公主号上隔离的效果遭到质疑，各国政府提议将国民接出船，以免留在船上反而更有可能被感染。首个派出撤侨班机的是美国，虽然已经预先排除确诊、有症状的人不能登机，但是就在准备让300名美国人离开的过程当中，美国政府获得最新的确诊报告，才发现300人中有14人确诊。美国政府在飞机上腾出空间给确诊病例隔离，抵达美国之后便将他们送到医院。其他没有确诊的人则在军事基地隔离14天。

延伸阅读: 钻石公主号：美派专机接出侨民 累计病例达454

其他国家如韩国、加拿大、英国也都宣布陆续派专机撤侨，但他们也说就算钻石公主号的隔离期结束，离船的旅客回国后也要再实施14天的隔离。

韩国联合通讯社报导，韩国政府在18日派出总统专机，将6名韩国人与一对日本夫妇接回韩国。19日，韩国的确诊病例从31增加到41例。

加拿大政府说船上有256名加拿大人，当中有43人被确诊，将会被送到日本的医院。加拿大宣布在本周内派遣专机接回没有染病的国民，并且让他们另外进行14天隔离。

现在，还有一百多名美国人留在钻石公主号上，或是在日本的医院。周二，美国政府寄出一封信给决定留在船上的人，告诉他们在上岸后两周内仍然不能回美国。信中告诉他们，他们无法取得登机证，也不会被允许坐上飞机，「除非你已经没有在旅途中感染他人的可能性。」

罗法/邹宗翰(综合报导)

  • Frankreich Karantene in Carry-le-Rouet (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    同是被隔离 待遇大不同

    南法小村

    距离法国南部马赛以西约30公里的Carry-le-Rouet气候宜人、风景优美。一些从武汉返回法国的民众被安置在这里的一处度假村。他们要在这里被隔离观察两个礼拜度过潜伏期。

  • BG Wuhan Rückholaktion weltweit (Getty Images/AFP/H. Retamal)

    同是被隔离 待遇大不同

    悠长假期

    与照片上的普通游客一样，法国被隔离的民众可以静赏海上日出日落的美丽天幕。人们可以在度假村里面随意走动，但是要戴医用口罩。碧海蓝天之下，被隔离也仿若是度了一个长假。

  • BG Wuhan Rückholaktion weltweit / Australien (Reuters/AAP Image/R. Wainwright)

    同是被隔离 待遇大不同

    孤独的偏僻小岛

    与法国美丽的地中海海滩截然不同，返回澳大利亚的该国公民被送到一个偏僻的孤岛上观察14天。圣诞岛位于印度洋，全岛135平方公里。那里曾经是流放罪犯和隔离患有严重精神疾病的病人的地方。澳大利亚政府去年对设施进行了翻修，重新启用了岛上的拘留中心。

  • Australien Karantene auf der Christmas Island (Reuters)

    同是被隔离 待遇大不同

    离开武汉也担忧

    澳大利亚广播公司ABC本周二报道，第一批澳大利亚公民已经抵达圣诞岛，一些人抱怨卫生条件欠佳，网络信号也有限。有人担心有感染新型冠状病毒的风险，因为多个家庭需要公用一个厕所和其他公共设施。

  • Germersheim Coronavirus Evakuierte (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    同是被隔离 待遇大不同

    军机来接

    德国派出国防军军机负责撤侨行动，据悉飞机在飞往武汉的同时还带去了一批医疗用品（其中包括1万套防护服）。在法兰克福下了飞机后，人们被送到一个临时驻地，在那里又接受了医学检查。

  • Deutschland Coronavirus (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    同是被隔离 待遇大不同

    中规中矩的德国风

    他们之后被送到距离法兰克福大约120公里的格麦斯海姆（Germersheim）一处军营。在那里接受隔离的一位德国人接受德国之声采访时表示，大家被安排到一个单独的建筑里。每个家庭住一间，房间里是上下铺，小孩有儿童床。

  • Symbolbild: Abenteuerurlaub Camping (picture-alliance /R. Goldmann)

    同是被隔离 待遇大不同

    房车住住看

    新西兰为从武汉撤离人员准备了房车。他们被送到了位于奥克兰以北的Whangaparāoa军事基地。每个家庭都分配了一辆房车。根据新西兰国家广播电台报道，新西兰卫生部一名发言人说：“隔离者不会被锁在房车内，他们可以在基地附近活动。”人们得戴口罩。另外，所有人都要定期接受健康检查。

  • Großbritannien Karantene im Arrowe Park Hospital (Getty Images/UK Crown)

    同是被隔离 待遇大不同

    娱乐设备齐全

    英国派出大巴接送从武汉返回民众，对比身旁全副武装的医护人员，司机却“裸着嘴“，连口罩也没有带。中央社报道，巴士上有一名身穿特殊防护设备的医护人员的安排是为了防止乘客在旅途中出现发病症状。这些影像传出引发忧心之后，司机们进行自主隔离。NOW新闻报道，有从武汉撤侨的英国人介绍说，他们居住的隔离地点，每个人都有独立的房间及卫浴，同时还有PS4 游戏机、以及撞球桌等设备；不过隔离者到隔离区公共场所时必须戴口罩，在自己房间时则不用。

  • Kreuzfahrtschiff Diamond Princess im Yokohama Port (Reuters/Kim Kyung-Hoon)

    同是被隔离 待遇大不同

    被隔离的邮轮

    停泊在日本横滨的钻石公主号邮轮截至2月7日，有多达61名游客被确诊感染新冠病毒。日方称，船上人员被要求戴口罩，并待在舱内，吃饭时，与他人保持两米距离。在所有检疫工作完成前，船上所有人不可以下船。身在豪华邮轮之上的人们忧心忡忡。

  • Pakistaniche Studenten In China. (Hina Fatima)

    同是被隔离 待遇大不同

    撤离无门

    在多国陆续展开武汉撤侨行动之际，仍有数千名巴基斯坦与尼日利亚公民受困于武汉。巴基斯坦学生海丽说，疫情爆发初期，巴基斯坦学生变立即与巴基斯坦大使馆联系，但大使馆向他们再三保证他们持续与中国官方保持密切联系后，便再也没回应学生的诉求。她认为该国政府之所以不愿协助受困武汉的学生返回该国，是因为他们担忧这些学生会把新冠病毒带入巴基斯坦。


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