中国新冠死亡知多少 官方专家：没必要纠结

（德国之声中文网）目前中国官方公布的新冠死亡数字，每天新增只有个位数。从12月7日大幅放开防疫措施至今，仅有不到40人死亡。

但近期从医院和殡葬机构传出的消息和画面，各地火葬场出现的停车场爆满、车辆排队等候等场景与往年相比反差巨大。

根据美国卫星图像公司Maxar的图片，《华盛顿邮报》对北京通州、昆明、南京、成都、河北唐山和浙江湖州各一处火葬场的卫星图片与去年同时的拍摄进行了比较。发现基本都有门外车辆排队、停车场使用频率高、昼夜无差别的现象。

通州的火葬场外更是在12月下旬临时新建了一处停车场，以满足顾客的需要。该报询问的6个火葬场中，有4个都表示由于时间压力太大，那里暂时不能举行追悼会，仅提供火化服务。而且只能流水线式作业，成都东林殡仪馆告知，家人仅有“两分钟时间”与死者告别。

北京殡仪馆压力山大

自去年12月下旬以来，中国社交媒体上贴出了不少显示各地火葬场大排长龙、人头攒动的图片和视频。根据大量贴文和自媒体报道，尽管殡葬机构全力以赴加班加点，24小时不间断，仍难以应付源源不断的死者。很多家庭排队等待多日都无法让逝者火化。

WHO：严重低报

去年12月20日中国疾控部门证实缩小了新冠死亡的界定范围，只有“由新冠病毒导致的肺炎、呼吸衰竭为首要死亡诊断”的病例才归为新冠死亡，而因其它基础病导致的死亡，不算作新冠导致的死亡。

国际专家和世卫组织对中国疫情信息不透明的做法表示担忧。世卫组织总干事谭德赛上周表示，“我们继续要求中国提供更快速、定期、可靠的住院和死亡数据，以及更全面、实时的病毒测序。”

世卫紧急情况负责人瑞安（Michael Ryan）11日也表示， “世卫组织仍然认为中国严重低报死亡人数。”他批评北京对新冠死亡的狭窄定义，并指出“需要鼓励公共卫生系统中的医生报告这些病例，而不是不鼓励他们这样做。”

根据英国健康数据分析公司Airfinity于1月11日更新的疫情估算，中国目前每天新增的新冠感染病例约为337万，日增死亡人数超过2万。

防疫政策大逆转后的中国 走向“阴性清零” 在中国12月初放宽防疫政策后，感染人数呈现爆炸式增长。据网传的一份“12月21日国家卫健委会议纪要”，仅仅20天内，中国累计感染2.48亿人，仅12月20日一天，全国就新增了约3700万感染病例。彭博社以及《金融时报》从与会人士处确认了这份会议纪要的真实性。很多中国人的直观感受是：身边的人都阳了。黄桃罐头也突然紧俏。

防疫政策大逆转后的中国 全国抢购退烧药血氧仪 重金难求Paxlovid 伴随着这波感染潮的是中国各地民众疯狂寻找药物、抢购药物和血氧仪的现象。中国很多地方出现感冒退烧药断货、短缺的情况，一些城市实施了药物限购。这也引发一些质疑：政府为什么没有提前做好相应准备？与此同时，美国辉瑞公司研发的新冠口服特效药Paxlovid更是一药难求，印度版的仿制药同样被热炒，中国媒体《第一财经》都在报道中表示，“电影《我不是药神》中熟悉的桥段再次上演”。

防疫政策大逆转后的中国 医疗系统人满为患 官方数据完全失真 感染海啸也给中国卫生医疗系统带来巨大压力，人满为患的医院、生命垂危的患者、精疲力尽的医护人员、殡仪馆和火葬场排起长队——这样的画面随处可见。而中国官方公布的新冠感染和死亡数据，与真实情况已完全脱节。根据官方数字，自12月初中国死于新冠的只有十几人，这与民众的认知、一些媒体发自医院和殡葬机构的报道结论相差甚远。

防疫政策大逆转后的中国 老年人受伤害最大 很多媒体和公共号文章指出，中国的医院和诊所里近日满是老年人（图为1月3日的上海同仁医院）。早在12月中旬，外媒就陆续报道指出，北京等城市的殡仪馆和火葬场异常拥挤。从12月中下旬开始，不少人在社媒贴出家里有长辈去世的消息，甚至中国媒体也报了“6天，共和国痛失16位院士”这样的消息。不过，中方的报道没有点明这些高龄院士的死因。有网易公共号文章在12月24日说：“3天9位院士逝世，不缺医疗的他们都撑不住，更不用说普通老人了。”

防疫政策大逆转后的中国 感染潮从城市向农村蔓延 前中疾控流行病学首席科学家曾光在12月底的凤凰财经会上表示，他估计北京的感染率可能已超80%，甚至更高。中国国家传染病医学中心主任张文宏也于12月底称，中国这一波疫情的感染率已经非常高，许多大城市已超过50%，农历春节将达80%。上海交大和上海市公共卫生临床中心团队近日联合发表的研究初步判断，这波新冠感染潮在北京、上海、重庆、广州等大城市已于2023年元旦前后越过高峰。而农村地区将在一月迎来高峰。相比较城市地区，中国农村地区的医疗资源更匮乏（图为四川资阳农村的一位患病老人）。

防疫政策大逆转后的中国 数据分析：染疫死亡将在1月23日达到峰值 据英国健康资讯分析公司Airfinity12月下旬估计，中国目前每天数千人死亡，最终可能有上百万人死于新冠（图为12月18日北京的一家火葬场）。该公司还预测，中国染疫死亡将在2023年1月23日达到峰值，到时单日死亡病例将上升至2.5万例左右。而1月23日正是中国农历新年的大年初二。

防疫政策大逆转后的中国 中国宣布“0+0” 多国开始对华检疫 中国官方在12月26日宣布，从2023年1月8日起取消对入境人员的核酸检测及集中隔离，对国内的新冠感染者也不再进行隔离。同时在入境限制放宽后，将进一步优化外籍人士来华安排，在未来“有序恢复”中国公民出境旅游。这让一些国家开始担忧来自中国的病毒输入以及可能的病毒变异问题。日本、美国、法国（图）等一些国家率先宣布，对来自中国的入境者实施隔离或者核酸检测等入境限制。



梁万年：疫情过后再讨论

据法新社报道，1月11日，中国国家卫健委新冠疫情应对领导小组专家组组长梁万年表示，目前没有必要纠结新冠死亡的确切人数。他在一次新闻发布会上说，「目前没有必要追究具体到每个个案是怎么样。大流行期间重点任务应该是救治。」他还说，当前重点对全球来说，都是要渡过大流行，渡过这个全球公共卫生危机，之后可以“回过头来再研究这种死亡到底是怎么一个归类”。

在同一场发布会上，北京大学第一医院感染科主任王贵强补充说，可以通过疫情过后分析超额死亡率来研判新冠死亡的数字。去年12月29日，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友曾表示，疾控中心团队已经在“对新冠流行可能造成的超额死亡进行分析”，结果“之后会陆续公布”。

（综合报道）

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