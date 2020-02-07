中国新冠死亡人数破千 世银世卫伸出援手

(德国之声中文网) 中国新冠病毒疫情持续攀升，根据中国国家卫生委员会周二上午公布的最新数字，中国的确诊个案来到42638，死亡人数也来到1016，同时也有716人于昨日治愈出院。央视报导，在疫情最严重的湖北省周一新增了2097个新冠病毒个案，该省的死亡人数也增加103例。

中国国家主席习近平周一罕见造访北京朝阳区的一个小区，视察一线疫情联防情况。他在视察时表示，现下疫情情况十分严峻，要求各级官员贯彻中央政府对于疫情防控的各项部署，「以更坚定的决心，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住。」

与此同时，世界卫生组织周一再次发出警告，表示新冠病毒在没有到过中国的人之间流传的情况，可能成为使疫情进一步扩大的导火线，并呼吁全人类不能让疫情失控。

除了中国央行周一宣布要提供3000亿人民币的资金，来发放低息贷款给医疗物资厂商外，世界银行周一也宣布将提供中国技术协助，但是没有计划提供中国新的金援。世界银行行长马尔帕斯 (David Malpass) 向路透社表示，世银正与世卫合作来援助中国，包含依据过去对抗疫情的经验，提供中国意见，不过世银没有打算提供中国金援。

他说：「我希望中国能迅速找到方法来对抗新冠病毒疫情。世银在健康、卫生与疾病政策方面都提供中国不少协助。」

香港出现疑似排气管喘染案例

除了中国国内的疫情持续攀升外，香港也出现一起新冠病毒疑似透过未封密的粪管传染的案例。根据《香港01》报导，一位62岁居住在青衣的长康邨康美楼的女性，昨日确诊为香港第42个案例。与她同住的儿子与媳妇也同样出现新冠病毒的病征。

香港疾病学专家袁国勇研究发现，该大楼的粪管连接一条排气管，而该排气管并未完全密封，所以不能排除新冠病毒透过排气管传染的可能性。他说，康美楼的个案是楼上先发病，楼下也跟着发病，这两起病例都是在潜伏期就出现病征。

袁国勇也发现，因为两户人家都有开启厕所内的抽气扇，所以他相信可能是住户将空气抽入室内，但在无法做完整检验的情况下，他建议撤离该楼住户，直到政府部门检视排气管设计，确定安全后再让住户返家。在这期间出现病征的住户，则是会被先隔离。

香港卫生署卫生防护中心总监黄加庆医生表示，会向康美楼每层07单位的住户查询，已出现病征者便送医，未出现病征者则送检疫中心隔离。他说政府明天会安排工程师检视排气管情况。

杨威廉/邹宗翰 (路透社、法新社)