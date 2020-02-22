中国新冠拐点未到 日韩疫情越发吃紧

(德国之声中文网)中国新冠疫情的拐点仍迟迟没有到来。中国卫健委周日（2月23日）公布的当日确诊新增人数为656例，比一天前略有增长，不过，湖北省以外的新增确诊人数在持续下降。全中国新冠病毒的死亡人数周日为97人，累计死亡已超过2445人。

中国除湖北省外，疫情造成的死亡率较高的省份还有河南和黑龙江。截至到当地时间周六晚间，黑龙江累计确诊480个病例，死亡12例。河南确诊人数为1271人，死亡19人。周日不包括湖北省的累计新冠肺炎死亡人数均在个位数范围，有17个省没有出现新增病例。

与此同时，中国官媒呼吁人们继续对新冠病毒保持高度警惕，呼吁不要急于"扎推"，对餐饮、赶集等紧急叫停。

韩国预警升至最高级

在中国周边国家中，韩国的疫情相对严重。周日，韩国将新冠病毒疫情预警级别上调到了最高级。文在寅总统当日表示，根据传染病专家的意见和建议，韩国政府决定把新冠疫情预警提高到最高级别"严重"，同时强化应对措施。

韩联社报道，韩国周日新增病例为169例，累计确诊增值602例，死亡病例增至5例。确诊人数从上周五至周日增加了一倍。在周日上午9时至下午16时新增的46例病例中，20例同新天地大邱教会有关。韩国中央防疫对策部每天上午10时和下午5时分别两次公布当天疫情。

韩国总统文在寅将新冠预警提到最高级别

韩国教育部周日在记者会上发布消息，韩国共有7万多中国留学生，其中约3.8万回中国等地过寒假，按计划，他们将在接下来的两周时间里陆续返回韩国上学。韩国教育部建议，尚未购买赴韩机票的中国留学生本学期休学，并表示，将面向本学期休学的留学生放宽学分限制，通过集中授课等措施，最大限度地降低休学带来的不利影响。

日本已有4人死亡

日本首相安倍周日指示内阁做好防疫和治疗的紧急准备，并要求制定一份内容广泛的遏制新冠病毒扩散的ji计划。当日，日本新增确诊27个病例。从"钻石公主"号下船的乘客中，又有一人死亡。死者是一名80多岁的男性。日本厚生劳动省证实死因是新冠肺炎，但同时还透露这名男性存在宿疾。该邮轮已累计3人死亡。不包括"钻石公主"号邮轮，日本本土累计感染新冠病毒者为136人，死亡1人。而"钻石公主"游客中的病患人数为691人。

美国国务院周六把前往日本全境的传染病预警从4个级别中最低的一级提高了一级即"谨慎前往"。韩国也在这一级别上。美国对中国大陆的预警则定为最严格的第4级"建议撤离"，对香港和澳门则定为2级。

由于新冠病毒扩大的影响，接纳国际邮轮较多的10个日本港口今年停靠港口的取消次数至少达206次。日本共同社援引业界协会的数据，乘客在靠港地消费每次均在190万至252万元之间。截至到目前，日本排名前10的港口同一年前相比，取消靠港的比例已达16%。

中东地区伊朗的新冠疫情最受关注。该国已有43起确诊新冠病例，其中8人死亡。以色列正在考虑将约200名韩国人送至一处军营进行暂时隔离。

IWF：中国经济增速降0.4%

世界卫生组织周六强调，中国以外地区的感染程度仍然较低。不过，令他们忧虑的是，一些感染病患同中国人抑或中国并无接触史。世卫还表示，迄今为止，新冠病毒造成的死亡率在2%左右，死者多为老年人或者患有宿疾。

新冠肺炎给全球经济造成重创也是正在利雅得举行的G20国财长会议的主要议题之一。国际货币基金总裁格奥尔基耶娃（Kristalina Iwanowa Georgiewa）预测中国今年的经济增长率将低于5.6%，低于今年1月0.4个百分点，从而让全球经济增速下滑0.1%.