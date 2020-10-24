（德国之声中文网）中国虽然有效地控制了疫情，但在国际舞台上却蒙受了很大损失，国外对北京的激烈批评包括疫情初期缺乏透明，以及鼓噪起来的宣传手段，在外交上，中国可谓一败涂地。不可否认，美国总统特朗普在此编造出的“中国病毒”这一词汇更是起到推波助澜的作用。

北京的报复行为并非只针对特朗普，中国不惜利用国内被禁的交流平台比如推特或者脸书在国外捍卫中共路线。位于汉堡的亚洲研究所研究员霍比克（Heike Holbig）在她题为“从危机根源到战胜危机的英雄”论文里有这样一段话：“在海外，论及中国的抗疫政策，那些被看作咄咄逼人、甚至含有种族主义的言论，不论是指责中国效率低下的卫生体系，还是个别政客谈到大量死亡时流露出的玩世不恭的态度，比如在瑞典、英国、荷兰以及法国等都有发生，它们都被一一记录下来。”

有限的命运共同体

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这一所谓的“战狼外交”到了今年5月底时已基本叫停，中国领导层在防御与进攻两者间转换灵活，比如在今年3月底举行的G20峰会上表现出合作的意志，中国党和国家领导人习近平把与疫情进行的斗争总结到“人类命运共同体”的概念下。这个概念并不新，它已在几年前出现在中共党章以及中国的宪法文本中。

这一高调概念的实际贯彻，体现在研发疫苗的过程中。法兰克福汇报介绍，德国制药公司Merck称参与了全球50多个疫苗研发项目，“这些全球网络进行密切合作，美国人、中国人、欧洲人、日本人等均在其中。”

中欧之间的严重分歧

在抗疫以外的其他领域，中国同西方的关系依旧紧张，而疫情的出现，使这一紧张关系更为恶化。

在中美关系上，两国的紧张是由不同的制度所决定的（两国被称为全球性的对手）；引申到中欧关系上，情况则更为复杂些。德国作为欧盟轮值理事国主持召开的中欧峰会、双边今年6月以来举行的多次高级别会晤以及中国外长王毅今年8、9两月间在欧洲的访问，充分暴露了双方之间存在的严重分歧。

尤其是在香港实施《港区国安法》，使北京在各方面得到压制香港异议人士的权利，欧盟对此提出批评，但北京将此看作是干涉内政并予以拒绝。

在国内，北京对以上分歧进行了美化。霍比克在她的论文中写道，“除了批评外，中方还对价值观以及不同体制之间存在的分歧只字不提”，“中国外交部高调宣称，欧盟和中国互为伙伴，而不是对手，两者间不存在根本利益冲突。他们还告诉中国读者，欧盟坚持多边主义，愿意同中国一道展开多边合作，尤其在健康、气候变化、可持续性发展以及支援非洲等领域。”

霍比克的结论是，通过一系列“故意的曲解”，对于北京而言，欧盟以及其他国家（不包括美国）扮演了一种临时、但非根本性对立的角色，中国有必要为自己的事业严格、善意地去争取它们。

中国的增长数据令人艳羡

在欧洲新冠疫情日益严峻的当下，中国已走出经济停摆的阴影，总体恢复到了疫情之前的水平。今年第3季度的GDP同比增长4.9%。德国联盟投资银行首席经济学家泽伊纳（Jörg Zeuner）对法兰克福汇报说，“中国是目前世界上唯一一个没有受到很大伤害、走出疫情的大型经济体。” 世界货币基金组织认为，如果2021年世界经济增长率达到0.6%，其中的大部分应归功中国。

中欧投资协议有无前景？

经济依赖是相互的，中国也依赖对外贸易以及外国投资。中国希望多元化，即加强同亚洲、欧洲贸易伙伴的关系，同时降低对美国的依赖程度。

这一背景下，也许中欧投资协议仍有签署的可能。但协议必须保证中欧公司之间存在着公平的竞争关系。不过，今年年内签署该协议的愿望非常可能落空。

德国墨卡托中国研究中心主任胡谧空(Mikko Huotari)在最近一次音频报告中指出，在默克尔执政期内完成中欧投资协议的可能很难完全排除，如果协议得到签署，意味着，“同中国在谈判的道路上寻找解决方案，是可行的。然而，目前没有人敢这么说。”

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