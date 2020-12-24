中国新修《国防法》 将为“发展利益”而战

（德国之声中文网）2021年1月1日，一部对于中国全球军力部署和台海关系来说都非常重要的法律，将以修订后的形式开始执行。12月26日，中国国家主席习近平通过签发主席令，正式宣布《中华人民共和国国防法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于当天修订通过。

据包括《观察者网》在内的中国媒体报道，修订后的《国防法》从现行法的12章共70条，拟修改为12章共73条，其中修改50条，增加6条，删除3条。报道指出，现行国防法公布施行于1997年，在这20多年间，国内外局势已经发生重大变化。而修订草案中添加的几个关键词，也很快引起了台媒关注。

修订后的《国防法》在第二条中定义了适用范围，在原本“国家为防备和抵抗侵略,制止武装颠覆,保卫国家主权、统一、领土完整和安全所进行的军事活动”的定义范围上，加上了“分裂”以及“发展利益”这两个概念，变为“国家为防备和抵抗侵略,制止武装颠覆和分裂,保卫国家主权、统一、领土完整、安全和发展利益所进行的活动。”

九十年来干些啥？ 延安八路 中共军队的历史可以追溯到1927年8月的南昌起义，经历了30年代的红军时期、长征，随后在1937年~1945年的国共合作中改编为八路军。抗日战争胜利后，国共谈判也宣告破裂。在随后的内战中，中共军队最终获得了胜利。本图摄于1946年3月的延安。

九十年来干些啥？ 1989年，北京 在1949年之后，中国军队经历了朝鲜战争、文革、中越边境战争等重大历史事件。但本图也许是西方流传最为广泛的一张解放军照片，摄于1989年6月5日的北京长安街。时值“六四”戒严期间，一队坦克被一名北京市民拦下。这名“螳臂当车”的勇者，至今身份不明。

九十年来干些啥？ 中美撞机事件 而在过去20年中，虽然没有参加重要战役，中国军队也发生了不少大事。2001年4月1日，一架美国海军侦察机在南海中国专属经济区内、中国领空之外飞行，中国海军航空兵则派出两架战斗机进行监视。过程中，两国军机发生碰撞，中国飞行员被迫跳伞后不幸失踪，而美国侦察机也因负伤紧急迫降海南岛。这场事件曾一度严重影响中美关系。图为在海南岛拆卸并运送回美的受损美机。

九十年来干些啥？ 海军361潜艇海难 2003年4月，中国海军361号柴电潜艇在领海内进行水下训练时，因操纵不当，造成充电用的柴油机迅速消耗完了舱内氧气而且，由于当时该潜艇正在进行无线电静默训练，因此艇外人员没能及时发现出了意外，使得艇上70名官兵全部遇难。潜艇事后被拖回港口。这起事故也令多名海军高官遭到了处分。图为事故前的361号潜艇。

九十年来干些啥？ 军队反腐 对于中国军队而言，腐败则是近年来所面对的一个大问题。习近平上台以来的反腐运动也同样波及到军内。2014、2015年，两名前中央军委副主席徐才厚、郭伯雄分别被中纪委立案调查。图为2007年郭伯雄资料图。

九十年来干些啥？ 军队禁止经商 中国军队腐败最严重的或属90年代。1985年，为节省军费开支，中央军委决定允许部队经商。但是几年后发现，经商导致部队不务正业、战斗力削弱，还滋生了腐败。1998年，中国彻底禁止军队、武警部队的一切经商活动。

九十年来干些啥？ 新式武器 随着中国经济实力的上升，军费的开支也在同步快速增长，这也使得中国军队的装备得以大规模现代化。隐形战机、航母、新型驱逐舰等新型武器陆续加入现役。图为2016年底，中国首艘航母“辽宁号”正在渤海水域进行训练。

九十年来干些啥？ 南海争议地区巡航 中国近年来的外交姿态逐步强硬，其中也伴随了军队的参与。中国军机多次在东海、南海的争议地区上空与日本、美国等其他国家的军机近距离接触。图为2016年夏，中国军方公布的一张空军战略轰炸机在具有主权争议的南中国海黄岩岛上空巡航。

九十年来干些啥？ 陆台军机近距接触 今年7月，中国空军的轰6战略轰炸机临近台湾飞行遭遇台湾的经国号战机。台湾军机还向大陆轰炸机进行无线电喊话。台军方表示，面对威胁，绝不示弱，也绝不回避，“台湾军方已经做好战略准备保卫台湾领空和领海的安全。”

九十年来干些啥？ 不仅限于“家门口” 随着中国军力的提升，解放军的活动范围也突破了中国近海区域。7月中旬，中国海军高调派遣部队、舰只启航前往东非的吉布提。中国在这一战略要冲建设了该国首个海外军事补给基地。

九十年来干些啥？ 开赴欧洲参加军演 而在7月底，中国海军派遣3艘新型军舰跨过半个地球，前往欧洲北部的波罗的海与俄罗斯海军会合，参加中俄“海上联合-2017”军事演习。这也是中国海军首次前往欧洲腹地进行演习，一路上被众多北约国家密切监视。图为7月27日，停泊在圣彼得堡港内的中国海军“运城号”护卫舰以及“合肥号”驱逐舰。 作者: 文山



《国防法》中的发展利益

纵观修订后的《国防法》，在4处加入“发展利益”的概念，也是此次外界对修正关注的重点之一。除了第二条之外，如今的《国防法》中在第四条表示要建设“与我国国际地位相称、与国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大武装力量。”

此外，第25条指出“中华人民共和国武装力量的规模应当与保卫国家主权、安全、发展利益的需要相适应”。引发外界部分担忧的第47条更是指出：“中华人民共和国的主权、统一、领土完整、安全和发展利益遭受威胁时，国家依照宪法和法律规定，进行全国总动员或者局部动员。”

名为“大国之巅”的知乎用户就此分析指出：在美国特朗普政府开始不断干涉中国内政，在港区挑起事端，制裁中国企业、联合他国家抵制华为5G，纵容独-派势力阻碍中国和平统一政策，派出侦察机不断侵扰大陆海岸线的情况下，美国的每一项遏制与打压，都是在阻碍中国的经济建设与发展。而“在国防法修订草案中，增加‘发展利益’四个字，便涵盖了上述问题。与之前版本相比，解决了无法可依的情况。谁妨碍、制约我国的发展，谁就适用于新版本国防法的内容！”。

台湾媒体的反应

同时加入“发展利益”这四个字，也引起了台湾媒体的广泛关注。东森财经新闻在相关报道中称：大陆修改国防法，是为“发动战争”条件增列了4字。中央社也于今年10月22日《中华人民共和国国防法》修订草案推出后报道称：遭受美国强力围堵之际，中国拟修改《国防法》，增列「发展利益遭受威胁」为动员开战条件。“三立新闻”则报道称：中共修法增“开战借口”，也意味着中共“随时可攻台”。

除了加入“发展利益”的概念意外，修订后《国防法》值得关注的新内容还包括第六条加入的“中国奉行防御性国防政策”表述。以及加强定义军人在中国社会的地位，新版《国防法》在第八条中指出，要“使军人成为全社会尊崇的职业”。

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