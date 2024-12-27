中国新一代攻击舰“四川号”下水

这种新型军舰具备让战斗机在甲板上弹射升空和拦阻降落的新技术。过去十年来，中国一直在努力使其海军力量实现现代化。

（德国之声中文网）周五，中国一艘拥有战斗机弹射技术的两栖攻击舰下水，此举将大幅提升中国海军的战斗力。下水仪式是在上海沪东中华造船厂举行的。

关于“四川号”，我们了解多少？

076型“四川号”攻击舰是截至目前中国最大规模的军舰。它可以用来将地面部队运送至战斗地点，并提供空中掩护。中国官方的新华社报道称，这艘攻击舰配备了电磁弹射装置，可以直接从甲板上将战斗机弹射升空。军舰还配备“拦阻技术”，得以让战斗机重新在甲板上降落。

076型“四川号”攻击舰在服役前还将接受进一步的测试和海试。

雄心勃勃的中国海军

中国人民解放军的海军部队是当今世界上拥有军舰数量最多的海军力量。过去十年来，中国一直在致力于海军的现代化建设。2019年，中国首批075型两栖攻击舰下水。

北京的目标是使其海军拥有全球范围内的行动力，而不再仅局限于本国近海。此次四川号下水前夕，研究人员还发现中国正在研发建造一艘核动力航空母舰，目的是使中国海军舰只能够抵达遥远区域，而无需中途建立用于加油的基地。

中国海军近年发展迅猛，图为中国第三艘常规动力航空母舰“福建号”。 图像来源: Ding Ziyu/Xinhua/AP Photo/picture alliance

美国目前拥有的11艘航空母舰，它们全部是核动力航母。这使得美国有能力将其航母战斗群投入到世界任何地方。

由于中国对几乎整个南中国海提出了主权索求，因此中国在该海域同多个邻国存在领海争议。除此之外，中国还同日本就尖阁群岛（中国称之为钓鱼岛）的归属问题存在长期争议。

过去几年当中，随着中美两国就台湾问题的分歧日趋激化，中国海军在台湾周边海域的活动也有明显增加。中国视台湾为为叛乱省份，并宣称不排除使用武力实现“统一”。



（美联社，德新社）

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