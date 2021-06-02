 中国整顿补教业 禁培训机构上市融资 | 经济纵横 | DW | 26.07.2021

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经济纵横

中国整顿补教业 禁培训机构上市融资

中国补教寒冬来临？24日中国政府祭出最新「双减」政策，针对私营教育机构进行严格整顿，危及具有1,200亿美元产值的中国补教产业。

China Peking Business School der Renmin University

（德国之声中文网）中国的私营教育机构将面临一波严峻的整顿浪潮。中国政府于24日宣布「双减」政策，规定学科类培训机构一律不得上市融资，并且得要统一登记为非营利机构。此举恐对中国私营教育产业带来重击。

包含补习班、校外辅导课程等私营教育产业，在中国有大约1,200亿美元的产值。路透社报导，消息公布后，在美国上市的TAL教育集团和高图科技等中国补教企业，其公司股票皆面临大规模的抛售。

China - High-Tech-Kontrollmaßnahmen in der diesjährigen Hochschulaufnahmeprüfung

在升学压力巨大的中国社会，课后补习是中国学生的日常生活。

以TAL为例，今年2月中它才刚达到每股90.15美元的历史高点，上週五（23日）纽约收盘时每股却只剩6美元，跌破93%、市值也蒸發约548亿美元。

中国教育股领头羊新东方週一（26日）开盘也跳水，暴跌近40%。新东方在一份声明中说：「预计这些措施将对与中国义务教育制度学科有关的校外辅导服务产生重大不利影响。」声明也称，新东方正在考虑采取适当的合规措施，并将积极配合政府当局的指导。

新政策将对私营补教企业进行严格监管。不仅未来将不再批准新的学科类校外培训机构、现有学科类培训机构也必须统一登记为非营利性机构。此外，学科类培训机构一律不得上市融资，并且非学科类培训机构也将分类制定标准、严格审批。

专家：审查边界难捉摸

新华社报导，这项新的双减政策旨在缓解学童压力，并减少父母的成本负担。教育问题普遍被认为是导致中国生育率下降的主要原因之一。

DW.COM

中国国家网信办宣布，同其它六个监管部门进驻滴滴出行，对其进行网络安全审查。消息传出，滴滴美股一度大跌。 

“滴滴出行”被下架后，中国网络管理部门仍在频频出招，继上周末的《网络安全审查办法》之后，本周一又推出了《网络安全三年行动计划》。

多家中国科技企业遭遇当局审查之际，网信办又提出：掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市须审查。中国政府为何对这类企业连出重拳？

中国教育部在官网上回复相关问题表示，现在义务教育最突出的问题之一，还是中小学生负担太重，短视化、功利性问题没有根本解决。

教育部称：「一方面是学生作业负担仍然较重，作业管理不够完善；另一方面是校外培训仍然过热，超前超标培训问题尚未根本解决，一些校外培训专案收费居高，资本过度涌入存在较大风险隐患，培训机构『退费难』、『捲钱跑路』等违法违规行为时有發生。」

负责人称，这些问题导致学生作业和校外培训负担过重，家长经济和精力负担过重，严重对冲了教育改革發展成果，社会反应强烈。

路透社报导，Nuvest Capital驻新加坡投资经理人Dave Wang说：「我自己一直和教育产业保持着距离，因为多年来法规始终变化无常。」

「但总体而言，中国政府对那些具有广大社会影响的行业总是特别关注。而对投资者和公司来说，越来越难判断（政府审查）的边界在哪裡...... 没人知道哪一个产业会是下一个。」

(综合报导)

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