中国整治娱乐圈 80名艺人自发签「德行承诺书」

（德国之声中文网）中国娱乐圈近日传出多起争议事件及丑闻，造成3名当红艺人遭到封杀。其中包含涉嫌诱姦未成年少女而被捕的歌手吴亦凡、遭爆料设局勒索前女友的另一名歌手霍尊，以及被挖出曾在日本靖国神社前拍照而被网友指责为「汉奸」、被中国演出行业协会公开抵制的演员张哲瀚。

这几名艺人的新闻不仅成为中国社交网络的热门讨论话题，中国政府也做出相关回应。8月15日，中国共产党中央纪律检查委员会（中纪委）和中国国家广播电视总局（广电）发佈声明，要「严格执行演艺人员行为准则，绝不为违法失德艺人提供出镜发声机会，对于失德失范行为表示零容忍。」

面对政府强硬的回复，中国湖南卫视芒果TV旗下80多位艺人自发签署承诺书，强调他们会做「德艺双馨」、「以人民为中心」的艺人，希望号召更多的中国艺文工作者为年轻一辈树立榜样。

该项承诺书要求艺人保证「做主流价值观的弘扬者和守护者……不陷入『流量』的巢窠，不漠视公众人物的社会责任」，以及「坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民」等。此外，承诺书也要求艺人保证「自觉反对和抵制资本纵容」、不打法律「擦边球」等。

中国娱乐媒体新浪娱乐报导，承诺书中还提到，坚决抵制违法失德劣行、坚决抵制恶俗粗劣表演、坚决抵制歪曲事实恶意炒作，营造风清正气的行业环境。

事实上，中国政府对于娱乐圈的整治不仅只针对艺人本身。今年5月，中国知名选秀节目《青春有你3》在发生粉丝因「集资买票」而导致大量食物被浪费的争议后，中共中央网络安全和信息化委员会办公室（网信办）就宣布要整治「饭圈文化」，处理民众疯狂追星的现象。

此外，广电总局也下发通知，要求严格控制偶像养成类节目；要进一步落实网路综艺节目製作和播出机构的主体责任，加强对粉丝群体正向引导，强化平台对「水军」、「黑粉」的治理。

中国官媒《北京青年报》评论，整治娱乐圈的最终着眼点是整个中国的社会风气，是要以此为突破口来解决在精神文明领域「提倡什么」、「反对什么」、「树立什么」的问题。

该报认为，政府应有一套处理失德演艺人员的完整制度、建立艺人经纪公司或者签约企业的管理处罚机制，同时也应妥善管理社交媒体和内容平台的娱乐八卦新闻，降低它们的炒作作用。

该评论称：「整治娱乐圈的本质是要提倡理性，让文艺重归正道，维护社会主流道德和风气，反对低级趣味和庸俗。为此，我们要让『整治娱乐圈』的工作日常化、科学化、制度化和理性化，从而发挥出它更大的社会作用。」

（综合报导）

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