 中国整治娱乐圈 80名艺人自发签「德行承诺书」 | 文化经纬 | DW | 17.08.2021

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文化经纬

中国整治娱乐圈 80名艺人自发签「德行承诺书」

中国娱乐圈近来有3位艺人接连因丑闻遭封杀，中国政府也频频发声抵制「劣迹艺人」。对此，中国湖南卫视芒果TV旗下80多位艺人自发签署承诺书，强调他们会做「德艺双馨」、「以人民为中心」的艺人。

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中国对于娱乐圈整治力度扩大，艺人、经纪公司、娱乐资讯平台到粉丝的「饭圈文化」都在其整顿范围内。

（德国之声中文网）中国娱乐圈近日传出多起争议事件及丑闻，造成3名当红艺人遭到封杀。其中包含涉嫌诱姦未成年少女而被捕的歌手吴亦凡、遭爆料设局勒索前女友的另一名歌手霍尊，以及被挖出曾在日本靖国神社前拍照而被网友指责为「汉奸」、被中国演出行业协会公开抵制的演员张哲瀚。

这几名艺人的新闻不仅成为中国社交网络的热门讨论话题，中国政府也做出相关回应。8月15日，中国共产党中央纪律检查委员会（中纪委）和中国国家广播电视总局（广电）发佈声明，要「严格执行演艺人员行为准则，绝不为违法失德艺人提供出镜发声机会，对于失德失范行为表示零容忍。」

Chinesischer Star | Yi Fan Wu Kris Wu

知名男星吴亦凡因涉嫌诱姦未成年少女，于16日晚间被北京警方逮捕。

面对政府强硬的回复，中国湖南卫视芒果TV旗下80多位艺人自发签署承诺书，强调他们会做「德艺双馨」、「以人民为中心」的艺人，希望号召更多的中国艺文工作者为年轻一辈树立榜样。

该项承诺书要求艺人保证「做主流价值观的弘扬者和守护者……不陷入『流量』的巢窠，不漠视公众人物的社会责任」，以及「坚持以人民为中心，坚持以精品奉献人民」等。此外，承诺书也要求艺人保证「自觉反对和抵制资本纵容」、不打法律「擦边球」等。

中国娱乐媒体新浪娱乐报导，承诺书中还提到，坚决抵制违法失德劣行、坚决抵制恶俗粗劣表演、坚决抵制歪曲事实恶意炒作，营造风清正气的行业环境。

DW.COM

中国男星吴亦凡因涉“多次诱骗年轻女性发生性关系”遭到北京警方刑事拘留，并于8月16日因涉嫌强奸罪被批捕。此前曾有律师指出，吴亦凡虽是加拿大籍，但若罪名成立将需在中国服刑。

在中国民族主义浪潮下，艺人在公众领域的發言似乎越来越容易引發争议。德国之声採访多名台湾演艺人士，试图了解业界的因应之道。

有评论指出，中国的言论管制越发严密，香港、台湾甚至中国大陆都有不少艺人疑因政治表态而纷纷登上黑名单。但是，歌迷一般都会认同作为艺人有责任去为社会发声，佩服其勇气和坚持。

事实上，中国政府对于娱乐圈的整治不仅只针对艺人本身。今年5月，中国知名选秀节目《青春有你3》在发生粉丝因「集资买票」而导致大量食物被浪费的争议后，中共中央网络安全和信息化委员会办公室（网信办）就宣布要整治「饭圈文化」，处理民众疯狂追星的现象。

此外，广电总局也下发通知，要求严格控制偶像养成类节目；要进一步落实网路综艺节目製作和播出机构的主体责任，加强对粉丝群体正向引导，强化平台对「水军」、「黑粉」的治理。

中国官媒《北京青年报》评论，整治娱乐圈的最终着眼点是整个中国的社会风气，是要以此为突破口来解决在精神文明领域「提倡什么」、「反对什么」、「树立什么」的问题。

该报认为，政府应有一套处理失德演艺人员的完整制度、建立艺人经纪公司或者签约企业的管理处罚机制，同时也应妥善管理社交媒体和内容平台的娱乐八卦新闻，降低它们的炒作作用。

该评论称：「整治娱乐圈的本质是要提倡理性，让文艺重归正道，维护社会主流道德和风气，反对低级趣味和庸俗。为此，我们要让『整治娱乐圈』的工作日常化、科学化、制度化和理性化，从而发挥出它更大的社会作用。」

（综合报导）

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  • Kris Wu

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    吴亦凡

    吴亦凡因为桃色丑闻被中国电视剧制作产业协会青年工作委员会点名為「劣迹艺人」，《央视网》也在微博以他为例说：「吴亦凡事件闹成这样，已不是娱乐八卦，而是一起影响重大的法律案件和公共事件，需要相关部门全面调查，解疑释惑。」并强调「有必要对失德劣迹者进行针对性的制度约束，通过行业自律倒逼艺人提高道德修养。」

  • China Schauspielerin Zheng Shuang

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    郑爽

    中国女星郑爽2021年初代孕弃养一事闹得沸沸扬扬，其后国家广播电视总局主管的刊物《广电时评》发表文章，标题为《代孕弃养者，德不优法不容》。文章称「代孕不是私事，与法不合」，说郑爽作为演员规避法律、在境外代孕，而且事后准备弃养，这样的行为于私德有亏，无论作品如何，其本人的示范效应都是负面的。文章最后称「我们不会为丑闻劣迹者提供发声露脸的机会和平台」。

  • Fan Bingbing Cannes Film Festival

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    范冰冰

    2018年中国著名女星范冰冰遭指透过阴阳合同逃漏税高达8.9亿元人民币，她一度传出被私下带走调查，并消失近4个月，最后在补缴税下免去牢狱之灾。不过她遭到人民日报海外版旗下新媒体品牌栏目，专注时事政治评论的《侠客岛》点名为「劣迹艺人」，遭到各种封杀，但近日传出复出。

  • Kai Ko

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    柯震东

    柯震东也是被《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。他在2015年和另一名男星房祖名在北京吸食大麻被抓捕，房祖名父亲成龙其后出面致歉。两人遭封杀之后演艺事业陷入低潮，沉寂数年后，两人在2021年同框直播，再为吸毒道歉。

  • China | Schauspieler und Sänger Chen Yufan

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    陈羽凡

    陈羽凡为中国知名男声组合羽·泉成员，担任主唱、吉他手。他在2018年底因吸毒被警方拘留，其后经纪公司就此事发表致歉，但相关表演活动被取消。北京市石景山区公安分局责令被认定吸毒成瘾的他接受社区戒毒三年。他也是《侠客岛》点名的「劣迹艺人」。

  • China | Schauspieler Zhai Tianlin

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    翟天临

    同样遭到《侠客岛》点名的还有中国演员翟天临。他在2019年初在网上发出自己获得北京大学博士后职位的通知书，但其后遭到网民质疑网上无法查到其博士学位论文，认为其学历可能造假。网民随后查察他在2018年中发表的论文，发现大量抄袭，最后北京电影学院发布微博表示，撤销翟天临博士学位。

  • China | Schauspieler Huang Haibo

    中国官方认证的「劣迹艺人」

    黄海波

    曾被称为「国民女婿」的黄海波在2014年传出嫖娼并遭处罚，并在当年被列入广电总局的「封杀劣迹艺人」名单中，参与制作的电影、电视剧、电视节目、广告节目、网络剧、微电影等，都列入暂停播出范围，他也因此退出演艺圈。


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