中国敦促美国在解决中东问题上“发挥建设性作用”

（德国之声中文网）据法新社报道，美国国务院方面表示，布林肯利用这次通话要求北京利用其影响力阻止伊朗报复以色列。4月1日，以色列轰炸伊朗驻叙利亚大使馆附属的领事建筑，造成14人死亡，其中包括伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅指挥官和另外7名军官。

这场袭击发生在加沙战争导致伊以关系极度紧张的时期，伊朗已宣布将会进行报复。

本周五（4月12日），中国外交部发言人毛宁证实，4月11日晚，中共中央政治局委员、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。毛宁说，王毅外长表示，中方强烈谴责对伊朗驻叙利亚使馆的袭击，强调外交机构的安全不容侵犯，伊朗和叙利亚的主权应当得到尊重。

据美国国务院发言人的说法，布林肯同中国以及沙特和土耳其方面进行了电话沟通，希望他们在伊朗和以色列的紧张关系上发挥降温作用。

毛宁还表示：“中方将继续从事情本身的是非曲直出发，为中东问题的解决发挥建设性作用，为局势降温贡献力量。”她补充说：“美方尤其应该发挥建设性作用。”

美国多次公开呼吁中国采取更多措施应对危机，包括向支持哈马斯的伊朗施压。北京则反过来批评美国偏袒以色列。

中国外交部发言人毛宁周五表示：“这一轮形势升级是加沙冲突外溢的最新表现。当务之急是尽快平息加沙冲突。中方呼吁冲突各方切实执行联合国安理会第2728号决议，立即停火止战，阻止人道主义危机。”

本周三，美国总统拜登强调，他的政府对以色列安全的支持“坚如磐石”。不过在此之前，拜登也在接受媒体采访时对以色列总理内塔尼亚胡的加沙政策表达关切，称其是个“错误”。拜登的这番言论是他迄今为止对内塔尼亚胡发出的最严厉批评之一。

目前尚不清楚王毅和布林肯是否讨论了加沙冲突以外的问题。中国外交部发言人毛宁也没有在新闻例会上提供更多信息。

（法新社）

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