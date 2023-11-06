 中国敦促缅甸共同维护边境稳定 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.11.2023

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新闻广角

中国敦促缅甸共同维护边境稳定

中缅边境一带，缅甸军政府同反叛武装不断发生激战，反叛武装已经控制了多座城市。中国官方呼吁缅方为维护边境稳定付出更多努力。

克钦独立军（Kachin Independence Army）的武装分子

克钦独立军（Kachin Independence Army）的武装分子

（德国之声中文网）中国高级外交官敦促缅甸当局，鉴于中缅边境持续不断的军事冲突，缅甸应为稳定局势做出更多努力。中国外交部部长助理农融周一结束了对缅甸的访问后表示："中方呼吁缅方配合中方维护中缅边境稳定。" 北京敦促缅甸军政府，"采取有效措施强化中国在缅人员、机构和项目安保。"

来自中国外交部的消息称，农融从周五至周日对缅甸进行了访问，并同缅甸军政府高层就缅北局势进行了会谈，其中包括缅甸副总理兼外长丹穗，以及缅甸副外长伦乌。

位于中缅边界地带的拉咱，是克钦独立军的大本营。

位于中缅边界地带的拉咱，是克钦独立军的大本营。

上周，缅甸军方失去了对该国北部同中国接壤的掸邦多个城市的控制。多股反叛武装组织的联军占领了具有重要战略意义的商业重镇清水河。联合国方面表示，受军事行动影响，大约23000人被赶出了家园。

反叛武装发动的袭击，是2021年政变上台的缅甸军政府当前所面临的最大军事挑战。上周，中方发出了该地区立即停火的呼吁。作为中国一带一路倡议的组成部分，中方正在当地修建一条耗费巨资的铁路项目。

缅甸军政府周六宣布，反叛武装"克钦独立军"目前也加入了战斗。当地媒体报道称，政府军对克钦独立军位于中缅边境的大本营拉咱发动了炮击。

（法新社，路透社）

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