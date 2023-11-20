中国敦促澳大利亚停止“不负责任的指责”

（德国之声中文网）澳大利亚政府周六（11月18日）称，中国军舰在澳大利亚海军潜水员清除舰艇螺旋桨渔网作业时操作声纳，可能导致他们受伤。据法新社报道，总部在伦敦的独立组织“潜水医学咨询委员会”（Diving Medical Advisory Committee）警告说，声纳声波会导致潜水员头晕、听力受损和器官损伤。

北京在周一（11月20日）对于澳方的说法作出回应。中国国防部新闻发言人吴谦表示，“澳方言论与事实完全不符”。他说，近日澳“图文巴”号护卫舰位中国东海附近海域活动，“中国军队“宁波”号驱逐舰依法依规采取跟踪监视、识别查证等处置措施。其间，中方舰艇严格遵守《海上意外相遇规则》《国际海上避碰规则》等国际规则，与澳舰保持了安全距离，没有进行任何可能影响澳方潜水作业的活动”。

吴谦还反驳了澳大利亚方面称事件发生在“日本专属经济区的国际海域”的说法，称“中日在有关海域没有划界，不存在中方军事活动位于或者进入日本专属经济区的说法”。

他也敦促澳方“尊重事实，停止对华鲁莽的、不负责任的指责，多做有利于增进双方互信积累的事，为两国两军关系向好发展营造积极氛围”。

中国外交部发言人毛宁同样在周一的例行记者会上回应了此事，表示“中国军队一向纪律严明，一贯根据国际法和国际惯例进行专业操作”。她还称，“希望有关方面停止在中国家门口滋事，与中方一道，共同维护中澳关系改善发展势头”。

在经历了过去几年的争吵以及摩擦后，澳中关系近期有所回暖。去年上台的中左翼的阿尔巴尼斯政府寻求与中国建立更加友好的关系。澳总理阿尔巴尼斯也在11月初访华，这是该国领导人七年来首次访华。

法新社报道指出，尽管如此，澳中在安全问题上关系依然紧张。澳大利亚正在不断向美国靠拢，以削弱中国在亚太地区正在扩大的影响力。

澳总理：这是危险的、不专业的行为

据路透社报道，阿尔巴尼斯在周一接受澳大利亚天空新闻采访时说，中澳军舰事件造成了一人受伤，表明军方之间需要“沟通护栏”。

这位澳大利亚总理上周在旧金山的亚太经合组织（APEC）论坛期间与中国领导人习近平进行了简短会晤。对于他是否向习近平提及此事，阿尔巴尼斯目前面临澳大利亚国内政治压力。

阿尔巴尼斯周一说：“这是危险的，是不安全的，是中国军舰不专业的行为。”他表示，这一事件已通过“所有正常渠道”提出，但没有透露是否在APEC会议上与习近平的私人会晤中讨论了此事。

“这样的事件的后果是对两国关系造成损害。这当然是一个造成损害的事件。我们已经向中方表明了这一点”，这位澳总理说。

（法新社，路透社）

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