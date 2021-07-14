中国教育部：美国边检无端盘查中国留学生

（德国之声中文网）本周二(11月2日)，中国教育部官方微博"教育部平安留学"提醒赴美留学生"注意安全风险"。消息称，2021年8月上旬，美国海关与边境保护局（CBP）启动专项行动，强化对中国赴美留学的理工科人员审查力度，重点关注持有赴美学生签证（F1签证）的科学、技术、工程、数学类（STEM）中国留学人员。

教育部称，多名已获得美国政府签发的合法签证的中国留学生在入境美国时遭美方人员滋扰、盘查，部分留学人员甚至以莫须有的罪名被拒绝入境遣返回国。同时，部分中国留学人员离境回国时遭美执法人员盘查，被没收个人电子设备事件仍有发生。

教育部提醒赴美留学人员"提高安全意识，关注赴美留学可能遭遇的相关风险，加强自我防范和保护意识及能力，冷静妥善应对"，并在紧急情况下向当地中国使领馆求助。

此前在10月8日，中国驻洛杉矶总领事馆网站曾发布提醒称，近期多名中国留学生在洛杉矶国际机场入境时，遭美国边检执法人员反复盘问来美学习目的、过往学业成绩、是否曾经就业、是否受过纪律处分、是否"剽窃"实验室数据等情况，有的还遭到威胁、恐吓，甚至被限制自由长达数十小时，最终被拒绝入境遣返回国。

美国驻华使领馆今年5月恢复受理留学签证

留学热情未减

尽管美中关系近年来急剧降温，中国仍是美国国际学生的最大来源国。据美国国务院发布的数据，去年在美的中国留学生超过38万人。

据《南华早报》报道，今年6月，美国向中国公民发放了33896份F1签证，基本恢复到2019年的水平。在新冠疫情期间的入境管制之下，美国驻外机构一度暂停签发普通签证。2020年6月，仅有8名中国人获得了赴美的F1签证。

而在特朗普在任期间，美国对有军方背景或曾就读于被认为属于国防军工系统高校的中国学生的签证审核变得十分严苛。

今年5月，美国驻中国大使馆和领事馆恢复向中国境内申请人发放F-1学生签证。但有高科技专业背景的申请人将接受额外审核，而此前对涉军专业工人士做出的限制仍继续有效。

今年7月德国之声曾报道，一些曾就读于所谓"国防七校"的中国学生申请美国留学签证被拒签。2021年5月美国重新开放签证后的两个月里，被拒签的中国学生超过500人。

北京：损人不利己

对教育部本周向留学人员发出的"风险提示"，中国外交部也有所表态。外交部发言人汪文斌在周三的例行记者会上回答有关问题时说，"美方一方面声称欢迎中国留学生，一方面又'继承'上届政府的遗毒，美方一些执法部门和人员继续大肆泛化国家安全概念，无理滋扰中国学生学者，试图在中国赴美留学人员当中制造寒蝉效应。"

汪文斌指出，这种做法"严重伤害两国人民感情，冲击两国互信与合作，对中美关系稳定健康发展有百害无一益，也违背美方领导人所讲的，无意同中方进行'新冷战'的表态"。他敦促美方"停止这种损人不利己的做法，为中美人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要条件"，称中方将坚定维护中国赴美留学人员的正当合法权益。

中国驻洛杉矶领事馆上个月也表示，已就此向美方"提出严正交涉，敦促美方纠正错误，停止利用各种借口对中国留学生进行无端限制和打压"。

观看视频 01:25 疫情阴影笼罩留学梦

(综合报道)

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