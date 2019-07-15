中国教育部：洋学生不能"被优待"

（德国之声中文网）中国教育部表示要推进中外学生教学、管理和服务的趋同化。该部网站本周六发布了一篇教育部国际合作与交流司负责人的采访。其中指出，教育部注重为为国际学生提供高质量的教育，同时，各大学应对留学生进行中国法律、校规和安全教育："对违规违纪的留学生严肃处理，涉嫌违法犯罪的，配合有关部门依法依规处理，绝不纵容姑息。"

在教育部发布相关消息之前，外国留学生在中国享受"高人一等"待遇的问题成为网络热点。起因是山东大学的"学伴"项目：一名留学生可以与三名中国学生结为"学伴"。该消息传出后受到许多民众质疑，有网民说，这种安排着实过火了，也有不少人抨击校方引诱山大女生"结交异性留学生"。公众的愤怒情绪扩散到对中国校园越来越多的"垃圾留学生"的不满。中国官媒人民网也发表题目为"为留学生配学伴，不是自卑就是自作多情"的文章作评。山大随后发表声明道歉，承认在相关报名表格中出现"结交外国异性友人"不当选项等问题，引发不良影响。

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而几天前福州一名留学生与交警发生冲突的消息更让国际学生问题继续发酵：中国福建农林大学一名留学生因在市区骑电动车载人与当地警方发生推搡冲突。虽然有着明显的暴力抗法行为，但他只因为违反交通违规而受到"批评教育"。相关视频曝光后，有网友质疑罚的太轻。随后，涉事留学生所在的福建农林大学国际学院在官网上发布通报，决定给予该名留学生留校察看处分。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第一名: 韩国科学技术院，韩国 蝉联三年榜首，韩国科学技术院(KAIST)前身为1971年由韩国政府设立的韩国科学院(KAIS)，之后几经合并与分支，如今对外名称统一为KAIST。他的体制仿照欧美，提供许多英语课程，在大田与首尔都有校区。这个大学的教授申请专利的数目大幅领先榜单中其他学校，也被同行广泛引用，因此得以在路透社的这个重视创新的榜单中拔得头筹。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第二名: 东京大学，日本 东大前身是1864年明治时期创办的东京开成学校和东京医科学校，1877年改制为大学，也是许多日本学生最向往的第一志愿。图为学校内的天文望远镜。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第三名: 浦项工科大学，韩国 成立于1986年的浦项工科大学(POSTECH)以“提供最好的教育，进行最尖端的科学研究，服务国家乃至全世界”为宗旨，在短短三十多年间迅速发展，成为知名的工科专业大学。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第四名: 首尔国立大学，韩国 首尔大学的前身是日本于1924年创立的京城帝国大学，1946年由大韩民国政府改称为首尔大学。首尔大学在许多国际学术机构评比中，例如QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名时常列于韩国第一位。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第五名: 清华大学，中国 清华是唯一进入榜单前十的中国学校。清华以工科起家，经过“211工程”建设和“985计划”的实施，涵盖理工、医学、文法商，成为综合性大学。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第六名: 大阪大学，日本 大阪大学1931年创设之初，乃以医学院和理学院为主，不久后即以“理科的阪大”闻名。如今综合实力为日本第三。图为该校开发出的具有拟真脸部表情的婴儿机器人。日本第一位诺贝尔奖得主汤川秀树即是在此校读博期间，发表了获奖论文On the interaction of elementary particles。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第七名: 京都大学，日本 京都大学乃是东京大学之后设立的第二所旧制帝国大学，其毕业生在科研学术界乃至政界商界普遍拥有举足轻重的地位。图为干细胞科学家山中伸彌研究室公布的显微影像。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第八名: 成均馆大学，韩国 成均馆大学是韩国历史上最悠久的大学，其历史可以追溯至於1398年成立的朝鲜王朝最高学府成均馆。第二次世界大戰期間被日本強迫關閉，戰後於1946年恢復辦學，為一所私立研究型综合大学。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第九名: 东北大学，日本 2011年东北大地震距离东北大学仅百余公里，校舍受到不同程度的毁坏，图为民众在一小学前为罹难者默哀。东北大学位于日本东北地区仙台市，以农科起家，后续设立理科与医科，21世纪逐渐扩展为综合型大学。文学家鲁迅曾在此留学读医。

亚洲这十所大学“脑洞最大”！ 第十名: 新加坡国立大学，新加坡 新加坡国立大学前身为1905年成立的海峡殖民地与马来亚联邦政府医学院，如今为一所综合型大学。其主要教学语言是英文，并采用英美式的通才教育，大一入学时被分到各院校接受共同基础教育，大二才依照兴趣专业选择科系。



另一起引发争议的事件是一个老生常谈的问题，长期以来，中国学生和外国学生的宿舍待遇差异一直是争议话题。最近关于外籍学生的讨论中，宿舍问题也再次受到关注。有微博网友把山东农业大学将内部农大宾馆重新装修当作留学生宿舍楼的告示贴到网上，相关消息配置了对比明显、条件简陋的中国学生宿舍。此外，首都师范大学游泳馆仅对留学生、不对中国学生开放，山东大学再被曝曾招募25人陪护一名骨折留学生的消息都引起热议。

赴中国留学的外国学生规模近几年不断扩大。《中国日报》指出，自2014年，中国已成为国际学生在亚洲留学的主要目的地。中国教育部统计，去年，来自全球各地196个国家和地区的逾49万名外国学生在中国的1000多所高校和科研机构深造。

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中国教育部补充说"趋同化管理"为来华留学教育管理方向，但这不意味着完全与中国学生同化，教育部指出："既要对中外学生一视同仁，也要看到来华留学生风俗习惯和语言、文化存在差异，以合理、公平、审慎为原则，帮助来华留学生了解中国国情文化，尽快融入学校和社会。"

教育部门对国际学生的表态引来大量网友评论，有网友对落实提出质疑，一名网民留言："希望可以落实，不要只是装个样子"。有网民说："措辞很好，"推动"反正是推了能不能推动成常态就难说了。"

也有人对教育部的说法并不买账："趋字去掉行吗？就应该一律平等！不管什么风俗、习惯，来到中国就应该遵守中国的法律，这是起码的要求！"有网友说："趋同不等于等同，不愧是搞教育的 这点文字游戏玩的真6"。有微博网民说："大家看看就行，不用认真，人家说的是 '将推动'，意思是现在还没开始实施[笑而不语]人家又说'趋同'，意思就是我国大学生和洋大人依旧不平等[笑而不语]大家看完就散了吧"。

也有网友提出要出台更严厉的留学生规定："后半段讲的这些不还是在和稀泥吗？还是要继续优待外国留学生呗，来中国好几年连中国话都不会说的留学生就应该遣返"。也有人建议："中国留学生在欧美都要通过语言测试才获得资格，外籍学生来华留学应达到一定水平中文考核，不必标配伴读，也应该让外籍学生与我国学生共享同等教师、课堂。"