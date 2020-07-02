中国教育部新规 开网店、做博主也算就业

(德国之声中文网) 根据中国教育部最新发布的有关2020年高校毕业生就业数据统计的规定，"自主创业"就业类型中，增加了"电子商务创业、利用互联网平台从事经营活动"，其中明确列举了"开设网店"；"自由职业"就业类型中，则增设了"互联网营销工作者、公众号博主、电子竞技工作者"。

与此同时，中国人力资源与社会保障部也在7月6日发布文件，将"互联网营销师"也认可为正式的职业，具体定义为"指在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行营销推广的人员"。文件明确指出，"该职业包含但不限于直播销售员工种"。

市场"压力山大" "不务正业"转正

教育部以及人社部的两份新规，让以往公众眼中"不务正业"的"电商主播"、"带货网红"、"电竞玩家"成功"转正"，都有了官方认可的正式职业称谓。在这一操作的背后，是新冠疫情影响下"压力山大"的就业市场。

根据今年4月底中国人民大学中国就业研究所与"智联招聘"平台共同发布的《2020年大学生就业力报告》，今年第一季度大学生招聘需求人数减少，求职申请人数增加，3月份毕业生开始进入春季招聘市场，求职申请人数同比增幅高达143.25%。同时，中国教育部的统计数据还显示，今年中国大陆的应届高校毕业生总数就比去年多了40万。

《2020年大学生就业力报告》中还提到，即便是找到工作的应届大学毕业生，其薪酬待遇也难以达到原有预期。

此外，其他国家的就业市场同样受到了新冠疫情的巨大冲击，也导致了不少原本在国外就业的中国留学生选择回国，进一步加大国内市场的就业压力；应届大学毕业生选择出国留学的人数也显著缩小，他们也显然会寻求先在国内就业。

与时俱进？面子工程？

就在上周，中国人民大学国家发展与战略研究院、经济学院发布报告，预测中国2020年调查失业率会在6%左右，而且即便疫情在1年内得到控制、经济逐步复苏，但是就业市场的复苏仍会有一个滞后过程。报告预测，就业困境可能会持续2年左右。中国人民大学应用经济学院教授丁守海、中国社科院经济学家余永定更是指出，在6%的"城镇调查失业率"之外，还有规模极其庞大的"隐形失业"人群。比如在经济危机期间返回农村老家的农民工，就不会被统计为失业人口。

今年6月初，中国总理李克强也在一次视频会议上表示，今年高校毕业生就业形势严峻。新华社引述李克强讲话指出，"要推动新产业新业态更大发展，为毕业生创业和灵活就业搭建更广平台"。

正是在这一背景下，教育部、人社部将"电子竞技工作者"等也列入了正式职业。官方媒体《北京青年报》评论指出，"传统的就业指标很难满足就业统计的需要，确实有必要对其予以更新完善，将新就业形式纳入其中。就此而言，自由职业的范围加入电子竞技工作者，属于与时俱进，实至名归。"同时也指出"就业统计是很严肃的事情，绝不是一些人想象的会打电竞就算就业"。

不过，中国财经媒体《21世纪经济报道》则批评说，新规有给高校提高就业率"放水"之嫌，因为"开网店、做自媒体、打电竞是很多大学生的业余爱好或兼职，不仅门槛低，而且难以靠这些工作维持稳定收入"。

在新浪微博、知乎等中国社交网络上，不少网民也对此次就业统计新规进行了揶揄嘲讽。有人问道："开通微博是不是也算就业？"，还有人说："玩的好就是就业，玩不好就是不务正业。""疫情就是疫情，经济不景气也是大家意料之中的事情，教育部搞这个面子工程，除了落下笑柄之外没啥意义。"

德国就业统计口径也有模糊之处

在就业统计工作中调整统计口径并非中国政府的专利。德国联邦政治教育中心就明确表示，就业数据统计会受到"政治操作"之影响，并非每一个没有劳动收入的人都会被计为失业。在德国，联邦劳动局每月公布的失业率数字，主要包括的是领取失业救济金的人群。甚至连正在参加再就业培训的失业者，也会被剔除出官方的失业统计数字。

根据德国《社会保障法典》(SGB)等法规的定义，只有"对于就业市场全面可用"的人，才可以被计入失业人群；凡是"自主退出劳动力市场"或者"必须在家照顾家人者"，都不会被计为失业人口。

不过，德国还有一项名为"未充分就业"(Unterbeschäftigung)的统计指标，涵盖了提前退休、长期病假、从事低收入零工却仍需要社保救济的人群等。但是，德国各部门、不同法规对"未充分就业"的定义也并不完全一致。