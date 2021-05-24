 中国教育部建议香港推动普通话纳入中小学考试 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.06.2021

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中国教育部建议香港推动普通话纳入中小学考试

中国教育部首次发布了《粤港澳大湾区语言生活状况报告（2021）》，其中建议将普通话教育纳入学校考评体系，并且提出在法律上明确普通话与简化字的地位。香港教育局回复港媒问询时，未有正面回应是否会接纳报告的建议。

Hongkong Coronavirus Schule

香港学校资料照片

（德国之声中文网）中国教育部在本周三（6月2日）的新闻发布会上发布了年度《中国语言文字事业发展报告》，其中首次发布了《粤港澳大湾区语言生活状况报告（2021）》，其中建议香港讲普通话纳入考评体系，并且确定简体字的法律地位。

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日前传出一名香港小学教师遭教育局取消註册後，中国官媒《人民日报》发表评论指教育只有「一国之责，无两制之分」。另外，香港也传出另一间中学因国安法而新增校规。

香港周四举行国安法施行后的首个“国家安全教育日”，多所学校今天举办升旗典礼及唱国歌等爱国活动。林郑月娥在致辞时强调，国家安全与政权安全不可分割，管治权必须牢牢握在爱国者手中。

根据中国官媒央视报道，《粤港澳大湾区语言生活状况报告》顾问郭熙介绍说，报告提出84条建议，其中包括香港应将普通话教育作为政策适度融入学校考评体系，连贯衔接小学、初中、高中的普通话教育。《报告》分析了香港“两文三语”的现状，尤其是在教育领域存在的问题，提出在法律上明确普通话与简化字的地位、将普通话教育适度融入考评体系、粤港合作推进普通话教学等具体建议。

香港1997年起实施“两文三语”的语言政策，两文为中文和英文书写，三语为粤语、英语和普通话。

香港《苹果日报》报道，前立法会议员、教协副会长叶建源，质疑撰写报告者未必了解香港实际状况。他指，在现行政策下，已有相应普通话的考试制度，评估教师与学生的语言能力。此外，中文作为香港法定语言之一，虽然传统上惯常使用繁体字，但以简体字书写的文件在法律上同样有认受性。他强调，在一国两制下，香港有独特历史背景​​和角色，应在“两文三语”基础下继续改进，“三语”有同样的重要性，亦应受到重视。 

观看视频 02:16

香港国安法实施后的首个“国安教育日”

香港教学考评系统是否因此出现变动尚未可知。香港教育局回复《苹果日报》问询时，未有正面回应是否知悉和接纳报告的建议，仅指香港语文教育政策是要培养学生拥有“两文三语”，以提高香港在国际上的竞争力，同时加强香港与内地的交流和连系。香港中小学设有普通话科，所有学生均须修读。

这并非是香港教育系统首次受到北京的关注。就在今年4月，香港《明报》记者发现，当地中小学有关历史的教科书出现紧跟内地的趋势，原来的“中华民国政府”迁台改成了“中国国民党”迁至台湾。

香港2019年6月爆发反送中运动，示威活动持续超过半年之久。根据路透社取得的警方统计数据，在9200名被捕的示威者中，约40%是年轻学子，其中超过千人年龄不满18岁。路透社指出，意识到有如此多的香港年轻人对共产党抱持敌意，中国领导层开始心生警惕。如今北京锁定学校课纲、教职员工、考试和课外活动内容，试图通过“再教育”的手段使香港年轻人成为忠于中国的公民。两名不愿具名的中国官员透露，他们预计在香港行政长官林郑月娥任内会出现全面的教育改革。

(综合报道)

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