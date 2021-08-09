中国教育部宣布压减考试次数、不排名

（德国之声中文网）继7月下旬中国官方出台严厉的“双减”政策后，中国教育部本周一又公布了有关义务教育学校考试管理的通知。其中要求大幅压减考试次数，小学一二年级不进行纸笔考试，义务教育其他年级由学校每学期组织一次期末考试，初中年级可适当安排一次期中考试，但学校和班级不得组织周考、月考、单元考试等其他各类考试，也不得变相组织考试。此外，学校期中期末考试实行等级评价，一般分4至5个等级。考试结果不排名、不公布，以适当方式告知学生和家长，不得将考试结果在各类家长群传播。不得按考试结果给学生调整分班、排座位、“贴标签”等等。

不排名引担忧

中国大陆目前实行九年义务教育制。教育部的新规在网民中立即引发争议。有人表示支持，认为新规是给孩子减负。名为“LR-局外人”的网民写道：”人要脸树要皮，在群里面公开成绩会让有的家长很难堪。”不过，更多的网友在留言中对新规感到担忧，尤其针对考试结果不排名这一条。

有人指出，在应试教育的背景下，学生有必要自己知道排名，“毕竟要考学校的，还是不能一刀切”；“孩子不考试不排名，家长不清楚状况，两眼一抹黑，等中考高考“开盲盒”？更没人敢生孩子了”。网名“太南了取名”的网友写道，“有钱人默默的请家教，，，而穷人连自己小孩成绩是个什么水平都不知道，想管都无处下手。然后穷人小孩天天乐乐呵呵好好玩，一到中考高考，啥都不是。最后只能去打工。”

网名“超级小鸡拉面”的网友认为，这是“无痛分流，让一般的孩子在不知不觉中流向职业学校”。也有人认为小学不排名完全OK，给孩子一个轻松的童年，但建议中学以后应该有排名，或者“可以排名但是不用公布吧，除非中高考改革，不然还是有必要的。”

还有网友认为这是西方式教育。网友“我见青山1992”写道:“恕我直言，这不就是西方式教育吗？中小学没有压力，富人孩子在上私教，穷人孩子在玩泥巴。大学严进严出。说西式教育教出的孩子会思考的，要不要看看那些孩子的家庭啊。”

德国的双轨制

学校不公布学生的考试结果，不给学生排名——这一点在德国确实是不成文的规定。按照德国的教育制度，小学只有4个年级，之后就进行分流。学生从5年级起分别进入以上大学为方向的9年制高级文理中学（Gymnasium），以较高等的职业需求为目标的9年制实科中学（Realschule）以及以职业教育为主的6年制职业专科中学(Hauptschule)。不过，上述选择方向并非一成不变，学生有选择更换不同类型中学的可能性。此外，德国小学通常只上半天课，有的学校下午提供托管班。孩子们可以参加兴趣班，或者自由玩耍、阅读、做游戏等等。

德国小学只上半天课

按照德国统计局2019年2月公布的数字，2017年，德国15岁及以上的人群中约有32%的人拥有高等教育文凭，低于欧盟平均水平。由于长期实行“双轨教育”，德国年轻人选择继续在高校深造的人数比例低于经合组织平均值。大约有六成的德国高校毕业生选择进入职业学校，通过“双轨制”职业培训获得技能，随后踏入职场。

近年来，越来越多的国家对于德国的职业教育模式表现出兴趣。中国教育部门也开始借鉴德国的一些做法。但德国的双轨制教育非一朝一日形成，而且有一系列配套机制。近年来，德国人也在讨论和探讨双轨制的一些不足和弊端。

德国学校的打开方式 从垂髫幼童到翩翩少年 德国儿童在6岁前上幼儿园，6岁开始接受义务教育。根据每个联邦州的具体规定，义务教育持续到9年级或10年级。除非出现特殊情况，例如身患重病，否则所有的学龄儿童都必须在学校接受义务教育。

德国学校的打开方式 小学 德国小学新生入学的第一天每个人手里都会捧着一个大礼袋，礼袋里装着各种糖果。小学生们由此步入了“人生的新阶段”。德国的教育体系不是由联邦教育部主导而是由各个联邦州负责。多数联邦州的小学为4年制，但是柏林的小学为6年制。

德国学校的打开方式 老师推荐 小学毕业前，老师会给每个学生做出不同的推荐，建议他们在文理中学（Gymnasium）、综合中学（Gesamtschule）、实科中学（Realschule）或者普通中学（Hauptschule）继续就读。但是北威州的父母往往不听从老师的建议，他们更倾向于将子女送入他们选择的学校。

德国学校的打开方式 文理中学 文理中学为德国各高校培养后备军。文理中学毕业后可以获得专科学校文凭或者高中文凭。文理中学的课程安排从数学、化学到外语、艺术、哲学、体育，内容十分全面。

德国学校的打开方式 实科中学 多数联邦州实科中学的设置从5年级到10年级，教学内容和文理中学相似，但是外语教学种类相应较少。实科中学的毕业生往往会继续就读于技术或者经济专科学校。而成绩格外优异的学生也可以转学去文理中学或者综合中学，之后可以得到高中文凭。

德国学校的打开方式 普通中学 普通中学的教学内容和其它学校类似，只是教学进度较慢。而且普通中学安排的结合实际操作的课程内容较多，以方便学生毕业后可以顺利升入职业学校或者开始职业培训。普通中学的毕业生同样也有机会转入文理中学或者综合中学就读。

德国学校的打开方式 综合中学 上世纪70年代，德国社民党政府建议对当时的教育体系进行改革，在文理中学、实科中学和普通中学之外又引入了综合中学。此后综合中学的数量不断增加。综合中学的毕业生也可以获得高中文凭。一些学生在9年级或者10年级毕业后选择转入职业学校就读。

德国学校的打开方式 综合中学受到追捧 现如今大约一半的小学生毕业后都会进入文理中学。不过综合中学现在也很受欢迎，因为进入综合中学的学生不需要立刻决定未来究竟是读大学还是学一个实用的技能。在一些大城市，综合中学的报名人数甚至多于招生人数。例如去年科隆就有1000名小学毕业生没有收到综合中学的录取通知书。

德国学校的打开方式 文理中学的适应期 文理中学的5、6年级算是适应期，如果一些学生在这期间感觉教学内容过难，老师会建议他们转学去实科中学或者普通中学。与之相反，其它类型中学成绩优异的学生也可以转学去文理中学。但是综合中学往往是一位难求。

德国学校的打开方式 职业技术学校 普通中学和实科中学的毕业生一般会进入职业技术学校学习。在这里学生们既学习理论知识，又可以练习实践操作。普通中学和工厂企业的联系紧密，学生在校期间就有机会积累很多实习经验。

德国学校的打开方式 共同学习 理论上，身体带有残疾的学生一般都就读于特殊学校。但是有不少批评意见认为，这种做法会将残障学生同同龄孩子隔离开，所以一些学校也招收残障学生。可是这也同样招来了批评之声。反对者认为，如果学校缺少接受过相关培训的教师，那么这些残障学生就无法得到相应的特殊照顾。

德国学校的打开方式 几点下课？ 学生们下课的时间经常变化，有时候下午3、4点下课，有时候中午之后就没课了。这让上全天班的父母很是头疼。目前提供全天制课程的学校数量仍不多。

德国学校的打开方式 私立学校仍是少数 德国也有一些私立学校，例如蒙特梭利中学、华德福中学、寄宿学校和教会中学。不过多数学生还是就读公立学校。



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