中国教育部发布美国“留学预警”

（德国之声中文网）在中美贸易战持续僵持，双方代表不断放出强硬表态的同时，民间学术交流也可避免的受到了影响。中国教育部本周一（6月3日）最新发布 2019年第一号留学预警，提醒中国学生学者出国留学前加强风险评估，增强防范意识，做好相应准备。

中国教育部在预警公文中指出："一段时间以来，中方部分赴美留学人员的签证受到限制，出现签证审查周期延长、有效期缩短以及拒签率上升的情况，对中方留学人员正常赴美学习或在美顺利完成学业造成影响。"

中国官方媒体《环球时报》总编胡锡进在教育部发布这一消息前不久就通过其英文推特公开了相关信息。他在被中国政府屏蔽的这一社交媒体平台上发文称：根据我收到的消息，中国将就在美国学习的风险发出警告。这一警告是对美国最近对中国学生采取的一系列歧视性措施的回应，也可以看作是对美国发起的贸易战的回应。

事实上，早在2018年2月，美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷（Christopher Wray）就曾表示，他的机构对中国运用"非传统"的情报人员--包括学生、教授和科研学者搜集情报越来越感到忧虑。"不只是在大城市，在小城市也是如此，……涉及所有学科"，雷对参议院情报委员会表示，并指出美国学术界对这一问题的看法"过于天真"。

紧接着在2018年5月底，彭博社就曾援引美国国务院官员报道称美国准备收紧针对部分中国公民的签证发放。从当年的6月11日开始执行。这位官员表示，仍然会向中国留学生发放最长期限为5年的留学签证。但在特定情况下，美方会缩短留学签证的有效期。但不久后，美国国务院公共事务部国际媒体总监包日强在接受中国媒体凤凰卫视的采访中，否认了有关美国国务院限制赴美签证有效期的消息。

对STEM说不

同时根据包括"新浪新闻"在内的中国媒体报道，奥巴马执政时期，美国将中国留学生签证的最长期限延长至5年，但从2018年6月11日开始，部分中国留学生到大使馆签证后又只能获得一年的F1学生签证。新规主要针对的人群是所谓"STEM"专业人才，即在科学（science）、技术（technology）、工程（engineering）和数学（mathematics）领域求学的中国学生。"有评论分析称，而这些正是中国官方在"中国制造2025"政策架构下重点扶持的科研领域。

2018年10月初，英国《金融时报》报道称，在美国有关部门讨论如何应对中国间谍时，白宫助理斯蒂芬·米勒（Stephen Miller）就曾向特朗普和其他官员建议，应禁止中国公民到美国留学。米勒曾在政府制定严格的移民法规过程中扮演关键角色。

当时三名在场的消息人士透露说，尽管讨论焦点是间谍活动，米勒却强调，他的计划还将打击到那些教职员和学生攻击特朗普的精英大学。他的提议引起激烈的争论后，这个议题又在2018年春天的一次椭圆形办公室会议上被提了出来，立即受到很多人的反对，包括原艾奥瓦州州长、现任驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）。

据称，布兰斯塔德在那次会议前表示，米勒的计划会对较小的高校，包括艾奥瓦州的大学造成较大的冲击，而不是资金充裕的常春藤联盟名校。美国驻华使馆官员也强调经济方面的考虑称，美国大多数联邦州在服务行业享有对华贸易顺差，其中一部分就来自中国学生的支出。

"科技专业成拒签重灾区"

特朗普当时决定先不采纳更为极端的措施。但从那是起中国留美学生就明显感觉到了签证政策收紧所带来的压力。 中国网络媒体"搜狐新闻"于2019年3月发表了来自"择校圈"的文章，称：过去12个月以来，中国留学生办美国签证拒签率持续上升，已经达到了10年来最高值。文章称，即便是已经拿到签证的留学生回国续签也会拒签，更严重的是科技专业博士及研究生成为了重灾区。

中国教育部官方数据表明，中国学生毕业后留在美国的比例自2000年以来呈减少趋势。尤其是2010年以来，"回中国"的比例超过一半，2017年更是达到了8成左右。中国媒体称，这样的变化，除中国经济实力增强更具吸引力外，美国收紧中国留学生政策也是重要因素。

据国际教育研究所（Institute of International Education）搜集的数据，2016到2017学年，中国是在美外国留学生的最大来源国，在美国高校和大学注册就读的中国学生超过35万人。与之相比，上一年度在美的印度学生为18.6万人。