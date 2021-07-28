中国教练指导菲律宾选手击败自家人夺首金：「心情複杂」

（德国之声中文网）菲律宾奥运选手迪亚兹（Hidilyn Diaz）27日在举重55公斤级决赛中，战胜中国选手丶世界纪录保持者廖秋云，夺得菲律宾历史上首枚奥运会金牌，将获得千万披索的奖金及房产。

迪亚兹的举重教练是来自中国的高凯文，他向德国之声透露，迪亚兹打败中国选手获胜时，他坐在角落低头滑着手机，不敢有太多表情，心情非常複杂，直至颁奖典礼後他才趋前拥抱迪亚兹。

今年64岁丶来自北京的高凯文表示，作为中国教练，带领菲律宾选手战胜中国人，情绪很複杂，并对德国之声说：「看到自己训练的运动员获胜，肯定高兴，但也非常矛盾，在为迪亚兹感到骄傲的同时，也为中国感到惋惜。」他担心，会刺激到中国，就一直躲起来没有出面，他也相信大家可以理解他的心情。

中国队不满未泄情资

然而，菲律宾媒体引述迪亚兹称，中国队对於高凯文没有在比赛前，私下提醒他们有关迪亚兹的信息而感到不满。迪亚兹29日对《菲律宾星报》表示：「中国队对我的教练有点生气，因为他没有对他们透露有关我的力气的情资。」

她说：「教练当然没有与中国队分享......我想『他为什么要分享？ 他在这里是在协助我，使我更强壮。』这是一种很复杂的感觉，与政治，或海上的国际议题牵连着。」并强调，虽然没有战争，但她能代表菲律宾，并且击败中国。迪亚兹所指的是菲律宾与中国在南海主权问题。

高凯文对德国之声表示，他希望中国看到其他国家获胜能有接受的胸怀，并说，一个运动项目要发展的好，就必须要有竞争。他说：「一个国家好有什麽用？如果是这样都自己玩了，别人都不跟你玩了，若都是你冠军，那还练什麽呢？要有竞争才有意义。」

事实上，教练受聘为不同国家或地区的选手训练很常见，像是来自中国辽宁的教练张嘉民曾担任泰国教练，後来赴台湾指导中华队选手陈苇绫在2008年北京奥运中获得铜牌。另外，中国教练郎平也曾在2008年北京奥运中率领美国排球队，击败中国女排，当时随即惹来中国网民狠批「祖国叛徒」。

今年64岁的高凯文曾带领迪亚兹在2019年的雅加达亚运会拿下金牌，之後受菲律宾政府邀请，正式签约成为迪亚兹的奥运举重教练。此前，高凯文曾是中国八一体工大队教练，也曾执导过多名中国奥运选手夺金，包括2012年奥运金牌得主周璐璐。

曾赴台湾丶马来西亚训练

迪亚兹为菲律宾夺得首枚奥运金牌，在当地受到极大关注，但高凯文向德国之声透露，东金奥运前，迪亚兹就十分被看好夺金，因此常接受采访，而无法专注且有系统的训练。因此，2019年在朋友的安排下，与迪亚兹两人赴台湾高雄的鼓山高中训练。

台湾鼓山高中的学生向媒体表示，当时得知迪亚兹要到学校受训时，大家都觉得重量级人物应该都高高在上丶不易相处。没想到迪亚兹到校，待人亲切有礼，很快就和师生们打成一片。高凯文表示，当时元本预计在台湾训练一段时间，後来因为签证及居留问题就改成到马来西亚。

2020年初，高凯文带着迪亚兹前往马来西亚专心为奥运备赛，原本计画训练两三个月，却因为新冠肺炎疫情而困在马来西亚。高凯文带着迪亚兹和她的男友兼体能教练，从吉隆坡一路辗转，最终在朋友的协助下在马六甲得以安顿。

高凯文说：「我把後院改造成健身房，成为临时训练场。那段期间真的很辛苦，买菜煮饭都得自己来，加上经费不多，省吃俭用。」并说，这次能成功夺金，一切都值得了。

出身贫穷丶毅力惊人

其实迪亚兹一路走来并不容易，她长期遇到资金困难的问题，多年来呼吁私营公司支持她的培训。更令人震惊的是，杜特尔特政府2019年指控她参与抹黑政府的阴谋。使得当时正为东奥训练的她，非常担心自己和家人的生命。

作为贴身教练的高凯文，近距离观察迪亚兹长达两年的时间，高凯文向德国之声说，「毅力」是迪亚兹成功的关键。

今年30岁的迪亚兹出生於菲律宾南部棉兰老岛的三宝颜的小村庄，他的父亲是名三轮车夫，家境并不宽裕，高凯文曾去过迪亚兹的家，他说：「那根本就不是楼房，一家人挤在一个房间」。

迪亚兹除了是举重选手，也任职於空军部队。迪亚兹比赛时，老家聚集了20多名亲戚观赛。迪亚兹的母亲说，女儿获胜那刻，家中人人雀跃欢呼，甚至喜极而泣。

高凯文说：「迪亚兹有信念，坚强且坚持训练，或许是因为出身贫穷而注定有积极吃苦的精神，训练不管怎麽辛苦，她都能做到。」高凯文指出，「通常运动员25岁就不干了，他还能一直坚强。」

这次成功为菲律宾夺下奥运首枚金牌，终结菲律宾参加奥运近百年的「零金牌」迪亚兹可获得65万美元的奖金，两套房产，菲律宾亚航也允诺给予迪亚兹终身免费飞行。菲媒指出，迪亚兹不仅展现女性在全球体育舞台上的成就，更成功地向菲律宾介绍了这项许多菲律宾人从未接触过的运动项目。

高凯文透露，金牌的奖金他不会拿到，但他也不在乎。并解释，夺首枚金牌对菲律宾的意义非常重大，对提高其民族自尊心很有帮助，过去菲律宾缺乏拼博的精神及国家对体育的投入，如今迪亚兹做到了，「若能促使整个菲律宾强大起来，这会是最有意义的事情」。

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