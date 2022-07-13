 中国「政治启蒙」博主「编程随想」证实被判刑7年监禁 | 文化经纬 | DW | 24.03.2023

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文化经纬

中国「政治启蒙」博主「编程随想」证实被判刑7年监禁

本名阮晓寰的中国知名博主「编程随想」在今年2月被上海市第二中级人民法院以「煽动颠覆国家政权罪」判处7年有期徒刑。他的妻子对判决书多处内容表达质疑，表示将继续上诉，同时也在与检方交涉，希望由信任的律师为阮晓寰辩护。

知名博主编程随想因为在网络发表文章遭判刑，官方罪名为“煽动颠覆国家政权”（资料图片）

知名博主"编程随想"因为在网络发表文章遭判刑，官方罪名为“煽动颠覆国家政权”（资料图片）

（德国之声中文网）2021年失踪的知名博主「编程随想」在消失将近两年后传出因「煽动颠覆国家政权罪」遭判刑7年。人权律师尚宝军3月21日在推特公开了「编程随想」妻子贝女士的救助信息，表示她的丈夫阮晓寰、博客号「编程随想」于2021年5月10日被政府带走。贝女士在信息中称正在替丈夫上诉，也提到今年2月19日她曾被当年办案的公安训话2个多小时，就她聘请律师一事向她施压。

阮晓寰1977年出生于福建泉州，被捕前住在上海。他在2009年创建了「编程随想」中文博客。早期内容以编程技术文章为主，接着大部分文章内容转为分享「翻墙」方法、对中共与中国政府的批评、外媒对中国的报导转载等。除此之外该博客还提供电子书下载、离线浏览和邮件订阅功能，不少中国网民奉他为「政治启蒙」。阮晓寰曾于2008年北京奥运会期间担任大会信息安全系统总工程师。他在个人推特帐户上自称是IT宅，「热衷于抹黑党国、揭露洗脑、普及翻墙，偶尔会谈点技术，分享些电子书」。

编程随想的个人推特帐户

编程随想的个人推特帐户

被指「煽动颠覆」

据自由亚洲电台报导，阮晓寰在2021年遭上海市杨浦区公安局抓获，同年6月17日遭上海市检察院第二分院批捕。在过了将近两年后的2023年2月，阮晓寰因「涉及国家秘密」接受不公开审判，被上海市第二中级人民法院以「煽动颠覆国家政权罪」判处7年有期徒刑，剥夺政治权利2年，没收财产人民币2万元。

阮晓寰妻子贝女士向自由亚洲电台表示，她在丈夫被捕一年多后才得知「编程随想」即是丈夫本人。知情人士透露，过去一年多来，当局都不允许家属探望阮晓寰。时隔近两年，贝女士在开庭时才终于再度见到其丈夫，她表示他瘦得只剩下原来的一半、大半头发已经变白。

根据网上流传的判决书，检方指控被告阮晓寰于2009年6月至2021年5月期间因「长期对我国政治体制、社会治理模式存在不满情绪，在其居住地多次使用自用电脑编写百余篇造谣、诽谤的煽动性文章，内容涉及抹黑我国现行体制、煽动颠覆国家政权、意图推翻社会主义制度，并通过境外网络平台发布，造成大量网民浏览、评论、转发、效仿等恶劣后果。」

判决书未提及「编程随想」

该判决书指出，阮晓寰曾辩称「写涉政类文章目的是想让国家变得更好」，但他对起诉指控基本事实及罪名「不持异议」，并且已经对查获的百余篇涉政博文「进行了阅看并签字确认系其本人所写」。不过，判决书全文未提及「编程随想」博客，也没有列出所涉博文内容。

阮晓寰妻子贝女士对判决书多处内容表达质疑，并透露法官在宣判后以「案件涉及国家安全」要求她保密，但她认为「既然这是公开判决书，我保留公开它去寻求社会援助的权利」。

「编程随想」中文博客创建于2009年

「编程随想」中文博客创建于2009年

法院疑阻止家属聘用律师介入

自由亚洲电台报导，阮晓寰在一审判决后当日在看守所内提交上诉；贝女士也于2月20日委托北京人权律师莫少平和尚宝军担任上诉律师，但上海高院立案庭承办法官迟迟不予处理。 3月9日，尚宝军至上海杨浦看守所申请会见阮晓寰遭拒，并被告知上海高院已经为阮晓寰指定了两位法律援助律师。尚宝军指出，这是中国当局常用的「占位」套路，用意是阻止家属聘请的律师介入。目前阮晓寰家属正与检方交涉，希望由信任的律师为其辩护。

在阮晓寰被判刑的消息传开之后，「编程随想」涌入许多网民留言，有人指出：没有足够的证据证明阮晓寰就是「编程随想」。也有些读者开始回溯博客旧文找线索，一位匿名访客在2009年6月11日的《是该写点技术以外的东西了》文中留言：「判決书指控2009年6月至2021年5月期间，可能就是指的从这篇博文开始。在这篇博文前，至开博的2009年1月，全部是技术内容，没有政治博文。」另外还有读者写道：「还记得博主写的关于斯托克代尔这篇文章，希望博主也能像斯托克代尔一样，迎来最终的黎明。」

博客创作心路历程

在「编程随想」获2013年德国之声国际博客大赛（Bobs）最佳中文博客提名时，他曾向DW讲述博客创作的心路历程。他提到，在2009年头半年的博文几乎都是软件开发方面的，「俺压根儿没想写政治内容，仅仅想分享自己多年的软件开发经验」。但到了2009年5月底，因为临近六四20周年纪念日的关系，包括「编程随想」在内的很多国外网站都被封了，因此他开始写翻墙教程帮助博客的读者继续访问。从2011年发生了钱云会事件和茉莉花集会之后，他才下定决心写一些敏感的文章。

他强调，人们应该明白一点：你可以不关心政治、但是政治会来关心你。他希望透过培养民众的政治素质和心理素质，让大家愿意参与公共事务、表达自己的政治诉求，同时不被洗脑和忽悠，才能以「非暴力革命」实现政治变革和体制转型。 「编程随想」指出：「如果有足够多的民众具备一定的政治素质和心理素质，非暴力革命才有希望成功。俺最近两年写了很多政治内容和心理学内容，原因就在于此。」

（综合报导）

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