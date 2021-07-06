中国政府重拳“打滴滴”　究竟为哪般？

（德国之声中文网）滴滴6月底刚在美国挂牌上市，是继阿里巴巴后在美国IPO规模第二大的中国企业，不过在上市后，7月2日突然遭中国启动网路安全审查，之后被勒令下架。

三天后，中国再宣布对“运满满”丶“货车帮”及“BOSS直聘”实施网路安全审查，期间这三个平台停止新用户注册，而这些平台所属的企业，都在最近一个月内刚在美国证券市场挂牌上市。

从历史角度看待问题

专门为企业提供IPO上市咨询服务的一位德国业内人士表示，必须用从历史的角度看待眼下中国监管机构的做法。首先多年来，中国政府一直对中国企业在美国上市持保留态度。

包括滴滴、货车帮、BOSS直聘在内的，在美国上市的中国企业大多都是科技型企业。这些企业的业务模式事关信息基础设施软硬件建设、主权或意识形态，在中国是不允许外国投资者进入的。所以相关企业就用了一种绕道而行的方式，通过在开曼或者英属维京群岛等地注册设立所谓的“可变利益实体”（VIE），利用复杂的企业组织架构，规避中国监管机构对提供“互联网增值业务”企业的相关规定。

在这一架构下，一家公司业务主体的股东全部为中国公民。在开曼等“避税天堂”开设的母公司只是控股公司，这家母公司需要通过在香港设立另外一家外商独资公司和中国内地开展业务的内资公司签订一系列协议，规范股权、业务经营、咨询和服务关系等事关企业所有权和经营的重大事项。通过这些协议，注册在开曼或英属维京群岛的母公司最终可以控制中国内资公司及其股东，使其可以按照外资母公司的意愿经营企业，并分配、转移利润。

中国政府的“眼中钉”

十多年来，几乎所有在海外上市的中国公司，都是通过这种方法合法规避中国政府对外资控股的管制。而对于中国政府来说，这是十几年来的“眼中钉”。因为上市企业的做法，实际上让中国政府对外资进入电信产业的禁令形同虚设。中国政府如今对滴滴展开严格审查，正是因为滴滴在其眼中实际上是一家电子信息企业。

辅助中国企业海外上市多年的业内人士指出：另一方面，中国政府不愿看到本国企业在美国上市的重要原因还包括：其实按照美国监管机构的规定，如今在美国上市的所有中资企业没有一家符合美国的监管要求。

悬在中概股头上的达摩克利斯之剑

近十年来，华盛顿和北京都没有就谁有权监管在美国上市中资企业的审计方达成一致。按照中国方面的规定，中资企业的审计方不用接受美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）的监管。而这又同时是美国证监会对所有上市企业的基本要求之一。

具体来说，就是中国官方不允许美国公众公司会计监督委员会派遣工作人员，前往中国，审查比如为中国电信提供企业审计服务的公司，尽管这家公司是美国的上市企业。考虑到各种利益因素，中美双方目前对此态度为“求同存异”。但这也是悬在所有在美上市中资企业头上的一把达摩克利斯之剑，剑落时，意味着所有在美国上市的中资企业都必须面临强迫退市的风险。

在这种风险下，中国也在落实简化加速中资企业在本土市场上市的进程。最新消息显示：香港的证券交易所正在推进加快首次公开募股(IPO)的进程。《华尔街日报》近日报道称，为了帮助香港保持作为上市地点的竞争力，香港的证券交易所正在推进对新定价股票必须等待至少一周时间才开始交易的机制进行改革。报道指出：美国市场的股票通常在IPO定价后一天就开始上市交易，而香港市场的这种长时滞增加了市场人气因外部事件而恶化的风险。

对美国股市不确定因素风险的担忧是中国当局考量的一个方面。德国波恩大学全球科技政策教授梅飞虎（Maximilian Mayer）则认为，与欧洲的监管部门如今对亚马逊、谷歌、脸书、苹果等科技企业加大审查力度的目的一样，中国当局也希望管制有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国企业咨询业内人士也表示：这是中国政府对外展示重视个人数据保护的一种手段。政策依据是中国今年推出的第十四个五年计划中，有明确的“依法依规加强互联网平台经济监管，明确平台企业定位和监管规则，完善垄断认定法律规范，打击垄断和不正当竞争行为”的表述。

坊间的担忧

以上是专业人士的说法。同时，在中国的社交媒体上，有关滴滴等在美国上市的科技企业如今为何遭政府出重拳打击的猜测有许多。一种比较广为流传的说法是，像滴滴这样的企业，在美国上市后，就不得不将其掌握的包括用户信息以及中国各大城市重要地理信息在内的数据上交美国政府。如此一来泄露大量涉及国家安全、战略规划的敏感数据。IPO领域专业人士指出：这是不可能发生的事情。正是因为相关企业以“可变利益实体”的形态存在，导致美国政府无法强制一家在开曼设立的母公司，交出自己在中国经营业务的子公司所掌握的数据。这并不属于美国的法律管辖范畴，所以也不会涉及中国在美上市公司必须向美国政府交出数据的情况。

另外一个广泛在中国社交媒体传播的说法是：滴滴选择在６月３０日中国共产党建党１００周年前一天在美国上市，是想从中国老百姓身上赚取利润后，避过监管机构，把资金转向海外的“跑路”行为。 对此，德国一位常年为中国海外上市企业提供专业审计及咨询服务的业内人士也并不认同。他指出，企业上市的基本原理是：一家公司的现有股东把手中的股权通过上市套现。在这一过程中，不存在资金从中国流向海外的问题。就算中国企业成功海外上市后，在盈利分红的情况下，也必须向中国的监管机关提交用外币向海外股东分红的申请。在这一过程中，中国的监管机关通常会严格而详细的审查企业的经营数据和分红信息，并在必要时行使否决权。而分红对于目前的滴滴来说完全是不具现实意义的想法。２０２０年，滴滴宣布业务亏损１０６亿元人民币，亏损额度同比增加了９％。

据路透社报道，消息人士称，中国医疗大数据公司零氪科技LDOC.O已经搁置了在美国上市，筹集最多2.11亿美元的计划。

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