中国政府展开针对蚂蚁金服的新一轮整改

（德国之声中文网）中国的监管部门要求国有企业，对和阿里巴巴旗下蚂蚁金服相关业务的投资风险展开新一轮评估。三位不愿透露姓名的内幕人士对路透社表示，被要求重新评估风险的机构中包括国有银行及其他金融机构。
据称相关指令是上周下达的，至于这些企业何时须上报评估结果，以及发现问题后须采取哪些措施，目前尚不清楚。
阿里巴巴旗下的蚂蚁金服正在按照政府要求进行大规模整改。2020年底，蚂蚁金服价值370亿美元的史上最大规模公开募股计划（IPO）被临时叫停。依照政府制定的整改计划，蚂蚁金服将被改造成一家金融控股企业。
蚂蚁金服上市计划被中国政府叫停后，阿里巴巴创始人马云已很少公开露面。
一年多以来，为了降低金融风险，中国政府已经对高科技领域颁布了一系列管控措施。由于担心中国政府会在今年继续强化对高科技企业的管控，中国的科技类股票周二再度下跌。阿里巴巴股票下滑了5.3%, 降至今年一月28日以来的最低点。同时也在纽约股市挂牌的阿里巴巴去年年底前股指一度回升，因为投资者当时普遍认为中国政府针对阿里巴巴的整治力度会逐步放松。政府新近采取的行动要求国有企业提供同蚂蚁金服在股票投资、理财以及借贷方面各项合作的详细信息。蚂蚁金服迄今拒绝对政府的新措施发表评论。
上月，中国四大国有资产公司中国信达资产管理股份有限公司宣布取消了一项对蚂蚁金服的投资计划。知情者表示，迫于政府压力，信达公司已经放弃了在蚂蚁金服消费贷款领域投资9亿440万美元参股20%的计划。
(彭博社，路透社）
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2021年的中国科技企业：内外交困
反垄断和数据安全
自2020年底以来，北京以反垄断和保障数据安全等为由加大了对中国科技公司的监管力度。除了被点名批评和约谈，许多科技企业都受到不同程度的罚款。经历了20年宽松管制下蓬勃发展的中国互联网行业由此深受重创。
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常见特征
有专家注意到，受管制的企业大多是有能力收集大量用户信息，取得市场中绝对优势地位的平台类企业。德国波恩大学全球科技政策教授、中国问题专家梅飞虎（Maximilian Mayer）曾向德国之声分析：“这场运动的目的是加强对大型互联网企业及其数据处理方式的监管。”
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科技股受创
在监管政策收紧的情况下，中国科技公司市值不断缩水，从而加剧了市场对中国这个世界第二大经济体增长放缓的担忧，投资者的情绪普遍受到影响。
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科技“大佬”跌下神坛
不仅科技公司遭遇重创，这些公司的创始人自身也感受到了政府重拳的力量。首当其冲的是是阿里巴巴创始人马云。2020十月下旬马云高调抨击中国金融监管制度。不久后，阿里巴巴的金融业务——蚂蚁集团的上市计划被中国监管机构叫停。马云随之淡出公众视野。
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财富再分配
中国国家领导人习近平提出“共同富裕”的目标，中国科技业巨头们纷纷表态全力支持，例如，腾讯及阿里巴巴将分别投资500亿和1000亿元助力“共同富裕”。外界分析，中国政府利用打压行动来推动科技巨头与员工和消费者分享其财富，缩小在政治上比较敏感的贫富差距。
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双重压力
在中国勒紧“网络安全”缰绳、美国高举“外国公司问责法”的双重压力下，今年6月底才登陆纽交所的中国网约车巨滴滴出行不久前正式宣布“退美赴港”，打响大型中国互联网公司从美股退市的第一枪。总而言之，想在美国上市的中国公司一方面要面对中国监管机构严格审查，另一方面还要面临美国方面更严谨的风险披露要求。
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遭美国封堵
“软科技”企业遭遇中国监管的同时，华为和大疆等“硬科技”企业则受到更多来自国外的限制。多年以来，美国不仅致力于在本国国内根除华为等中国设备，也试图说服其它国家不要选购相关设备。《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府为打击中国电信和科技公司所做出的最新动作之一。
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连出重拳
美国收紧对中国科技企业限制的另一个例子是：将中国人工智能巨头商汤科技列入一份投资黑名单，美国政府称该名单上的公司为中国的军事发展提供支持。本周，美国财政部再将多家中国公司列入实体清单，其中包括全球最大的商用无人机制造商大疆创新以及多个生物技术公司，并严禁对名单上的公司进行投资和出口技术。