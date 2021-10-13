中国政府展开针对蚂蚁金服的新一轮整改

（德国之声中文网）中国的监管部门要求国有企业，对和阿里巴巴旗下蚂蚁金服相关业务的投资风险展开新一轮评估。三位不愿透露姓名的内幕人士对路透社表示，被要求重新评估风险的机构中包括国有银行及其他金融机构。

据称相关指令是上周下达的，至于这些企业何时须上报评估结果，以及发现问题后须采取哪些措施，目前尚不清楚。

阿里巴巴旗下的蚂蚁金服正在按照政府要求进行大规模整改。2020年底，蚂蚁金服价值370亿美元的史上最大规模公开募股计划（IPO）被临时叫停。依照政府制定的整改计划，蚂蚁金服将被改造成一家金融控股企业。

一年多以来，为了降低金融风险，中国政府已经对高科技领域颁布了一系列管控措施。由于担心中国政府会在今年继续强化对高科技企业的管控，中国的科技类股票周二再度下跌。阿里巴巴股票下滑了5.3%, 降至今年一月28日以来的最低点。同时也在纽约股市挂牌的阿里巴巴去年年底前股指一度回升，因为投资者当时普遍认为中国政府针对阿里巴巴的整治力度会逐步放松。政府新近采取的行动要求国有企业提供同蚂蚁金服在股票投资、理财以及借贷方面各项合作的详细信息。蚂蚁金服迄今拒绝对政府的新措施发表评论。

上月，中国四大国有资产公司中国信达资产管理股份有限公司宣布取消了一项对蚂蚁金服的投资计划。知情者表示，迫于政府压力，信达公司已经放弃了在蚂蚁金服消费贷款领域投资9亿440万美元参股20%的计划。

(彭博社，路透社）

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