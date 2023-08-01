中国政府呼吁人民参与反间防谍

（德国之声中文网）中国国家安全部周二（8月1日）表示：防范间谍需要民众合作，包括建立个人举报可疑活动的渠道，以及对他们进行表彰和奖励。

国家安全部是中国政府负责对外情报和反间谍工作的主要机构，它在周一刚上线的微信账号发布的第一篇文章《反间防谍需要全社会动员》中写道，必须建立一个让群众参与反间谍工作的「常态化机制」。

在当局呼吁向群众普及反间谍工作之前，中国的《反间谍法》已于今年七月生效。该法禁止传递与国家安全和利益相关的信息，但并未给出具体说明，这引起了美国的警觉，称在中国的外国公司可能会因为正常的商业活动而受到惩罚。

修订后的法律允许进行反间谍调查相关单位获取数据、电子设备和个人财产信息。

政治安全是国安工作生命线

中国国安部长陈一新上个月在《民主与法制》周刊发表的文章中写道，政治安全是国家安全工作的生命线，而政治安全的「核心」就是政权安全和制度安全。他表示，最根本的就是维护中国共产党的领导和执政地位、维护中国特色社会主义制度。

近年来，中国逮捕并拘留了数十名涉嫌从事间谍活动的中国人和外国人，其中包括今年3月日本制药商安斯泰来公司（Astellas Pharma）的一名高管。

此外，例如澳籍华裔记者成蕾则被中国当局指控向他国提供国家机密，成蕾自2020年9月以来一直被关押在中国。

在中国宣布受到西方国家间谍威胁之际，以美国为主的国家则指责中国进行间谍活动和网络攻击，但中国政府否认了这一指控。中国外交部发言人曾表示，美国本身就是「黑客帝国」。

在其微信公众号周二发布文章中，中国国安部强调：在保护自身免受间谍活动侵害的过程中，中国需要「人民群众广泛参与、共同防范，筑牢反间防谍的国家安全人民防线」。

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。