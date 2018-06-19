中国政府前僱员被捕 新疆「再教育营」曝光

(德国之声中文网) 41岁的中国籍哈萨克族女子Sayragul Sauytbay被哈方指控非法入境。她与哈萨克斯坦籍的丈夫和2个孩子一起入境。

法庭上，引起最大关注的不是案件本身，而是她被迫在新疆「再教育营」工作的证词。Sauytbay在法庭宣誓后，被问到她受僱于中国政府在「营区」工作的状况。她说裡面关押了大约2500名哈萨克族人，让外界大吃一惊。

「在中国，他们称之为『营区』，但实际上就是山裡的监狱。」

在一次公开听证会上，Sauytbay表示，她被获准使用机密文件。这些文件可以解释庞大的再教育中心网络。据悉「再教育营」中，中国穆斯林少数民族佔了大多数。

《德国之声》6月专访中国西藏和新疆地区少数民族政策专家阿德裡安‧岑茨(Adrian Zenz)时，他保守估计有20万人被关押在其中。他说根据外国维吾尔团体所取得的新疆警察局文件，整个新疆地区大约有106万人被关到「再教育营」中。

虽然有愈来愈多的证据，包括官方文件和脱逃者的证词，但中国官方始终否认新疆有「再教育营」。

被控非法入境的中国籍哈萨克族女子Sayragul Sauytbay在哈国法庭受审。

「非法入境」案件

2016年底，中国当局採取了前所未有的措施，没收并统一保管穆斯林少数民族的护照，迫使任何想要出国的人须向政府申请。

Sauytbay的丈夫Wali Islam作证说，她的太太从一间国立幼儿园转到「再教育营」工作后，就和家裡失去了联繫。

根据Sauytbay在法庭上的说法，她被中国当局欺骗从事「再教育营」工作。他们一家在今年4月在Sauytbay越过中国边境后重新团聚。哈萨克斯坦安全局在5月21日将她逮捕。

Sauytbay在法庭上说，中国当局向她表示，永远不会允许她进入哈萨克斯坦。可是她的家人是该国公民。为了和他们团聚，她铤而走险使用假文件入境。

Sauytbay是在新疆镇压后与边境亲属分开的许多哈萨克族人之一。当局把分裂主义和极端主义威胁当作镇压的理由。供出了再教育营的状况后，Sauytbay希望哈萨克斯坦不要把她送回中国。她说，「我在法庭上公开讨论这件事，代表我揭露了国家机密。」

Sauytbay的律师Abzal Kuspanov说，Sauytbay的证词足以说明如果她被遣返回中国会有什么遭遇。他说，「我们并没有说她使用假文件侵犯国家边界无罪。我们已经向法院承认，也准备接受惩罚。我们强调的是，不要遣返她回中国。如果把她送回去，这个人就会消失。」

哈萨克斯坦政府的难处

对于哈萨克斯坦来说，新疆哈萨克族的情况很尴尬。哈萨克斯坦是中国在中亚的主要经济伙伴。虽然哈国政府对于对抗北京方面犹豫不决，但愈来愈多的舆论压力要求政府站出来反对中国境内的镇压。

中国将石油资源丰富的哈萨克斯坦列为万亿美元「一带一路」倡议的重要合作伙伴。希望加强欧亚之间的陆路贸易路线。

到目前为止，北京当局一直对这些指控保持沉默。两位出席听证会的中国外交官拒绝回答民间团体和记者的提问。

在公众压力下，哈萨克斯坦外交部呼吁中国对在新疆被关押的的哈萨克斯坦公民进行「客观公正的审查」。但哈萨克斯坦正在寻求中国大规模投资。在针对Sauytbay这样的中国公民案件上进行游说并不容易。

哈萨克斯坦政治活动家Serikzhan Mambetalin表示，Sauytbay的审判是对「哈中关係是否成熟」的考验。但如果哈萨克斯坦将Sauytbay这样的侨民送回中国，「人们会说政府不能保护自己的人民。」



中国加強监控新疆 哈萨克族不倖免

新疆有大约150万哈萨克族人。北京针对新疆境内所谓的分裂分子加强镇压。

过去外界以为哈萨克族人不像维吾尔族人遭受极端国家镇压。维吾尔族是中国另一个主要的穆斯林突厥人族群，是新疆的主要少数民族。

与维吾尔人不同，哈萨克族人长期在中国和他们历史悠久的家园之间自由行动。自1991年中亚国家独立以来，其中约有20万人成为哈萨克斯坦公民。

然而，2016年开始这种自由消失了。当时上任的中共新疆维吾尔自治区党委书记陈全国开始大规模拘留和穆斯林的再教育计划。他早前因为在西藏採取侵略性监视和人口控制措施而闻名。

中国政府2017年1月1日开始实行新修订的《新疆维吾尔自治区边境管理条例》，更加强对西北边陲新疆的边境管制。8月，新疆一名高官以极其强硬的措辞表示，生活在新疆的穆斯林是世界上最幸福的穆斯林，人们不应相信极端主义分子及其西方支持者的谎言。

2018年2月，「人权观察」组织发布报告指出，中国当局正在新疆自治区利用大数据分析技术来预测各类违法行为，许多当地民众被系统自动标注后即遭当地警方拘捕。

夏立民/李芊 (法新社等)