中国政府公布“黄岩岛领海基线”中菲主权冲突可能会升级

本周日，中国政府公布了“黄岩岛领海基线”包括16个基点的地理坐标。两天前，菲律宾总统马科斯签署了旨在加强菲律宾海洋主张的《海洋区域法》和《群岛海道法》。中国官方周日公布的领海基线被看作是对菲律宾两项法案的最新回应。美联社指出，此举可能会加剧中菲两国南海主权重叠主张的紧张局势。

（德国之声中文网）本周日（11月10日），中国政府就“黄岩岛领海基线”发表声明。这是中国官方对菲律宾总统马科斯11月8日签署《海洋区域法》(Maritime Zones Act)和《群岛海道法》(Archipelagic Sea Lanes act)做出的最新一轮回应。

中国媒体报道称，《海洋区域法》强化2016年南海仲裁案的裁决，把中菲之间有主权争议的黄岩岛（国际上称斯卡伯勒浅滩）、南沙群岛（国际上称斯普拉特利群岛）大部分岛礁及其附近海域划入菲律宾海洋区。

菲律宾总统马科斯8日表示，对两项法案的签署表明菲律宾保护本国海洋资源，保护丰富的生物多样性，并确保菲律宾的水域仍然是所有菲律宾人的生命和生计之源的决心。

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同一日，中国外交部表示，已召见菲律宾驻华大使，提出严正交涉。

美国国务院发表声明，支持菲律宾颁布《海洋区域法》以重申其包括南中国海在内的海洋领土范围和资源权利，并呼吁所有国家的海洋主张都要与国际海洋法相符。

中国官方本周日公布了黄岩岛领海基线包括16个基点的地理坐标。美联社分析指出，此举可能会加剧中菲两国南海主权重叠主张的紧张局势。

中国外交部周日发表的声明中称，菲律宾颁布的《海洋区域法》“企图以国内立法形式固化南海仲裁案非法裁决，把中国黄岩岛和南沙群岛大部分岛礁及相关海域非法纳入其海洋区域，严重侵犯中方在南海的领土主权和海洋权益”。外交部称，“将继续依法采取一切必要措施，坚定捍卫国家领土主权和海洋权益”。

中国海警局也在同一日发表声明称，将“持续加强在我黄岩岛领海及相关海域巡航执法”……“坚决捍卫国家领土主权和海洋权益”。

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中国和菲律宾都声称对黄岩岛和南海其他岛礁拥有主权。中国于2012年夺取了位于菲律宾吕宋岛以西的黄岩岛，并从那时起对该岛进行“实质控制”，同时限制菲律宾渔民进入该海域。2016年，国际仲裁法庭裁定，中国在南海的大多数主张无效，但北京拒绝遵守。

过去一段时间，中菲两国船只在存在主权争议的海域多次发生碰撞，冲突不断升级，中国海警还用水炮对菲律宾船只进行打击。

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（路透社、美联社）

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